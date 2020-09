Încă o matroană de videochat a păgubit statul. Femeia de 52 de ani îşi va spăla păcatele muncind în biserică

Un nou caz de evaziune fiscală din videochat a ieşit la iveală în judeţul Sălaj. După ce zilele trecute scriam despre dosarul Lenuţei M., o văduvă de 54 de ani din oraşul Cehu Silvaniei, care a prejudiciat statul cu 11.000 de lei pentru ca nu a plătit taxe şi impozite pentru veniturile obţinute din videochat, un caz asemănător a ajuns pe masa judecătorilor de la Tribunalul Sălaj.

Claudia Sanda H., o femeie de 52 de ani, tot din Cehu Silvaniei, a fost condamnată la un an şi jumătate de închisoare cu suspendare pe un termen de încercare de doi ani, pentru comiterea infracţiunii continuate de evaziune fiscală. Potrivit procurorilor care au instrumentat cazul, în perioada 2013-2018, sălăjeanca a realizat venituri din activităţi de videochat în cuantum total de 62.528,38 lei, pe care nu le-a declarat organelor fiscale. prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind în cuantum de 22.946 lei, din care 7.032 lei reprezintă impozit pe profit, 12.867 lei reprezintă contribuţie socială obligatorie, iar 3.047 lei reprezintă contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

În timpul audierii, se arată în motivarea magistraţilor sălăjeni, femeia a recunoscut acuzaţiile ce îi sunt aduse, a acceptat încadrarea juridică a faptei comise şi a solicitat încheierea unui acord de recunoaştere a vinovăţiei. De asemenea, inculpata şi-a dat acordul pentru a presta o muncă neremunerată în folosul societăţii.



Aceasta a povestit anchetatorilor cum a ajuns să facă videochat: „Arăt că în perioada 2013-2018, la locuinţa mea din Cehu Silvaniei am desfăşurat activităţi de videochat, având cont pe un site de profil. Contul mi l-a făcut cineva, era vorba despre un bărbat pe care l-am cunoscut pe internet şi al cărui nume nu-l cunoşteam. Ii ştiam doar numele de scenă "G." . Acesta m-a întrebat dacă vreau să fac videochat, eu i-am spus că nu cunosc genul acesta de activitate, "G." mi-a explicat, eu i-am spus că nu cunosc limbi străine, iar el mi-a indicat să folosesc programul Google translate. "G." mi-a făcut contul iar în 3 luni am învăţat câteva cuvinte din mai multe limbi. Eu primeam în contul bancar suma de bani care mi se cuvenea conform înţelegerii pe care am avut-o cu "G." , acesta primea la rândul lui o sumă de bani. Practic, eu aşa mi-arn început activitatea, dar după aproximativ 4 luni am renunţat la serviciile lui "G." şi m-am logat eu direct la un site de profil, acelaşi site. Mi-am schimbat şi numele de scenă şi contul bancar. Am primit toată suma care mi se cuvenea după aceea din serviciile de videochat şi nu am declarat-o organelor fiscale. Suma încasată în perioada 2013-2018 este ulterioară colaborării cu "G."

Analizând acordul de recunoaştere a vinovăţiei pe care sălăjeanca l-a încheiat cu procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, instanţa constată că în cauză sunt îndeplinite condiţiile legale şi a condamnat-o la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare pe un termen de încercare de doi ani, obligând-o, în acelaşi timp, să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, zilnic, câte două ore, la Biserca Catolică ori la cea Reformată din Cehu Silvaniei.

Din actele existente la dosar rezultă că inculpata a achitat în cursul urmăririi penale suma de 13.133 lei reprezentând contribuţii sociale obligatorii.

