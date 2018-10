FOTO Povestea campioanei la fitness care s-a apucat de prăjiturit. La 24 de ani, are propriul laborator de cofetărie

Pasiunea pentru dulce a şimleuancei Sorina Pop, 24 de ani, a apărut în 2015, când tânăra, deşi lipsită de experienţă, s-a oferit să se implice în organizarea nunţii unei prietene. Amica ei dorea să aducă un aer proaspat şi original petrecerii şi să îşi surprindă invitaţii cu un bufet de fructe sculptate. "Nu prea ştiam ce urma să fac, dar am zis că trebuie să o ajut", rememorează tânăra. Iar rezultatul a fost unul deosebit şi extrem de apreciat. A continuat să se implice în organizarea nunţilor, asigurând nu doar barul cu fructe sculptate, ci ocupându-se şi de aranjatul prăjiturilor diferitor cofetării pe mesele nuntaşilor. Totul până într-o zi în care şi-a luat inima în dinţi şi a intrat în bucătărie pentru a-şi testa priceperea în prăjiturit.

Când joaca devine pasiune

Recunoaşte că nu s-a simţit niciodată atrasă de gătit, deşi când era copil obişnuia să îşi observe mama trebăluind prin bucătărie şi, din când în când, să îi mai dea o mână de ajutor. Prima încercare a Sorinei a fost un succes neaşteptat, care a impulsionat-o să persevereze. Aşa se face că a început să caute pe internet diverse reţete de prăjituri, pe care să le testeze, mai apoi, în propria bucătărie. "Nu-mi venea să cred că îmi iese tot ceea ce fac! Aveam o bucurie de nedescris în momentul în care prăjiturile mele erau apreciate de către cei care le gustau. Iar ceea ce m-a surprins cel mai mult a fost că aveam extrem de multă răbdare în bucătărie, deşi de felul meu sunt o persoană extrem de impulsivă. e era studentă la Facultatea de Studii Europene din Cluj-Napoca, tânăra s-a angajat ca ajutor bucătar. "Nu mă regăseam în facultatea pe care o urmam şi, pentru că mi-am dat seamna că îmi place să gătesc am decis să îmi dedic timpul liber acestei activităţi", mai spune Sorina, care a urmat un curs de cofetar-patiser şi un altul de specializare în decorarea torturilor şi prăjiturilor.

Părinţii i-au fost mereu alături şi au încurajat-o să-şi continue pe acest drum. În momentul în care au înţeles că preocuparea fiicei lor nu este o joacă, au sprijinit-o financiar pentru a-şi vedea visul împlinit. În luna 2016 au început lucrările la un luna aprilie a acestui an, Sorina Pop şi-a deschis propriul laborator de cofetărie, botezat "So, so sweet", pentru dotarea căruia a apelat şi la programul Start Up Nation, obţinând o finanţare de 42.000 de euro. Aici pregăteşte o gamă extrem de variată de prăjituri şi torturi, de la cele realizate după reţete tradiţionale ori după reţete proprii, la cele raw vegan.

Prăjituri după reţetele bunicii

Acestea din urmă au fost incluse în oferta laboratorului din dorinţa şimleuancei de a veni în întâmpinarea persoanelor care au un stil de viaţă sănătos. "Îmi place foarte mult să fac sport, aşa că pe lângă prăjiturile cunoscute, ofer clienţilor şi prăjituri raw vegan, batoane proteice, prajituri îndulcite cu ştevie sau cu înlocuitori pentru făina albă. Îmi doresc să îi învăţ pe pasionaţii de dulciuri că pot savura un preparat care este şi foarte sănătos, şi foarte gustos", precizează Sorina Pop, care practică fitness de performanţă, fiind, de altfel, medaliată la mai multe competiţii naţionale de profil.

Pentru că nu vrea ca gustul adevărat al prăjiturilor să se piardă, s-a preocupat să culeagă reţete vechi de la gospodinele cu experienţă şi să respecte îndeaproape modul de preparare: "Din păcate prăjiturile tradiţionale şi-au pierdut gustul pe care îl cunoşteam în copilărie. Foile cu miere nu mai au aroma de odinioară, silvoiţa (dulceaţa de prune - n.n.) nu mai este la fel ca aceea pe care o făceau bunicile noastre, prăjitura cu mere, ale cărei foi au în compoziţie untură sunt de negăsit în comerţ. Mi-am dorit să pun în valoare prăjiturile care ne-au îndulcit copilăria, prin urmare le-am inclus în oferta laboratorului".

Citiţi şi:

Povestea femeii care a renunţat la job-ul din finanţe pentru a porni o afacere cu dulciuri raw-vegan: „Am învăţat greşind“