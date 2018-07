Elevii care au proiectat un avion sanitar pentru misiunile de salvare. S-au inspirat din „Avengers“

Pasionaţi de tehnică, Sergiu Bogdan şi Vlad Miere, doi elevi din clasa a XI-a de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian“ din Zalău, judeţul Sălaj, au cucerit premiul I la ediţia din 2018 a concursului „Premiile Cluburilor Francofone de Afaceri“, ce a avut loc la finele lunii aprilie, la Sibiu. Cei doi s-au înscris în competiţia ce promovează performanţa în tehlogie cu proiectul „Avionul Viitorului SC198“, o lucrare în care au creat prototipul unei aeronave militar-sanitare, specializată în intervenţii de salvare, dotată cu echipament pentru misiuni în zonele montane, în zone inaccesibile pe uscat şi în cele maritime. Echipajul sălăjean a fost coordonat de către profesorul de electronică-automatizări Rădiţa Tudoricescu, traducerea proiectului în limba franceză fiind asigurată de către profesorul Daciana Ana, de la aceeaşi unitate de învăţământ.

Propuneri inovative

„Dorinţa noastră a fost să venim cu idei relevante în domeniul aeronautic. În acest sens, am studiat intens toate aspectele specifice unei aeronave, de la partea de decolare, aterizare şi viteză, la transportul pacienţilor în condiţii de siguranţă, atât când condiţiile meteo sunt dificile, cât şi pe timp de război. Am aflat, astfel, informaţii importante despre pilotarea unui aparat de zbor şi am propus schimbări pentru a o face mai eficientă“, spune Sergiu Bodgan (foto dreapta).

Aeronava proiectată îşi propune să revoluţioneze tehnica aviaţiei şi a zborului. „Lucrarea este un proiect creativ, ce vine cu propuneri inovatoare în tehnologia aerospaţială şi care ar putea reprezenta o soluţie pentru producţia viitoare a unui avion militar-sanitar. Ne referim aici la designul exterior, caroseria, componentele care asigura echilibrul şi stabilitatea avionului, panourile solare, motoarele electrice, afişajul digital sau sistemul de răcire“, explică prof. Rădiţa Tudoricescu, coordonatorul echipajului.

Avionul este echipat cu roboţi care preiau anumite funcţii de control ale aparatului de zbor, în situaţiile în care pilotul, din diferite motive, nu mai poate rămâne la cârmă. Roboţii respectivi, spune, la rândul său, Vlad Miere (foto jos), sunt setaţi cu ajutorul unui program special să identifice traseul stabilit de pilot şi să îl continue până când acesta revine la comandă sau, dacă este păstrată opţiunea „pilot automat“, să comunice cu turnul de control şi chiar să efectueze aterizarea în condiţii de siguranţă.

Imposibil de detectat de radarele duşmanilor

De asemenea, dispune de dotări medicale pentru acordarea primului-ajutor, pentru intervenţii chirurgicale de urgenţă, şi de o targă ce poate fi coborâtă pentru a prelua răniţii din locurile în care avionului îi este imposibil să aterizeze.

Avionul poate fi folosit nu numai în zone militare, ci şi ca mijloc de salvare SMURD ori pentru transportul pacienţilor care au nevoie de intervenţii chirurgicale de urgenţă într-o altă ţară. „Aparatul de zbor – un hibrid între un avion şi un elicopter – este astfel conceput încât să nu poată fi detectat în timpul misiunilor speciale. Dispune de două motoare electrice, alimentate de la panourile solare montate pe aripi, ce permit decolarea şi aterizarea pe verticală, şi două motoare turboreactoare, cu bio-kerosen, ce asigură deplasarea cu viteze de până la 2.500 km/oră, la altitudini foarte mari. În plus, graţie unor senzori de pe aripi, avionul poate sta nemişcat în timpul zborului“, precizează cadrul didactic, adăugând că aceste dotări fac ca gradul de poluare al aeronavei să fie extrem de redus.

Pentru caroseria prototipului au gândit patru straturi de material: fibră de carbon, aluminiu, microlattice(o structură metalică de 100 de ori mai uşor decât polistirenul) şi piele sintetică, la care au adăugat alte patru straturi de înveliş antidetecţie. Tot pentru a nu fi detectat de către inamici, aparatul de zbor are şi un sistem de răcire a gazelor de eşapament, astfel că nu mai lasă nicio dâră albă în urma lui.

Cum le-a venit ideea

Ideea proiectului a aparţinut celor doi elevi. „Ne-am inspirat din filmul SF cu supereroi «Avengers» şi ne-am gândit ca trebuie să fie un domeniu larg de utilizare. Am vrut să fie un proiect original şi în acelaşi timp, practic şi fiabil, dar şi prietenos cu mediul înconjurător“, mărturiseşte Sergiu Bogdan. Cum la ediţia din anul precedent, când în aceeaşi formulă şi coordonaţi de profesoara Tudoricescu au urcat pe prima treaptă a podiumului la secţiunea Ecoindustrie, liceenii s-au gândit să apeleze la acelaşi cadrul didactic, convinşi că în felul acesta vor avea din nou, sorţi de izbândă.

„Lucrarea lor de anul trecut, cu care au câştigat premiul I, viza producţia de energie electrică de la fumul unui furnal ecologic. Când m-au rugat să îi ajut şi pentru ediţia din 2018, am acceptat imediat. Sunt nişte elevi studioşi, pasionaţi şi talentaţi“, afirmă profesoara.

Despre munca pe care a presupus-o proiectul câştigător din 2018, cei doi susţin că s-a derulat chiar şi timpul lor liber. Doar aşa au putut să respecte toate cerinţele concursului, să vină cu completările pretinse de cadrul didactic coordonator şi să îl finalizeze la timp. „Am muncit destul de mult, chiar şi în timpul nostru liber. Dar când îţi place ceea ce faci, parcă nu ţi pare foarte greu“, spune Vlad. „Termenul limită de predare a proiectului a fost 28 februarie, iar ideea o aveam încă din decembrie. Apoi ne-am lungit şi ne-am trezit că mai aveam două săptămâni la dispoziţie pentru a termina. Nu putem spune că a fost o muncă tocmai grea, însă pentru că a fost nevoie să ne întâlnim în timpul liber, când trebuia şi să învăţăm pentru şcoală, a fost cam complicat. Mai degrabă, o luptă psihică cu noi, din dorinţa de de a realiza ceva frumos şi bun“, completează Sergiu. ;

„Premiile Cluburilor Francofone de Afaceri“

Ajuns la a patra ediţie, „Premiile Cluburilor Francofone de Afaceri“ reprezintă o competiţie derulată în parteneriat de Clubul Francofon de Afaceri din Cluj şi Clubul Francofon de Afaceri din Sibiu, alături de o serie de parteneri instituţionali şi din mediul de afaceri. Concepută sub forma unor secţiuni tematice, competiţia a lansat elevilor de liceu provocări în patru domenii: aeronautică, industrie, mediu/sănătate şi scurt metraj. Vizând provocarea şi implicarea unui număr cât mai mare de elevi de liceu, concursul promovează performanţa în domeniile amintite şi francofonia în colegiile, liceele şi şcolile profesionale din Transilvania şi regiunea de N-V a României.

