Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul tânărului care s-a sinucis în arest

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, după ce un tânăr de 19 ani s-a sinucis în arestul Poliţiei.

"În cursul zilei de vineri (1 martie-n.n.) am înregistrat un dosar având ca obiect ucidere din culpă, pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale in rem. Colegii fac cercetările de rigoare, verifică toate aspectele cauzei şi în funcţie de concluzii, se va da o soluţie", ne-a declarat Bogdan Chiş, prim-procurorul Parchetului Sălaj.

Potrivit spuselor sale, pe lângă ancheta ce vizează împrejurările în care s-a produs moartea violentă, procurorii au dechis şi un dosar al cărui obiect îl reprezintă evadarea de sub escortă a tânărului, petrecută cu două zile înainte ca acesta să îşi ia viaţa.

De asemenea, şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj, Gabriel Terheş, a dispus o anchetă internă pentru a stabili împrejurările producerii celor două evenimente.

Reamintim că joi, 26 februarie, în timp ce se afla în arestul IPJ Sălaj, un tânăr de 19 ani din comuna Bobota, cercetat pentru furt calificat şi conducere fără permis, s-a spânzurat cu un cearşaf în grupul sanitar al camerei de detenţie. Echipajul medical sosit de urgenţă la faţa locului a reuşit să îl resusciteze, însă câteva ore mai târziu, victima a decedat la spital.

Cu două zile înainte de a-şi lua viaţa, tânărul a evadat de sub escortă în momentul în care era urcat în dubă pentru a fi transferat la penitenciar.

