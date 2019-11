Ce investiţii vor zălăuanii în oraşul lor. Proiectul care a strâns cele mai multe voturi

Picturi murale care purifică aerul, un spaţiu de depozitare a autovehiculelor nefuncţionale şi o statuie sunt cele trei proiecte care au strâns cele mai multe voturi, în cadrul primei ediţii a procesului de bugetare participativă lansat de către Primăria Zalău.

Preferatul zălăuanilor a strâns 233 de voturi şi presupune crearea a cinci picturi murale în zone aglomerate ale oraşului ori în incinta unor şcoli, realizate cu o vopsea specială cu proprietăţi de purificare a aerului, asemenea unei păduri.

Potrivit iniţiatorilor proiectului, vopseaua în cauză este creată pe bază de apă şi substanţe antibacteriene şi foloseşte un set de tehnologii brevetate pentru a reduce poluarea aerului, precum şi a creşterii bacteriilor şi a mucegaiului. În plus, are o putere de reflectare ridicată şi previne fluxul excesiv de căldură în clădiri, asigurând medii mai reci pe timp de vară, reducând consumul de energie al aerului condiţionat cu 15-50%. Reduce până la 88,8% poluanţii din aer şi elimină 99,9% din mucegai şi bacterii chiar şi fără lumină, prevenind permanent dezvoltarea lor. Vopseaua este una minerală, sub formă de pudră, anorganică, cu respirabilitate ridicată. Totodată, picturile murale au proprietatea de a îndepărta 38,5 grame de poluanţi la fiecare 12 ore, cantitate corespunzătoare a aproximativ 50 de automobile pe benzina euro 6.

"Operele de artă stradală nu doar că pot înfrumuseţa clădiri vechi, da culoare unei zone aglomerate, insufla energie pozitivă cetăţenilor, transmite mesaje creative şi educative de mediu, ci pot aduce şi beneficii pentru sănătatea acestora şi asupra mediului înconjurător, acţionând ca o pădure în sufletul oraşului", susţin iniţiatorii. Investiţia este estimată la 100.000 de lei.

Depozit pentru maşinile nefuncţionale

La o diferenţă de doar 11 voturi se află o investiţie evaluată la 420.000 de lei ce presupune realizarea unui spaţiu de depozitare temporară a maşinilor neutilizate ori nefuncţionale. Implementarea acestui proiect ar duce la eliberarea a cel puţin 100 de locuri de parcare din Zalău, fiind propusă o taxa de depozitare de 10 lei pe lună.

Pe locul al treilea în topul preferinţelor zălăuanilor este statuia lui Szikszai Lajos, care a strâns 188 de voturi. Valoarea proiectului este de un milion de lei. Cei care au venit cu ideea susţin că amplasarea acestei statui ar reprezenta o "recunoaştere a omului care a adus multe beneficii oraşului Zalău", care a obţinut pentru Zalău statutul de oraş reşedinţă de comitat, odată cu reforma administrativă din 1876 şi de al cărui nume se leagă începuturile Muzeului din Sălaj. Szikszai Lajos a fost vice-comite al comitatului Sălaj, în perioada respectivă fiind construite o serie de edificii de utilitate publică.

19 proiecte au fost depuse în cadrul primei ediţii a procesului de bugetare participativă derulat de Primăria Zalău, dintre care doar şase au fost declarate eligibile de către comisiile de evaluare. Perioada de votare online s-a încheiat în 25 noiembrie, rezultatul votului urmând să fie anunţat în 6 decembrie. Autorităţile municipale vor implementa proiectele care au acumulat cel mai mare număr de voturi din partea comunităţii, în limita bugetului alocat pentru acest proces.

