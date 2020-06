A fost semnat contractul pentru un nou tronson din Autostrada Transilvania. Ministrul Transporturilor: „Asistăm la un moment istoric“

Reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere şi al asocierii Asocierea SA&PE Construct - Spedition UMB - Tehnostrade, care a câştigat licitaţia pentru lotul Zimbor-Poarta Sălajului din Autostrada Transilvania, au semnat vineri, 26 iunie, la Zalău, contractul privind proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru construcţia tronsonului în lungime de 12,24 kilometri. Semnarea contractului s-a făcut în prezenta premierului Ludovic Orban, a ministrului Transporturilor, Lucian Bode, şi a ministrului Economiei, Virgil Popescu.

"Asistăm la un moment istoric în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii de transport rutier din Sălaj - semnarea primului contract de proiectare şi execuţie a primei secţiuni de autostradă din Sălaj, primii 12 km de autostradă care se vor construi în judeţ. La17 ani de la semnarea contractului Bechtel, când ne propuneam să realizăm 451 km de autostradă între Braşov şi Oradea, la şapte ani de la rezilierea acelui contract, când reuşisem să dăm în circulatie 51 de km de autostradă, pot să afirm că Autostrada Transilvania prinde viaţă în judeţul Sălaj. Am spus şi o repet: anul 2020 este anul construcţiei Autostrăzii Transilvania. Vom da în trafic, în acest an, 25 de kilometri din Autostrada Transilvania, sectoarele Iernut – Cheţani şi Biharia – Borş. Am semnat contractele pentru proiectare şi execuţie pentru alţi 52 de kilometri din Autostrada Transilvania, Tg Mureş – Ungheni, Chiribiş – Biharia, Zimbor – Poarta Sălajului", a declarat ministrul Bode.

Contractul pentru lotul Zimbor-Poarta Sălajului a fost câştigat de o asociere de firme româneşti, cu o ofertă de peste 680 milioane de lei. Preţul pe km de autostradă este de circa 56 milioane de lei fără TVA, iar durata contractului este de 156 de luni, din care 12 luni perioada de proiectare, 24 luni, perioada de execuţie a lucrărilor, iar 120 de luni perioadă de garanţie a lucrărilor.

Lucian Bode a sugerat reprezentantului asocierii câştigătoare să comprime termenele prevăzute, astfel încât lucrările să poată începe anul acesta.

