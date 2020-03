Drama tinerei cu HIV, şantajată să se prostitueze. Cum acţionau proxeneţii şi câţi bani au făcut de pe urma ei

Drama unei tinere de 23 de ani, purtătoare a virusului HIV şi obligată să se prostitueze în diferite locaţii de pe raza judeţului Sălaj, dar şi în oraşe precum Bistriţa, Drobeta Turnu Severin, Bacău şi Buzău, a ajuns în atenţia procurorilor DIICOT la finele anului trecut. Aceştia au intrat pe fir după ce pe un site, la secţiunea Matrimoniale, apăruseră o serie de anunţuri prin care erau oferite servicii sexuale. La telefon răspundeau, pe rând, două femei - Mirela Mihaela Pavel si Elena Bianca Pavel - care lucrau non-stop, din Bucureşti, pentru a răspunde apelurilor, scrie ziare.com. Proxenetele dădeau de înţeles că ele sunt persoanele din anunţ, pentru ca mai apoi să ia legătura cu tânăra de 23 de ani, căreia îî comunicau ora la care va veni fiecare client, ce servicii au solicitat aceştia şi la ce preţ. De asemenea, cele două "centraliste" îi ghidau pe clienţi spre diferite hoteluri şi pensiuni unde tânăra era cazată.

Preţul solicitat, aşa cum rezultă din convorbirile telefonice interceptate în cauză, era de 150 lei un raport sexual sau act sexual oral şi 200 lei pentru o oră. În situaţia deplasării la domiciliul clientului, tariful urca la 300 de lei, plus transportul cu taxiul. Banii ajungeau la cele două proxenete, spun procurorii.

Potrivit acestora, în comiterea infracţiunii a fost implicat şi soţul uneia dintre femei, Marius Romeo Pavel, care s-a ocupat de racolarea, adăpostirea şi exploatarea sexuala a tinerei. Tot el dispunea asupra sumelor de bani realizate din prostituţie, obişnuind să o agreseze verbal şi să o umilească dacă nu era mulţumit de sumele pe care aceasta le câştiga, arată sursa citată.

Flagrant delict

Planurile celor trei proxenei au fost date peste cap de către anchetatori în 15 martie, când procurorii le-au percheziţionat locuinţa din Bucureşti şi făcut un flagrant delict la un hotel din Zalău. Un investigator sub acoperire a închiriat o cameră la hotelul respectiv, a sunat la unul dintre numerele de telefon de la "Matrimoniale" şi s-a înţelesc cu una dintre femeile din Bucureşti cu privire la tipul serviciilor sexuale oferite, preţul acestora şi conditiile în care se vor desfăşura. Investigatorul a aflat astfel că în 15 minute femeia se va deplasa la adresa solicitată de el şi că va întreţine relaţii sexuale normale protejate şi orale neprotejate timp de o oră, în schimbul sumei de 400 de lei.

La hotel a ajuns tânăra de 23 de ani, care s-a recomandat a fi persoana cu care poliţistul stabilise anterior oferirea de servicii sexuale contra-cost. Investigatorul sub acoperire a întrebat-o din nou dacă sexul oral va fi efectuat în mod neprotejat, aceasta a raspuns afirmativ, omul legii i-a spus să îşi ia cei 400 de lei de pe corpul de mobilier, iar tanara şi i-a însuşit. În acel moment, în cameră au pătruns ofiţerii de poliţie judiciară, dar şi personal medical, întrucat în zilele precedente, tânăra i se plângea mamei ei că are febră şi dureri musculare, afirmând: "poate am coronavirus". Asupra ei, anchetatorii au găsit cei 400 de lei, bani marcaţi pentru flagrant.

Simultan, la percheziţiile din Bucureşti au fost găsite telefoanele la care cele doua femei din familia Pavel răspundeau clienţilor interesaţi de sex platit, dar şi certificatul de naştere pe numele unuia dintre copiii victimei.

Cercetările au stabilit că din decembrie 2019, până în martie 2020, victima trimis familie Pavel, prin intermediul unei societati de transfer rapid al banilor, peste 56.000 de lei.

Soţ şi doi copii, infectaţi cu HIV

Potrvit fişei psihologice a tinerei, aceasta are un intelect la limită şi un nivel de înţelegere mediu, fără tulburări cognitive, scrie ziare.com. Actele medicale existente la dosar arată că a fost înregistrată ca diagnosticată cu virusul HIV în 18 mai 2018 şi că în tot acest timp nu a respectat indicaţiile medicale de dispensarizare şi tratament şi a pus în pericol sănătatea a numeroase persoane prin întreţinerea de relaţii sexuale neprotejate cu acestea.

Soţul său, în prezent după gratii, are HIV, hepatita C si TBC. Doi dintre cei patru copii ai femeii, în vârstă de 2, respectiv 5 ani, se află în plasament şi nu au fost testaţi HIV, un al treilea, de 1 an si 2 luni este infectat cu HIV, iar al patrulea a fost expus perinatal HIV.

"Toate aceste aspecte conduc la concluzia că persoana vătămată este lipsită de orice sprijin din partea unor persoane apropiate şi copleşită de problemele de familie şi de sănătate personale şi ale copiilor săi, împrejurari ce au favorizat recrutarea acesteia de către inculpatele Pavel Elena Bianca si Pavel Mirela Mihaela şi exploatarea sa sexuală în folosul acestora", au concluzionat procurorii DIICOT.

Din convorbirile existente la dosar rezultă familia Pavel ar deţine controlul total asupra tinerei şi o tratau ca pe un sclav aducător de profit, însuşindu-şi nu numai banii câştigaţi de aceasta din prostituţie, dar şi limitându-i posibilitatea de mişcare. Pentru a o umili şi a-i demonstra autoritatea pe care o deţin asupra sa, unul dintre inculpaţi i-a cerut victimei să iasă din casă şi să stea în frig dezbrăcată, pe timp de noapte şi iarnă, sub ameninţarea unor agresiuni sexuale îndreptate împotriva copiilor ei.

Arestaţi pentru 30 de zile

Potrivit anchetatorilor, "cei trei inculpaţi nu au manifestat niciun pic de compasiune faţă de persoana vătămată, faţă de boala gravă pe care aceasta o are, faţă de situaţia sa familială critică şi nici faţă de numeroasele persoane care, intrând în contact cu persoana vătămată, pot fi contaminate de către aceasta, ci dimpotrivă inculpaţii folosesc toate aceste împrejurări în interesul lor, tratând-o ca pe o sursă de venit, umilind-o şi jignind-o în permanenţă prin expresii dintre cele extrem de vulgare şi triviale. În mod evident, în raport de numărul extrem de mare de persoane care au apelat la serviciile sexuale ale persoanei vătămate, chiar dacă ne raportam doar la perioada existenţei măsurilor de supraveghere tehnică de aproximativ 2 luni de zile din acest dosar, prin obligarea persoanei vătămate la relaţii sexuale neprotejate cu aceştia, inculpaţii, chiar dacă nu au urmărit, au acceptat, fiind indiferenţi din acest punct de vedere, îmbolnăvirea cu HIV a unui număr extrem de mare de oameni", acuză DIICOT. În acest context, procurorii au făcut un apel la persoanele care ar fi apelat la serviciile tinerei să efectueze de urgenţă analize pentru a stabili dacă au fost sau nu infectate.

Marius Romeo Pavel, Mirela Mihaela Pavel şi Elena Bianca Pavel au fost arestaţi preventiv sub acuzaţia de trafic de persoane.

