FOTO Ce nu trebuie să lipsească din trusa de machiaj a oricărei femei. Sfaturile unei tinere care conduce o şcoală de make-up

Zălăuancă la origine, Silvia Gordan este licenţiată în Turism şi Sociologie, însă pasiunea pentru frumos, pentru arta machiajului a determinat-o să aleagă un cu totul alt drum în viaţă. "Am fost pasionată de frumos încă de când eram doar un copil, talentată fiind la desen şi pictură. În clasele primare, la orele de desen, realizam desenele tuturor colegilor, rămânând mereu ultima pentru a-mi face propria lucrare. Ajunsă la vârsta adolescenţei, a început să mă preocupe tot mai mult felul în care arătam, să mă îngrijesc şi să am mereu un look impecabil", povesteşte ea.

În 2015 s-a alăturat unei şcoli de beauty, ca formator de make-up, pentru ca trei ani mai târziu să prindă curaj şi înceapă o afacere pe cont propriu. Aşa s-a născut la Cluj-Napoca "Silvia Gordan Beauty Academy", un business pornit de la zero, dar care a ajuns să de bucure de succes: "A fost nevoie de multă muncă pentru a ajunge să fiu pe cont propriu, multe colaborări, multe proiecte neplătite. Ca să intri pe piaţă nu este uşor, am reuşit să creez o legatura strânsă şi frumoasă cu clientele mele şi cu cursantele, iar când iubeşti ceea ce faci, oamenii te simt. Totuşi, ca să rezist pe piaţă, muncesc foarte mult să fiu mereu în pas cu trendurile, cu noutăţile din domeniu, particip periodic la cursuri şi masterclass-uri, sunt prezentă în mediu online, răspund tuturor celor care îmi cer sfaturi".

Dacă începutul a însemnat machiaje gratuite realizate în propriul living, pentru ca Silvia să îşi poată pregăti portofoliul, astăzi, ea deţine o şcoală de make-up şi susţine cursuri de specialitate în diverse oraşe din ţară. De asemenea, a fost invitată la Festivalul Internaţional de Film Transilvania pentru a susţine un seminar în care să explice cum se realizează un machiaj de film, a obţinut două locuri I la categoria machiaj de mireasă şi machiaj fantezie în cadrul unui concurs internaţional de beauty din Elveţie şi a predat cursuri de make-up la Şcoala de Stewardese din Cluj-Napoca. "Tot ce sunt în ziua de azi, este datorită mie, a tot ce am muncit până acum", subliniază ea.

Silvia Gordan susţine că trusa de machiaj a unei femei ar trebui să includă produse de îngrijire a tenului, dar şi produse de make-up, precum BB cream ori fond de ten, un mascare şi un ruj sau un balsam de buze. Pentru a fi bine machiată, femeia trebuie să poarte machiajul care să îi pună în valoare trăsăturile frumoase şi care să îi dea încredere în propria persoană: "Am o vorbă pe care le-o spun tuturor mireselor mele: “Machiajul trebuie să te facă să radiezi, să te reprezinte, să îţi facă plăcere să îl porţi, la fel ca şi rochia de mireasă pe care o porţi!"

Celor care aleg să se machieze singure, Silvia le recomandă să opteze pentru varianta naturală, pentru a nu risca un aspect exagerat: "Fie că ştii, fie că nu ştii să te machiezi, trebuie să ţii cont că un machiaj natural mereu va fi cel mai apreciat şi de bun gust. Cu el şi cu un ruj roşu - dacă eşti mai îndrăzneaţă - nu poţi da niciodată greş. Important este să fie respectate anumite reguli de îngrijire a tenului: "Dacă ne dorim ca machiajul să arate impecabil şi să reziste, vom investi banii în produse de skincare, mai exact produse de curăţare, hidratare, seruri, creme, un fond de ten de calitate. Nu recomand folosirea zilnică a produselor profesionale, deoarece acestea conţin silicon, care face rău pe termen lung. Produsele profesionale se folosesc doar la ocazii. Pentru uz zilnic, vom opta pentru produse bio, naturale, vegane , dermato cosmetice. Nu încurajez ca produsele pentru ten să fie testate pe mână, întrucât textura pielii şi sensibilitatea sunt diferite. Cereţi mostre pe care să le tesaţi acasă, pe faţa curată şi demachiată, iar dacă v-au plăcut, reveniţi pentru a le cumpăra".

Despre trendurile din domeniu, spune că acestea se schimbă mereuîn makeup, la fel ca în modă. "Machiajele sunt inspirate din tehnicile clasice, doar că sunt updatate la vremea în care trăim. În 2020, se pune foarte mult accent pe machiaje naturale, fără o conturare accentuată a feţei, cu un ten proaspăt şi luminos. Rujul mat nu se mai poartă de mult timp, în schimb se poartă mult glosurile şi rujurile hidratante".

