Destinul l-a lovit crunt pe tânărul adoptat în Norvegia. Vestea cutremurătoare primită cu câteva zile înainte să-şi cunoască mama

La nicio lună de când şi-a găsit familia biologică şi cu doar câteva săptămâni înainte să vină în România pentru a o cunoaşte pe femeia care l-a adus pe lume şi pe fraţii săi, Csillag Imre, un român de 26 de ani adoptat în Norvegia, a primit o veste cutremurătoare.

În 19 iulie, tânărul făcea un apel prin intermediul paginii de Facebook "The never forgotten Romanian children - Copiii niciodată uitaţi ai României", pentru a obţine informaţii care să-l ajute să-şi găsească rudele din România.

"M-am numit Csillag IMRE, născut pe data de 2 Octombrie 1992, în oraşul Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, România. La vârsta de 2 ani am fost adoptat de la Orfelinatul Cehu Silvaniei de către o familie foarte bună şi iubitoare din Oslo, Norvegia.

Doresc foarte mult să îmi găsesc familia biologică. Pe mama mea o chema Csillag Maria. Aveam un frate mai mare cu doi ani decât mine dar nu ştiu sigur dacă el a rămas în familia noastră sau a ajuns la fel în adopţie internaţională. Numele lui era Csillag Francisc. În Norvegia am o sora adoptată tot din România de părinţii noştri norvegieni. Cu ceva timp în urmă, familia ei biologică a fost găsită aici prin intermediul acestei comunităţi. Sper din tot sufletul să fiu şi eu tot aşa de norocos! Vă rog foarte mult să mă ajutaţi şi pe mine de a-mi îndeplini acest mare vis, găsirea familiei mele", a scris Imre în mesajul postat pe pagina de Facebook.

Sora lui adoptivă are origini româneşti

Mesajul a a avut aproape 2.000 de distribuiri, astfel că în scurt timp, familia lui Imre a fost găsită. Mama lui biologică, Maria, o femeie sărmană, în vârstă de 45 de ani, locuia în comuna Nuşfalău, şi avea încă patru copii, trei dintre ei instituţionalizaţi. Împreună cu părinţii adoptivi şi cu sora lui, şi ea înfiată din România, Imre a decis ca în luna septembrie a acestui an să vină în România pentru a-şi cunoaşte rudele. La începutul acestei săptămâni, însă, a aflat că mama naturală a sfârşit într-un accident rutier.

Tragedia a avut loc luni, 6 august, în jurul orei 15, în oraşul Şimleu Silvaniei, când, spun poliţiştii, şoferul unui TIR nu s-a asigurat corespunzător la ieşirea dintr-o parcare, a lovit-o cu partea dreaptă faţă pe femeia în vârstă de 45 de ani din comuna Nuşfalău, apoi a trecut cu roţile peste ea, spun poliţiştii. Impactul i-a fost fatal femeii, care a decedat pe loc.

Administratorii paginii "The never forgotten Romanian children - Copiii români care nu au fost uitaţi niciodată" au declarat pentru "Adevărul" că Imre şi familia lui din Norvegia nu vor renunţa la călătoria în România. "Mama biologică a tânărului este cea care a început demersurile de căutare a familiei biologice, întrucât el nu cunoaşte limba engleză. Am informat-o despre tragedie şi urma să îşi anunţe fiul. Ne pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat. Chiar se pregăteau pentru vizita în România... urmau să-şi aducă ambii copii adoptaţi în ţară, la familii... vor veni, totuşi, deoarece mai au un copil adoptat tot din România, o fată de 22 de ani, care şi-a găsit familia tot prin intermediul paginii noastre", ne-a spus Ileana Cunniffe Băiescu, unul dintre administratorii paginii de Facebook.

