Consilier PSD despre banii cheltuiţi cu reabilitarea Casei „Iuliu Maniu“: „Cu sumele acestea ar putea fi construit un ştrand termal“

După ce a refuzat, din varii motive, să susţină financiar proiectul de reabilitare a Casei Memoriale "Iuliu Maniu" de la Badacin, Consiliul Judeţean Salaj a aprobat, vineri, alocarea a 100.000 de lei pentru continuarea investiţiilor.

Finanţarea se va face în cadrul unui program de protecţie a monumentelor istorice, ce a dispus de un buget total de 300.000 de lei şi pentru care au fost depuse cinci dosare. Trei dintre ele - depuse de Parohia Greco-catolică Bădăcin, pentru Casa Memorială, Parohia Ortodoxe Sighetu Silvaniei, pentru biserica de lemn din localitate şi Parohia Ortodoxă Bădăcin, pentru lăcaşul de cult din sat - au fost declarate eligibile, fiindu-le alocate 100.000, 25.000, respectiv 34.000 de lei.

Singurul consilier care a preferat să se abţină de la votarea proiectului a fost social-democratul Alin Demle, care şi-a pus gestul pe seama lipsei de transparenţă în privinţa modului de cheltuire a donaţiilor primite de Parohia Greco-catolică Bădăcin din 2015 încoace. "Consider că e necesară acordarea acestor bani, dar mă voi abţine de la vot. Din ce am înţeles, până acum s-au făcut donaţii de 900.000 de lei pentru Casa Maniu, după părerea mea, foarte mulţi bani. Cu sumele acestea ar putea fi construit un ştrand termal. Pe metru pătrat, cheltuielile la modernizarea Centrul Militar Judeţean (actualul sediu al Centrului de Cultură Sălaj - n. red.) sunt de 2,5 ori mai mici, iar cele de la Ambulatoriu, de 1,5 ori mai mici. Sunt foarte mulţi bani, a căror cheltuială beneficiarul nu a justificat-o măcar în presă". Eu am dubii că aceşti bani se folosesc în totalitate pentru ce au fost donaţi.

Demle a fost contrazis de către liberalul Paul Maghiu, care i-a sugerat să urmărească pagina de Facebook a campaniei de strângere de fonduri, unde sunt oferite cu regularitate informaţii privind stadiul lucrărilor şi banii cheltuiţi. Un alt ales PNL, i-a reamintit social-democratului că în cazul de faţă este vorba despre un monument istoric şi că asocierea cu un ştrand este nepotrivită: "Nu putem duce în derizoriu să comparăm un monument istoric cu un ştrand termal", a punctat Adrian Margin.

