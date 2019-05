Adoptată în Australia, o tânără îşi caută familia biologică pe Facebook. „Mai mult ca oricând am nevoie să îmi cunosc rădăcinile româneşti“

Tânăra care a fost înfiată de o familie din Australia pe când avea doar doi ani a apelat la pagina de Facebook "The never forgotten Romanian children - Copiii niciodată uitaţi ai României" pentru a obţine informaţii care să-l ajute să-şi găsească rudele. În mesajul postat pe reţeaua de socializare, românca precizează că familia ei a locuit în Zalău, că la naştere a fost boteză Claudia şi că pe mama ei o cheamă Lucreţia Banciu.

"Salutări din Australia! Am fost adoptată în anul 1999, din Zalăi, la vârsta de doi ani. Împreună cu minunata mea familie adoptivă dorim să căutăm rudele din România. Astăzi sunt mama unei frumoase fetiţe de 6 anişori şi mai mult ca oricând am nevoie să îmi cunosc rădăcinile româneşti. În anul 2005 am primit această fotografie a mamei mele biologice cu unul dintre fraţii mei. Numele meu la naştere a fost Banciu Claudia iar al mamei mele biologice, Banciu Lucreţia. Mai ştiu că am alţi fraţi şi surori: Lăcătuş Andrei şi Lăcătuş Galaţian, de asemenea, Banciu Bianca, Florina şi Claudiu. Dorim foarte mult să îi găsim şi să îi cunoaştem pe toţi. Vă rugăm foarte mult să ne ajutaţi în găsirea lor. Distribuiţi în număr cât mai mare anunţul nostru de aici! Aşteptăm cu mare nerăbdare veşti!", a scris tânăra.

La doar câteva ore de la postarea mesajului, au apărut şi primele mesaje ale unor persoane care susţin că o cunosc pe mama naturală a Claudiei.

