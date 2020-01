FOTO Fotograful care a surprins trecerea timpului în natură. Cum s-au schimbat trei copaci în decursul unui an

Pasionat de fotografie şi mare iubitor al naturii, Mirel Matyas (48 de ani), profesor de matematică la Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" din Zalău, a bifat un nou proiect ambiţios. După demersul dedicat promovării Sălajului şi obiectivelor turistice din judeţ, după cel care a abordat clopotele din vechile biserici sălăjene ori proiectul despre comportamentul păsărilor pe parcursul celor patru anotimpuri, cadrul didactic a derulat, pe tot parcursul anului 2019, un proiect fotografic ce a presupus imortalizarea, lună de lună şi din acelaşi unghi, a trei copaci.

Proiectul, pe care l-a denumit simplu "Trei copaci", a început mai mult dintr-o joacă, spune cadrul didactic, atunci când, aflat în zona lacului de la Vârşolţ, a observat că trei dintre copacii înşiraţi de-a lungul drumului spre Crasna "au un oarecare potenţial fotografic".

"Mi-am luat reperele în teren - aproximativ la jumătatea parcelei şi în dreptul unei tufe de măcieş - şi am hotărât să revin lună de lună. Aşa s-a şi întâmplat, am reuşit să-mi fac drum pe acolo, în fiecare lună, cel puţin o dată. Nu ştiam ce va urma, ce amploare avea să ia acest proiect. Am luat-o la început ca pe o joacă, însă, treptat, mi-am dat seama că este ceva serios. Asta s-a întâmplat prin martie, când se vedea deja diferenţa în schimbarea peisajului. Cele mai frumoase luni au fost cele de vară, când albastrul cerului, câţiva nori şi lanul de cereale ce a crescut pe acea parcelă au pus şi mai bine în evidenţă copacii. Pe la jumătatea anului am realizat că nu am avut cea mai bună inspiraţie vizavi de poziţia aleasă pentru a-i fotografia. Nu de puţine ori erau în contre jour... Dar era prea târziu să mai schimb ceva", povesteşte Mirel Matyas, care a postat cu regularitate, pe reţelele de socializare, fotografia aferentă fiecărei luni în parte.

Lunile de toamnă nu au fost pe măsură aşteptărilor, mai spune el: "Nu am surprins acele culori aşteptate... Am învăţat din greşeli şi am continuat proiectul. Ideea de a încerca să ajung lună de lună acolo, faptul că aveam deja un public care aştepta următoarea postare, mi-a dat puterea de a continua. Uneori a fost greu, locul fiind la oarecare distanţă de Zalău. Dar chiar şi aşa, cu abnegaţie şi hotărârea de a duce la bun sfârşit proiectul, am reuşit să-mi fac timp pentru el. La final de proiect pot spune că sunt mulţumit".

Cele 12 fotografii realizate în 2019 au fost completate, recent, cu o a treisprezecea, făcută în primele zile din 2020, după ninsoare. "Am închis proiectul fotografic «Trei copaci» cu regretul că nu am prins nicio zi cu zăpadă. Parcă vrând să-mi facă în ciudă, zăpada a venit abia în prima săptămână a acestui an. Aşa că am dat o fugă la lacul Vârşolţ şi am realizat fotografia ce-mi lipsea", afirmă Mirel Matyas. Toate aceste imagini vor fi cuprinse într-un calendar, ultima urmând să fie folosită ca fotografie de copertă.

Fotograful zălăuan mărturiseşte că are deja ideea pentru un nou proiect, oarecum similar: "Deja am ideea unui alt proiect, oarecum similar. Încă nu m-am gândit cum să-i spun, şi nici nu vreau să divulg (încă) locul ales. Sper să aibă cel puţin impactul proiectului «Trei copaci»".

Vă mai recomandăm:

Un profesor de matematică predă o lecţie de promovare a locurilor natale