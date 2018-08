A fost arestată femeia care şi-a agresat sexual nepotul de 8 ani. Îl pedepsea punându-l să se masturbeze în faţa camerei de filmat

O femeie de 48 de ani din Şimleu Silvaniei a fost arestată pentru 30 de zile, fiind acuzată că şi-a chinuit şi abuzat sexual nepotul în vârstă de 8 ani, pe care îl luase în plasament. Nicoleta Redeş este acuzată de către procurorii DIICOT Sălaj că "în perioada ianuarie 2017- iulie 2018, inculpata R. N. F l-a supus pe minorul în vârstă de 8 ani, în repetate rânduri, la pedepse inumane şi de o cruzime ieşită din comun, în măsură să pună în primejdie gravă dezvoltarea fizică intelectuală şi morală a acestuia. Punerea în primejdie gravă a dezvoltării fizice intelectuale şi morale a minorului se desprinde atât din natura pedepselor aplicate menite să înjosească şi să umilească minorul, cât mai ales din durata acestor pedepse şi modul lor de executare pe perioade foarte lungi de timp (o noapte întreagă)".

Potrivit anchetatorilor, mătuşa îşi obliga nepotul să stea în genunchi, legat la gură cu un fular, îmbrăcat în haine de iarnă, cu mâinile întinse şi cu o bâtă pe acestea, timp de aproximativ 20 de ore, lângă o sobă, fără a mânca sau a bea apă.

De asemenea, prin ameninţarea cu cuţitul, l-a determinat pe copil să se masturbeze şi a constrâns-o pe sora lui, o adolescentă de 14 ani, să filmeze toate aceste scene. Mai apoi, spun procurorii DIICOT, a distribuit materialul pornografic şi altor persoane. În toată această activitate a fost ajutată de către prietenul minorei, un tânăr de 19 ani, cel care a anunţat, de altfel, autorităţile cu privire la grozăviile care se întâmplau în casa inculpatei.

Cei doi fraţi au fost preluaţi în regim de urgenţă de către cei de la Protecţia Copilului şi vor ajunge, cel mai probabil, într-un centru de plasament, întrucât niciunul din membrii familiei lărgite nu este dispus să îi ia în grijă.

Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului Sălaj se disculpă şi spun că nici ancheta socială premergătoare plasamentului, nici evaluările trimestriale făcute de asistentul social nu ar fi oferit indicii că minorii ar fi abuzaţi. "Femeia a crescut-o pe fetiţă de când era mică şi a luat-o în plasament în 2015. Un an mai târziu a cerut plasamentul şi pentru băieţel, după ce tatăl acestuia i l-a lăsat în grijă. Noi am făcut o anchetă socială, am analizat cazierul mătuşii, am evaluat-o psihologic pentru a stabili dacă este sau nu aptă pentru a îngriji un copil, iar în urma raportului final am decis să îi încredinţăm şi băiatul. Responsabilul de caz le făcea vizite regulate, vorbea cu cadrele didactice ale copiilor, solicita caracterizări de la şcoală şi toţi ne-au asigurat că lucrurile sunt în regulă. Nimic nu ne-a dat de înţeles că ar exista probleme de acest fel", spune Violeta Milaş, şefa DGASPC.

Cum a ajuns băiatul în grija mătuşii

În ceea ce priveşte felul în care băiatul a ajuns în grija mătuşii, reprezentanţii DGASPC spun că, din actele pe care le deţin ei, tatăl copilului l-a adus pur şi simplu pe acesta şi l-a lăsat în grija mătuşii, abandonându-l, iar femeia s-a adresat statului şi a cerut să primească copilul legal în plasament.

Conform DIICOT, „în perioada în perioada ianuarie 2017- iulie 2018, doi minori în vârstă de 8 ani şi respectiv 14 ani, au fost încredinţati în plasament de către Comisia Pentru Protecţia Copilului, mătuşii materne, inculpata R. N. F., pe considerentul că mama acestora are probleme de sănătate şi nu se poate ocupa de minori întrucât necesită o serie de investigaţii medicale şi intervenţii chirurgicale.“

Nicoleta Redeş este cercetată în prezent pentru săvârşirea infracţiunilor de rele tratamente aplicate minorului, agresiune sexuală şi participaţie improprie la infracţiunea de pornografie infantilă.

Citiţi şi:

Băieţel de 8 ani, abuzat de mătuşa care îl luase în plasament. Chinurile groaznice la care era supus minorul

Sufrageria groazei, din Sălaj: un tată îşi obliga copiii minori să se bată între ei, pentru propria distracţie. Apoi, îi snopea în bătaie pe „soldaţii mercenari”