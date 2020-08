FOTO Artistul care face tablouri cu foiţă de aur. „Dacă nu oferă bucurie, mai bine să rămână în atelier“

Originar din Zalău, dar mutat în Cluj-Napoca, pictorul Adi Hunyadi (35 de ani) mărturiseşte că inspiraţia pentru toată lucrările sale este divinitatea. A ales să studieze la Liceul de Artă "Ioan Sima" din oraşul natal, nu doar la sfatul mamei, căreia profesoara de desen din gimnaziu îi spusese că fiul ei are talent artistic, dar şi atras de ideea că va scăpa de povara matematicii, o materie pe care nu o îndrăgea deloc.

După absolvire, în 2005, şi-a încercat norocul şi la Arhitectură, şi la Design, însă pentru că nu a intrat la niciuna, a plecat la muncă în Germania, în agricultură. Nu şi-a pierdut speranţă, iar în anul următor a dat din nou examen, devenind student al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, secţia Design.

„Văzând că pictorii nu o duc prea bine din punct de vedere financiar, am decis să optez pentru ceva ce mi-ar putea aduce un venit. Am ales Designul cu gândul de a îmbina plăcutul cu utilul, să fac ceva ce îmi place şi, în acelaşi timp, să îmi câştig existenţa", spune el.

A lucrat ca grafic designer la o firmă de cartografiere, apoi ca designer de interior, dar şi ca fotograf de evenimente. Nu s-a regăsit în niciuna dintre posturi.

Momentul care i-a schimbat viaţa

Anul trecut, însă, lucrurile au luat o nouă turnură, când un prieten l-a invitat la întâlnirile Atelier Plus, un grup tineri care iubesc arta:

„După facultate am pictat foarte puţin, prea puţin aş putea spune. După ce prietenul meu, Bogdan Vaida, m-a invitat la întâlnirile Atelier Plus, am decis să iau din nou pensula în mână. A fost momentul în care am simţit că pornesc pe un drum pe care am mai fost, că ştiu cum va fi... mă simţeam foarte liber şi am ştiut că acesta este domeniul pe care trebuie să insist, că nu trebuie să mai caut altceva. Sufeream din cauză că artiştii plastici sunt în căutarea stilului propriu, iar eu nu aveam o amprentă dezvoltată. De altfel, şi acum lucrez la ea. Mi-a plăcut să revin în domeniul picturii, pentru că acolo mă regăseam. Dacă în design trebuie să asculţi indicaţiile clientului, pictura îmi oferă libertatea de a fi eu însumi, îmi dă mie ultimul cuvânt".

Adi Hunyadi îşi dedică aproape fiecare zi picturii. Intră în fiecare zi în atelier şi petrece acolo minim şase ore. "Inspiraţia trebuie să te găsească în atelier. Brâncuşi spunea: Lucrurile nu sunt greu de făcut. Greu este să te pui în starea de a le face. Poate nu reuşeşti să intri în starea necesară pentru a te exprima artistic, poate lucrezi şi nu esti mulţumit de ceea ce ai făcut. E normal să fie aşa... nu cred să fie vreun artist care să nu fi trecut printr-o astfel de perioadă. Sunt zile şi zile". Dintre artiştii români, îi apreciază în mod deosebit pe Iurie Cojocaru şi pe sculptorul Liviu Mocanu, care au fost, de altfel, şi pista lui de lansare.

Picturile sale sunt fie lucrate la comandă, în funcţie de solicitările cumpărătorilor, cât şi în funcţie de inspiraţia pe care o are, de mesajul pe care vrea să îl transmită.

"Vreau să ofer bucurie"

Cele mai multe dintre lucrările lui sunt realizate în ulei, însă la unele foloseşte foiţa de aur, despre care spune că "dă o altă dimensiune lucrării, nu e un element comun si îi oferă o valoare estetică deosebită, ajută să pună în valoare creaţia".

Artistul susţine că divinitate este tema centrală a tablourile sale. Pictează flori, care, în opinia lui, amintesc de Înviere, păsări, simbol al libertăţii, al lipsei de griji pentru ziua de mâine. Îşi vinde tablourile prin intermediul reţelei de socializare, dar şi a site-ului propriu. "Nu vreau sa fac bani din pictura, vreau sa ofer bucurie, iar dacă un tablou de-al meu nu oferă bucurie celui care ajunge, mai bine să rămână la mine în atelier. Bucuria de a picta este întregită atunci când inima privitorului o înţelege", afirmă Adi Hunyadi.

În opinia sa, pentru a răzbi ca artist în România, e nevoie nu doar de talent, ci şi de expresivitate: "Arta trebuie să transmită ceva. Trebuie să simţi că este făcut pentru asta, să ai îndemânare, dar şi ceva de spus lumii. Sunt foarte multe borcane pe care atunci când le loveşti urlă a gol. Cred, însă, că perseverenţa te face mai bun, că trebuie să încerci să ieşi din limita de confort, să apelezi la tehnici noi, la culori noi, ca să te dezvolţi".

Vă mai recomandăm: