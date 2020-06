Festival de teatru în curtea unei case. Maia Morgenstern, Florin Piersic jr. şi Marian Râlea, printre protagonişti

Maia Morgenstern, Florin Piersic Junior, Marian Râlea, Ada Milea şi Marius Bodochi sunt doar câţiva dintre actorii care vor juca, în această vară, în cadrul unei noi ediţii a Festivalului Curtea Artiştilor. Evenimentul se desfăşoară în curtea unei case din Zalău, pe care tânărul actor Darius Prodan a amenajat-o astfel încât să poată fi organizate spectacole în aer liber.

Prima ediţie a avut loc în 2018, iar în acest an, programul festivalului include spectacole de teatru pentru adulţi şi copii, dar şi concerte de muzică, în fiecare miercuri, vineri şi duminică, până în luna septembrie.

“Foarte mulţi artişti şi-au manifestat interesul de a veni să joace aici. E o mare realizare pentru noi, ca artişti din Bucureşti să îşi dorească să vină să joace în curtea unei case. Sigur, e şi contextul pandemiei, dar începem să punem Zalăul pe harta teatrului. Din acest motiv, dacă vom găsi susţinere, vom prelungi in funcţie si de vreme si in septembrie. Mi-aş dori să putem face asta, pentru că dacă va apărea un val doi al pandemiei, vom fi blocaţi cu evenimentele culturale din toamnă până în ianuarie, februarie, martie, sau cât va dura, iar un an mi se pare foarte mult să ţii un oraş fără evenimente. De aceea, ne dorim să oferim publicului cât de mult putem acum", a precizat Darius Prodan, preşedintele Asociaţiai "Pro Teatru", organizator al evenimentului.

Acesta a mai spus că la fiecare spectacol vor putea fi prezente 100 de persoane, iar Curtea va fi amenajată în aşa fel încât să respecte toate restricţiile actuale impuse de pandemia de COVID-19: "Ne-am luat toate măsurile de siguranţă; spectatorii vor sta la o distanţă de doi metri, toţi organizatorii şi voluntarii vor purta măşti şi vom pune la dispoziţia spectatorilor dezinfectanţi, termometre non-contact. Ne dorim în primul rând siguranţa spectatorilor".

Evenimentul debutează în 1 iulie, însă pentru 27 iunie, organizatorii au programat o avandeschidere cu titlu gratuit, în cadrul căreia va fi lansat volumul “Bunavestire Delicioasă” al Luizei Mitu, pe muzica lui Sergiu Corbu Boldor, iniţiator şi coordonator al proiectului muzical Corbu.

Programul lunii iulie:

1 iulie - Nimeni nu ştie ce în inima mea cu Florin Coşuleţ

3 iulie - 9 piese Remixate - spectacol musical cu Alex Ştefănescu

5 iulie - Viaţa secreta a celor mai neobişnuite obiecte

8 iulie - Bubu cu magicianul, Florin Suciu

10 iulie - Android Show, cu Silviu Gherman

12 iulie - Poveşti Africane, cu Andrada Grosu şi Sharom Bukirwa

15 iulie - Cine a omorât-o pe Szomna Grancsa?, cu Liana Ceterchi, Mihaela Drăgan şi Ziţa Moldovan

17 iulie - Nu sunt eu, cu Maia Morgenstern

19 iulie - Hocus Pocus

22 iulie - S-a întamplat într-o joi, cu Andreea Ajtai

24 iulie – Creditul cu Răzvan Vasilescu şi Matei Constantin

26 iulie - Mini omul de ştiinţă

29 iulie – ImproStory, cu Radu Tudosie, Laurenţiu Vlad, Alexandru Cazan, Mihai Alexandru şi Aurelian Epuraş

31 iulie - Vă plac bananele, tovarăşi?, cu Alin Stanciu

2 august - Strada baloanelor de săpun nr.10

În luna august sunt aşteptaţi la Curtea Artiştilor, în baza acestui program, artişti precum Florin Piersic Jr., Maria Râlea, Marius Bodochi, Ada Milea şi Bobo Burlăcianu.

Vă mai recomandăm:

Manifestul inedit al unui tânăr actor care vrea să-i apropie pe oameni de cultură. „Dacă nici la un film cu 1 leu biletul, sălile nu sunt pline, putem renunţa la idee“

Studentul care-i convinge pe oameni să meargă la teatru. Proiectul mărinimos prin care tânărul luptă să revitalizeze viaţa culturală a micului oraş natal