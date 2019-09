Cinci lucruri neştiute despre Lucy australopitecul. Cum a murit unul dintre celebrii strămoşi ai omului

Fosilele unui exemplar din specia Australopithecus afarensis au fost descoperite în 1974, pe teritoriul Etiopiei. Specialiştii au stabilit că este vorba despre o femelă adultă, de aproximativ 25 de ani, pe care au botezat-o "Lucy". Circa 40% din schelet a fost găsit intact, cercetările ulterioare evidenţiind că austraopitecul este unul dintre cei mai vechi strămoşi bipezi cunoscuţi ai lui Homo sapiens.

Iată câteva detalii interesante şi mai puţin cunoscute despre Lucy:

1. Se deplasa în două picioare, putând, în acelaşi timp, să se caţere în copaci.

Unul dintre cele mai importante lucruri descoperite despre Lucy a fost modul în care aceasta se deplasa. Studiile pe care oamenii de ştiinţă le-au făcut asupra oaselor, în special a structurii genunchilor şi curburii coloanei vertebrale, au stabilit că, în majoritatea timpului, mergea pe cele două picioare, având, aşadar o trăsătură umană. Totuşi, scheletul ei nu mişca identic cu cel al omului de astăzi, iar braţele sale de mari dimensiuni i-au determinat pe cercetători să afirme că Lucy îmbina mersul biped cu căţăratul în copaci.

2. Lucy a fost un hominid adult, dar nu depăşea înălţimea pe care o are un copil de 5 ani al zilelor noastre

Cercetătorii au concluzionat că Lucy a murit pe când avea 25 de ani. Totuşi, înălţimea ei nu depăşea 1,1 metri şi cântărea circa 29 de kilograme. În ceea ce priveşte creierul său, acesta era mai mare decât cel al unei maimuţe de dimensiunea lui Lucy. Acest lucru nu înseamnă neapărat că inteligenţa sa ar putea rivaliza cu a noastră, ci o dovadă că era ceva mai mult decât o primată cu postură verticală.

3. Ar fi murit după ce a căzut din copac

Moartea ei rămâne învăluită în mister. Scheletul nu prezintă urme ale vreunui atac al animalelor carnivore, motiv pentru care oamenii de ştiinţă exclud posibilitatea ca aceasta să fi fost ucisă de un prădător. În 2016, un studiu realizat de cercetători din SUA şi Etiopia a venit cu varianta că Lucy ar fi decedat în urma unei căzături din copac. Ipoteza lor se baza pe un CT de înaltă rezoluţie, care ar fi indicat că fracturile oaselor nu sunt post-mortem, ci au fost provocate de o cădere de la mare înălţime. Varianta este pusă, însă, la îndoială de către alţi oameni de ştiinţă.

4. Numele său a fost inspirat de o melodie

Când paleoantropologul Donald Johanson a găsit-o pe Lucy, pe 24 noiembrie 1974, i-a spus "AL 288-1". Totul avea să se schimbe după ce omul de ştiinţă a ascultat piesa "Lucy in the Sky with Diamonds", a trupei Beatles, şi a decis ca scheletul descoperit să fie botezat "Lucy".

5. Numele său etiopian - Dinkinesh - înseamnă "eşti minunată"

Pentru multă lume, numele "Lucy" a dus la o umanizare a creaturii. Totuşi, acesta nu este singurul său nume; în zona în care a trăit, pe teritoriul Etiopiei de azi, este cunoscută drept "Dinkinesh", care în limba amharică se traduce prin "eşti minunată".

Mai puteţi citi:

Femeia care şi-a dat viaţa pentru gorile. A trăit două decenii în mijlocul primatelor şi a sfârşit sub lovituri de macetă

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: