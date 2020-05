Fata care şi-a snopit în bătaie prietena, după ce-a fost pusă la zid pe internet: „Aş vrea să nu mă mai ameninţaţi“

Imaginile de o violenţă extremă în care o adolescentă de 16 ani este umilită şi bătută de prietenele ei, în timp ce mai mulţi băieţi le încurajează de pe margine, au stârnit revoltă în rândul internauţilor.

"Crud! Dureros de crunt să vedem aşa ceva! Îmi dau lacrimile! La rândul meu am şi eu fetiţă! Nu pot sa explic în cuvinte ce ar merita copiii ăia care au participat la o asemenea situaţie!", "Câtă umilină! Sper să plătescă pentru ce au făcut", "La şcoala de corecţie cu voi, nenorocitelor!" sau "Ruşine! Sper să vadă şi părinţii ce copii au. În calitate de mama de fată, ţi-aş arată eu! Doamne fereşte, biata copilă! Aşa ceva nu se iartă" - au fost doar câteva dintre sutele de comentarii postate pe Facebook.

Reacţii a avut şi adolescenta de 14 ani care îi aplică cele mai multe lovituri victimei şi care, în mai multe postări făcute pe Instagram mărturiseşte că a primit ameninţări după ce filmarea a fost făcută publică: "Vă mulţumesc celor care vorbiţi frumos cu mine, indiferent ce s-a întâmplat. Nu am scuză pentru ce am făcut, recunosc că am greşit. Aş vrea să mă lăsaţi în pace pentru că, credeţi-mă, nu am nevoie de ameninţările voastre. Scriu asta pentru că aş vrea să nu mă mai ameninţaţi. Ştiu şi mi asum tot ceea ce am făcut şi am s-o spun aici să o vadă toată lume: ÎMI PARE RĂU. Altceva nu am ce să fac decât să îmi asum şi să îmi cer iertare. Am greşit, aş prefera să nu vă mai băgaţi tot Zalăul, indiferent dacă e pentru mine sau pentru ea. Mulţumesc anticipat!".

Reamintim că o tânără de 16 ani a fost umilită şi bătută crunt de mai multe prietene de-ale ei, cu vârste cuprinse între 14 şi 17 ani, în 23 aprilie, scenele fiind filmate şi postate pe reţelele de socializare o săptămână mai târziu. Poliţiştii s-au autosesizat şi au deschis dosar penal pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe.

În imaginile de o violenţă extremă, apar mai multe adolescente care mai întâi se amuză pe seama amicei lor, apoi încep să lovească cu pumnii şi picioarele şi să o tragă de păr. Victima încearcă să se apere, însă este pusă la pământ de către agresoarele sale şi lovită în continuare. În tot acest timp, de pe margine, se aud vocile unor băieţi care încurajează bătaia, distrându-se. Enervată de faptul că victima a ripostat, una dintre agresoare o loveşte cu ură cu piciorul în burtă şi cu palma peste cap, urlând: "Dai în mine? Tu ştii cine sunt eu? Mă tragi tu pe mine de păr? Ai tupeu să te ridici? Mai ai?"

Adolescenta bătută nu a povestit nimic din cele întâmplate părinţilor, însă în 30 aprilie, filmarea a ajuns în spaţiul online. Poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi le-au identificat atât pe victimă, în persoana unei tinere de 16 ani din Zalău, precum şi pe agresoare: patru adolescente, tot din Zalău. Alături de acestea, la întreaga scenă au fost prezenţi şi trei băieţi, toţi din municipiu.

Victima a depus plângere la poliţie, în prezenţa tatălui.

