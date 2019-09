Din secretele unui geniu al informaticii: cum a reuşit un tânăr să ia argintul la Balcaniadă

Absolvent al Colegiului Naţional „Silvania“ din Zalău şi „boboc“ al Facultăţii de Informatică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Bogdan Pop s-a remarcat la competiţiile de informatică din anul şcolar 2018-2019, rezultatele sale deosebite culminând cu argintul cucerit la Olimpiada Balcanică de Informatică, desfăşurată în perioada 9-14 septembrie, la Atena.

Bogdan a fost mereu un elev eminent, absolvind gimnaziul ca şef de promoţie, cu media 10. Pasionat de matematică, el a optat pentru clasa de mate-info, deşi nu avea nici cea mai vagă idee despre ce presupune informatica: „Am văzut că elevii buni la matematică aleg această specializare şi, pentru că voiam să mă ţin de această disciplină, am ales şi eu la fel. Peste vară, am încercat să mă familiarizez cu informatica documentându-mă pe internet, însă nu am aflat nimic relevant pentru ce aveam să învăţ la şcoală“.

„M-am lovit de probleme la care m-am gândit luni întregi“

După primele ore de la liceu, dar şi după ce a intrat la Centrul Judeţean de Excelenţă, lucrurile au luat o altă întorsătură. „După ce am înţeles cum se rezolvă o problemă la informatică şi ce înseamnă, de fapt, această disciplină, am realizat că mă pasionează. Am început să frecventez cursurile Centrului de Excelenţă şi să lucrez acasă. Iniţial, am crezut că e o fază trecătoare, că îmi place doar să fac unele probleme, dar până la urmă totul s-a transformat într-o dependenţă, iar lucratul la informatică a devenit o activitate de rutină. La câteva luni după ce am intrat la liceu, am descoperit site-ul infoarena.ro, o comunitate online de tineri pasionaţi de informatică şi programare, participanţi la competiţii naţionale şi internaţionale, cu o arhivă de probleme extrem de mare“, îşi aminteşte tânărul, care a acumulat între timp, pe această platformă, peste 1.000 de exerciţii rezolvate cu punctaj maxim.

Recunoaşte că nu i-a fost mereu uşor, ba chiar s-a confruntat cu situaţii dificile, în care a fost la un pas de a renunţa. Însă cu multă muncă, seriozitate şi perseverenţă, a progresat de la un an la altul: „În cei patru ani de liceu am muncit aproape zi de zi. Uneori, chiar m-am chinuit. Au fost şi momente când mi se părea că nu are sens. Spre exemplu, am rezolvat o problemă în 15 minute, dar m-am lovit şi de probleme pentru care m-am gândit zile sau chiar luni întregi, nu doar în faţa calculatorului, ci şi în drum spre şcoală ori când mă puneam la somn, şi tot nu am găsit o soluţie“.

Are o colecţie de premii şi medalii

Răsplata nu a întârziat să apară, astfel că la finalul celor patru ani de liceu se poate lăuda cu o colecţie impresionantă de premii şi medalii câştigate la numeroasele competiţii şcolare. An de an, obiectivul său a fost acelaşi: să prindă un loc în lotul naţional de Informatică, iar pentru asta, a luptat cu îndârjire. „În clasa a IX-a am fost la 3 puncte de calificarea la Naţională, pentru ca într-a X-a să ajung la Naţională, unde am obţinut un rezultat bun, dar nu suficient pentru a intra în lot. Nu m-am descurajat, iar în anul următor am reuşit calificarea, devenind membru al lotului restrâns, format din 16 tineri informaticieni. Ambiţia mea pentru 2019 a fost să fac din nou parte din lotul României şi să mă descurc mai bine“, mărturiseşte olimpicul, al cărui vis a devenit realitate, el clasându-se în grupul de elită al celor mai buni opt tineri informaticieni din ţară.

Tânărul mărturiseşte că, deşi are experienţa competiţiilor de nivel înalt, a fost copleşit de emoţii la testarea pentru accederea în lotul naţional: „Deşi am făcut parte şi din lotul de anul trecut, am avut mari emoţii şi nu am fost sigur că voi reuşi din nou. Proba de baraj, prin care se selectează componenţii lotului naţional, a fost momentul psihologic cel mai dificil pentru mine. Când am ieşit din sala de examen, mă simţeam vlăguit. Lupta s-a dat între primii 20 de concurenţi, de la toate clasele. Ştiam că nu este deloc uşor să intri în categoria celor mai buni, îmi doream foarte mult să reuşesc. Calificarea înseamnă foarte mult pentru mine, lotul naţional oferind o deschidere către competiţiile internaţionale şi o experienţă unică“, spune Bogdan. Pregătirea intensă pentru Balcaniada de la Atena i-a adus medalia de argint, sălăjeanul concurând cu informaticieni de excepţie din Turcia, Macedonia, Muntenegru, Republica Moldova, Grecia, Cipru, Bulgaria, Albania, Bosnia şi Herţegovina.

„Are capacitatea de a se automotiva“

Profesorul Florin Morar (alături de Bogdan în foto sus-n.n.), cel care l-a pregătit atât la clasă, cât şi la Centrul de Excelenţă, are numai cuvinte de laudă la adresa olimpicului sălăjean, despre care nu o dată a afirmat că este un geniu: „Bogdan mi-a atras atenţia încă de la prima oră din clasa a IX-a, prin întrebările pe care le adresa sau prin răspunsurile oferite la diferite probleme. Mi-am dat seama în timp că informatica devine o pasiune pentru el şi că munceşte foarte mult. Are capacitatea de a se automotiva şi a depune acelaşi efort pe tot parcursul anului, iar acest lucru este un mare avantaj. Pe urmă, au fost calităţile sale personale care au contat foarte mult. Pentru majoritatea elevilor, patru-cinci ore pe zi de lucru la informatică par un chin. Nu şi în cazul lui, pentru că şi-a dorit să facă lucrul acesta, nu a fost împins de la spate. Renunţarea la anumite bucurii şi plăceri ale adolescenţei este compensată de rezultatele obţinute în competiţii. Bogdan nu este o persoană izolată şi închisă, are prieteni, are parte de activităţi extraşcolare, cântă la chitară într-o formaţie, are ca hobby maşinile de curse, deci este un adolescent normal. Dar şi-a canalizat în mare parte eforturile spre informatică şi a obţinut rezultatul maxim. Tot ceea ce şi-a propus a realizat. Această medalie este o încununare a muncii lui, o merită din plin!“.

Rămâne în România

Spre deosebire de majoritatea colegilor săi din lot, care se vor perfecţiona la universităţi din străinătate, Bogdan Pop a ales să-şi continue studiile în România, convins fiind de oportunităţile pe care le are şi în ţară. „În lotul naţional din acest an, am fost şapte elevi de clasa a XII-a şi doar doi am optat pentru o facultate în România. Într-adevăr, sistemul de învăţământ de la noi nu este unul perfect, dar aş fi ipocrit să spun că România nu este un loc bun pentru a învăţa informatică. Să nu uităm că ţara noastră se află în topul statelor cu cele mai multe medalii obţinute la Olimpiada Internaţională de Informatică“, spune Bogdan, referindu-se la faptul că România a cucerit la această întrecere mondială 111 medalii – 30 de aur, 50 de argint şi 31 de bronz, situându-se pe locul 4 mondial, după China, Rusia şi Polonia.

„În acest moment, cea mai bună decizie mi s-a părut să rămân în România, unde costurile sunt mai mici, iar facultatea este mai flexibilă, oferă oportunitatea de a te orienta spre ceea ce-ţi place şi nu impune un program de studiu strict, cum se întâmplă la multe dintre facultăţile din străinătate. Vreau să am mai multă putere de decizie“, explică el, adăugând că nu exclude să opteze mai apoi pentru un masterat în străinătate.

