Balerina româncă de 9 ani care i-a cucerit pe maeştrii de la Bolşoi. Este considerată un talent rar în domeniu

Cristina Variu a păşit pentru prima dată într-o sală de balet când avea 7 ani – mai degrabă din curiozitate, dar şi la sfatul mamei, care îşi dorea ca fetiţa ei să aibă o activitate extraşcolară care să-i permită să facă puţină mişcare.

„Totul a început cu căutarea unui hobby prin care să petreacă timp de calitate alături de alţi copii cu aceleaşi pasiuni pentru mişcare şi socializare. A încercat mai multe cursuri, fără a se simţi atrasă de vreunul“, povesteşte Ruxandra Variu, mama Cristinei. Aflând de existenţa unor cursuri de balet susţinute în oraşul Zalău de un specialist în domeniu, mama i-a propus fetiţei să făcă o încercare.



„Din momentul în care a intrat în sala de antrenamente a ştiut că asta e ceea ce căuta, ceea ce i se potriveşte. S-a îndrăgostit imediat de această activitate şi aşteaptă cu nerăbdare orele de balet“, mai spune mama Cristinei.

Un talent înnăscut

Sub atenta îndrumare a coregrafului Mircea Bariţchi (foto dreapta), fost balerin al Operei Naţionale din Cluj-Napoca, Cristina a prins aripi. Flexibilă şi gingaşă, dedicată şi disciplinată, micuţa a deprins extrem de rapid graţia şi eleganţa baletului, spre bucuria părinţilor şi a profesorului ei. Acesta din urmă are numai cuvinte de laudă la adresa copilei, pe care o pregăteşte deja de doi ani şi al cărei talent l-a remarcat încă de la început: „Cristina a început baletul acum doi ani, mai întâi în cadrul grupelor de copii, iar apoi, la cursuri în particular, pentru o pregătire mai intensă. Este o fetiţă foarte talentată, foarte serioasă, ambiţioasă şi muncitoare, în ciuda vârstei ei fragede. Este o reală plăcere să lucrezi cu ea“.

Pentru că progresele Cristinei au fost uimitoare încă după primele ore, Mircea Bariţchi a venit cu propunerea ca micuţa să urce pentru prima dată pe scenă, în faţa unui public, în cadrul ediţiei din 2017 a Concursului Naţional de Interpretare Scenică „Lauri“ de la Cluj-Napoca, o competiţie ce vine în întâmpinarea tinerelor talente, propunându-şi să încurajeze strădania acestora în desăvârşirea actului artistic. Deşi făcuse primii paşi în urmă cu doar câteva luni, Cristina Variu a strălucit pe scenă, uimindu-i pe membrii juriului cu talentul, eleganţa şi graţia ei. Prestaţia sa a fost răsplătită cu trofeul secţiunii balet clasic.

„Având în vedere timpul destul de scurt pe care Cristina l-a avut la dispoziţie pentru a se pregăti, am avut reţineri în privinţa participării ei la concurs. Am zis să o lăsăm, totuşi, în semn de încurajare, pentru a o ajuta să-şi depăşească emoţiile. Nu ne-am gândit nicio clipă că s-ar putea număra printre premianţi, iar cucerirea trofeului a fost o surpriză imensă, mai ales că majoritatea concurenţilor erau mult mai experimentaţi“ , afirmă mama fetei. Balerina îşi aminteşte şi acum amalgamul de senzaţii: entuziasm amestecat cu teamă, emoţiile intense pe care le-a simţit când a urcat pe scenă şi când toate privirile erau aţintite asupra sa, dar şi bucuria teribilă a momentului în care şi-a auzit numele rostit la festivitatea de premiere: „Am trăit un moment deosebit de frumos, pe care nu-l voi uita niciodată. Am fost foarte fericită şi copleşită de emoţii, am început să plâng“, spune Cristina.

„Obţinerea acelui rezultat a fost nu doar o extraordinar de mare surpriză, ci şi o foarte mare bucurie. Nimeni nu se aştepta ca un concurent fără prea mare experienţă să se descurce atât de bine pe scenă. Micuţa Cristina i-a cucerit pe membrii juriului competiţiei şi i-a convins că merită să câştige“, adaugă coregraful Mircea Bariţchi, care le-a recomandat părinţilor ca de la anul să o înscrie la Liceul de Coregrafie şi Artă Dramatică „Octavian Stroia“ din Cluj-Napoca, pentru a se putea pregăti mai intens. „Ca să faci performanţă, este nevoie de foarte multă muncă. Sper ca în scurt timp, Cristina să devină elevă a Liceului de Coregrafie din Cluj, lucru care îi va permite să dedice mai mult timp pasiunii sale, având în fiecare zi câteva ore de antrenamente“, explică el.

„Nu voi renunţa niciodată“

Premiul obţinut a fost un imbold pentru micuţa balerină, care a înţeles, astfel, că pentru a progresa şi pentru a avea noi reuşite trebuie să muncească şi mai mult. A continuat să se pregătească, să repete cu răbdare şi să asculte cu atenţie tot ceea ce o învaţă profesorul ei, să îşi forţeze limitele, astfel că la ediţia următoare a aceluiaşi concurs, în 2018, Cristina Variu s-a remarcat din nou, câştigând nu doar Marele premiu al secţiunii dans clasic, ci şi premiul I la Secţiunea dans contemporan.

Participarea, în februarie 2019, la un concurs naţional de dans ce a reunit la Târgu-Mureş peste 2.500 de copii din toată ţara, i-a asigurat micuţei artiste un loc la Dance Campus&Contest de la San Francesco di Paula, un festival desfăşurat în Italia, ce reuneşte nu doar concurenţi talentaţi, ci şi nume sonore din lumea baletului. Timp de o săptămână, talentata zălăuancă a participat la o serie de workshop-uri care i-au permis să îşi perfecţioneze tehnica, experienţa încheindu-se cu un concurs jurizat de reprezentanţi de marcă ai baletului internaţional. Cristina a fost răsplătită cu două premii III, la secţiunile Dans clasic, respectiv dans contemporan.

„Suntem foarte încântaţi de toate reuşitele fetiţei noastre, care demonstrează astfel că pasiunea şi determinarea sunt cheia către performanţă. Iar faptul că premiile i-au fost acordate de maeştri ai baletului – printre care celebrul Denis Medvedev, un star al baletului rusesc de la Bolşoi – este o confirmare a valorii ei. Mai ales dacă luăm în calcul faptul că este o începătoare, dacă ne gândim că face doar două antrenamente pe săptămână, în condiţiile în care ceilalţi participanţi se pregăteau chiar şi patru ore pe zi“, subliniază Ruxandra Variu. Mama susţine că baletul şi-a pus vizibil amprenta asupra fiicei ei: „Baletul a învăţat-o să obţină o postură corectă şi elegantă a corpului, să fie disciplinată, să se concentreze mai bine, să fie mai sociabilă, să-şi coordoneze mişcările pe muzică“.

Fiind singurul lor copil, soţilor Variu le este greu să se obişnuiască cu gândul că în curând Cristina va pleca să studieze într-un alt oraş; cu toate acestea, o susţin necondiţionat şi sunt decişi să îi fie alături pe drumul spre împlinirea visului de a deveni o mare balerină şi o coregrafă celebră. „Nu voi renunţa niciodată la balet“, îşi avertizează fetiţa părinţii.

Vă mai recomandăm:

Povestea tinerei care se visează actriţă în Londra. „Când urc pe scenă încep să simt adrenalina. Întoarcerea în România nu este o opţiune“

Povestea violonistului care a ajuns, la 35 de ani, cel mai tânăr dirijor de orchestră de muzică populară din România. „Secretul stă în pasiune şi multă muncă“

Cine sunt „Nimfele Dace“, tinerele care dansează fermecător şi fac cunoscută în Europa istoria antică a României VIDEO