Cum a ajuns un şofer de Uber român să fie distribuit în rolul principal al unui horror francez. Actorul norocos a ajuns recent pe covorul roşu de la Cannes

În 2008, la scurt timp după absolvirea liceului, zălăuanul Andrei Indrieş se muta în Franţa, la Paris, alăturându-se, astfel, familiei plecate din România cu patru ani înainte. Acolo a urmat cursurile de actorie la Stage Vallee Cinema.

Viaţa lui a luat o turnură spectaculoasă în perioada în care lucra ca şofer Uber. De câteva ori s-a întâmplat să-l aibă ca pasager în autoturism pe regizorul francez Franck Phelizon şi, din vorbă în vorbă, au ajuns să se cunoască. "Tot discutând, i-am spus că sunt român, din Transilvania, iar acest lucru i-a atras atenţia. M-a întrebat dacă legenda lui Dracula este adevarată şi mi-a mărturisit că este foarte interesat, de asemenea, de fenomene paranormale", rememorează Andrei. Acest lucru l-a determinat pe tânărul zălăuan să îi relateze despre poveştile cu iz paranormal pe care bunicul său susţinea că le-a trăit şi pe care i le spune în perioada vacanţelor de vară. "Într-un fel, de aici a pornit totul! Pe baza celor relatate de mine, legat de aceste fenomene, regizorului i-a venit ideea să scrie un scenariu", mai spune Andrei.

Rolul principal într-un horror

Mai apoi, Franck Phelizon l-a invitat la un stagiu de actorie, alături de alţi 10 aspiranţi la o carieră în domeniu. În urma stagiului şi convins de talentul actoricesc al românului, regizorul l-a ales pe Andrei pentru a juca în rolul principal al filmului horror "Paranormal Investigation", o producţie Baril Production, filmată la Paris. Tânărul interpretează rolul unui investigator de fenomene paranormale, care încearcă să desluşească un mister.

Împinşi de curiozitate şi teribilism un grup de studenţi, printre care şi Dylan Duval, se amuzau încercând să invoce spiritele dintr-o lume paralelă prin intermediul unei plăci Ouija, totul părând distractiv şi amuzant până în momentul în care Dylan prezintă o convulsie în urmă incantaţiilor. Din acel moment acesta începe să se comporte ciudat, la graniţa dintre psihoză şi posesie. Tânărul student prezintă semne de amnezie temporară, numeroase convulsii, automutilări şi leşin, părând să nu aibă niciun control asupra sa, trezind semne de întrebare în rândul familiei şi al prietenilor. Cu toţii încearcă să desluşească misterul prin diverse metode. Într-un final, dupa ce au epuizat toate metodele şi mijloacele medicale, decid să apeleze la un investigator în fenomene paranormale. Îl contactează pe Andrei (interpretat de Andrei Indreieş), un emigrant român care trăieşte în Franţa, investigator în fenomene paranormale. Cu ajutorul unor metode specifice, el va încerca să desluşească misterul alături de familia Duval.

Înzestrat cu abilităţi rare, Andrei încearcă să pătrundă în mintea lui Dylan pentru a afla dacă este cu adevărat posedat sau reprezintă un caz de psihoză. Casa devine teatrul terorii datorită confruntări directe dintre Dylan şi Andrei, întreaga acţiune fiind suprinsa de către camerele fixe instalate de investigator în casa familiei Duval, dar şi de o cameră mobilă cu care încearcă să filmeze cele mai bulversante momente. Ghida de camera mobilă a lui Andrei, spectatorul poate să împrumute aspectul eroului şi să se identifice cu el.

Investigatorul ajunge să empatizeze cu cel investigat, confruntându-se cu propria judecată. În urma tuturor acţiunilor întreprinse de către anchetator şi familia Duval, pare că se aşterne liniştea în familia Duval, iar Dylan pare că s-a regăsit din ceea ce părea o posesie, dovedindu-se doar o aparenţă.

Un vis ascuns devenit realitate

Filmul a fost lansat în luna aprilie, în Franţa, şi ar putea ajunge şi în cinematorafele din ţara noastră.

"Până să îl cunosc pe Franck Phelizon, omul care mi-a schimbat radical viaţa, nu am avut nicio legatură directă cu cinematografia/actoria. Franck Phelizon a văzut în mine un potenţial in acest sens şi, în acest moment, actoria este, dincolo de o ocupaţie, principala mea pasiune. Este absolut minunat ce mi s-a întâmplat. Sunt foarte mândru de acest film la care am muncit mult şi care îmi permite să mă regăsesc în rolul investigatorului.Cinematografia a fost un vis ascuns şi inaccesibil, dar care a devenit realitate. Mă simt pregătit pentru toate viitoarele provocări cinematografice", subliniază zălăuanul.

Andrei (ultimul din dreapta) şi echipa Paranormal Investigation, pe covorul roşu de la Cannes FOTO Baril Production

Despre sine spune că este o persoană care iubeşte provocările, lucru care l-a determinat, de altfel, să accepte să intre în această lume fascinantă. Deci recunoaşte că s-a confuntat şi cu momente mai greme, a învăţat să le depăşească şi să dea dovadă de profesionalism: "Cred că în acest domeniu cel mai dificil lucru este să intri în pielea personajului pe care îl interpretezi şi totuşi să îţi păstrezi şi din propria personalitate. În ceea ce priveşte adaptarea la viaţa de pe platourile de filmare, pot să vă mărturisesc că datorita stagiului de actorie condus de Franck Phelizon, un profesionist desăvârşit al acestui domeniu, adaptarea a fost mai uşoară".

"Un uriaş potenţial în actorie"

Cel care l-a descoperit are numai cuvinte de laudă la adresa tânărului actor: "Andrei Indrieş m-a fascinat prin carisma şi naturaleţea de care a dat dovadă, emanând o emoţie puternică, fiind o persoană aparte cu un uriaş potenţial în actorie. Acest lucru m-a facut să îl invit la un stagiu de actorie, ceea ce avea să îmi demonstreze că impresia iniţială nu a fost una eronată".

Momentul culminat al debutului său l-a constituit prezenţa, alături de echipa "Paranormal Investigation", pe covorul roşu al Festivalului de Film de la Cannes. Andrei Indreieş este decis să continue în domeniul filmului, având în lucru, de altfel, alături de acelaşi regizor francez, un nou proiect cinematografic, ce abordează rolul femeilor în lume Mafiei.

