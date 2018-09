VIDEO Scandal uriaş în PNL Vaslui: şedinţă de partid cu poliţiştii la uşă. Primarii care acuză conducerea filialei că „fac jocul PSD-ului“, daţi afară din sală

Scene demne de Caragiale s-au petrecut marţi, 18 septembrie, la sediul PNL din Huşi, acolo unde a avut loc o şedinţă a Biroului Permanent Judeţean (BPJ). La şedinţa care avea pe ordinea de zi ”chestiuni organizatorice şi diverse”, şi-au făcut apariţia doi dintre primarii liberali din judeţ, Ciprian Tamaş (primarul comunei Şuletea) şi Nixon Ibănescu (primarul comunei Ghergheşti), care afirmă că aveau de ridicat o serie de probleme.

Prezenţa celor doi a fost criticată de preşedintele PNL Vaslui, Nelu Tătaru, care le-a solicitat să părăsească sala, pe motiv că nu ar fi fost invitaţi. Pentru că au refuzat invitaţia, în disputa dintre preşedintele PNL Vaslui şi cei doi primari a intervenit preşedintele interimar al filialei Huşi a PNL, Radu Bobârnat, care, la rândul său, ar fi încercat să-i dea afară pe cei doi primari. Pentru că edilii insistau să asiste la şedinţe, Radu Bobârnat a sunat la 112 solicitând intervenţia unui echipaj de poliţie. Suspectând că ar fi vorba de un scandal de proporţii, spre sediul PNL a demarat în trombă o autospecială a poliţiei, cu semnalele acustice şi luminoase pornite.

”Pe 18 septembrie, la ora ora 17.20, s-a înregistrat un apel la 112, prin care o persoană de 48 de ani, din Huşi a sesizat că două persoane perturbă o şedinţă pe care o aveau la sediul partidului. În momentul în care colegii noştri au ajuns la faţa locului, apelantul a spus că totul s-a aplanat. Nu a fost aplicată vreo sancţiune, colegii noştri avertizând verbal pe cei din încăpere în privinţa adoptării unui comportament civilizat”, a precizat Bogdan Gheorghiţă, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui.

După plecarea poliţiştilor, cei doi primari au rămas în sala de şedinţă. Biroul Judeţean Permanent a supus la vot dacă aceştia pot rămâne sau nu în sală. La propunerea preşedintelui Nelu Tătaru, s-a votat, cu majoritatea de voturi, ca aceştia să părăsească şedinţa. Singurii care s-au opus, apreciind că măsura este una abuzivă, au fost primarul comunei Vetrişoaia, Nelu Stângă, primarul comunei Vetrişoaia, consilierii judeţeni Liviu Iacob şi Dan Cain, precum şi un consilier local din Măluşteni, Mirel Balaban.

Primar PNL: Noi am muncit mult pentru partid, nu ca alţii care s-au cocoţat în fruntea partidului fără muncă, ci cu bani

Primarul Ciprian Tamaş afirmă că se confruntă de mai multă vreme cu ostilitatea conducerii PNL Vaslui, care l-a şi schimbat din funcţia de preşedinte al filialei locale Şuletea a PNL. De altfel, mai mulţi liberali intraţi în dizgraţia conducerii PNL Vaslui au fost schimbaţi din funcţii în ultima perioadă. Ultimul caz fiind cel al filialei de la Murgeni, care era condusă de consilierul judeţean Dan Cain. Întreaga componenţă biroului local Murgeni a fost schimbată. În noua structură nu a mai fost cooptat niciunul dintre consilierii locali liberali, fiind desemnaţi în forul de conducere membri simpli de partid,

”Când au văzut că intrăm în sală au căzut cerul pe ei. Domnul preşedinte Tătaru ne-a invitat afară. I-am spus că nu este normal. Eu chiar doream să discutăm chestiuni importante, voiam să întreb care e poziţia partidului în legătură cu referendumul, să ştiu şi eu ce le transmit oamenilor din comună, despre criza pestei porcine. Erau multe de discutat. Colegul de la Ghergheşti voia să ştie despre situaţia postului de consilier vacantat, o problemă ce tot fusese amânată. Nu i-a interesat şi au insistat să părăsim sala.

La un moment dat, în apărarea preşedintelui Tătaru a intervenit domnul Radu Bobârnat, preşedintele interimar al PNL Huşi, care nu are calitate de membru al BPJ. S-a ridicat de pe scaun şi a venit la primarul de la Ghergheşti, şi a pus mâna pe el să îl dea afară. Au fost nişte scene de copii mici, de cascadorii râsului. Dar nu este de râs. Noi am muncit mult pentru partid, nu ca alţii care s-au cocoţat în fruntea partidului fără muncă, ci cu bani. Am fost daţi afară de parcă am fi fost nişte duşmani ai partidului. Fac jocul PSD-ului şi înlătură oamenii care au muncit pentru partid, aducând oameni slabi, care să stea cu capul plecat”, a declarat primarul Ciprian Tamaş.

Liderul PNL Vaslui: ”Hoţul strigă hoţii”

Liderul PNL Vaslui, Nelu Tătaru, afirmă că de fapt primarii nemulţumiţi sunt cei care fac jocul PSD-ului şi nu fac politică liberală. Preşedintele PNL Vaslui afirmă că cei doi primari au venit la şedinţă neinvitaţi, ”cu o atitudine ostilă”. Cei doi primari sunt ameninţaţi cu excluderea din partid, ”în cazul vor continua cu aceeaşi atitudine faţă de partid”.

”La preluarea mandatului de preşedinte, am spus ca în PNL se va face ordine, ca tot ceea ce inseamna colaborare cu PSD, vânătoare de funcţii, nu are ce căuta în partid. Cei doi primari sunt orchestraţi la politica PSD. Uitaţi-vă la rectificările bugetare, la ce invitaţi au la zilele satelor. Nu i-am văzut vreodată să se ia de Buzatu (preşedintele Consiliului Judeţean, respectic al PSD Vaslui) Referitor la sedinţa din data de 18 septembrie, hoţul strigă hoţii. S-au prezentat neinvitaţi, încercând să ne forţeze la anumite atitudini, au insistat să-i luăm de mână şi să-i dăm afară din sală. Am trecut cu vederea multe abateri din partea domnului primar Tamaş. Dacă va continua cu aceeaşi atitudine se va putea ajunge şi la o excludere din partid. Pentru Şuletea s-a ales deja un alt candidat la funcţia de primar din partea PNL, pentru următoarele. Oricum, domnul Tamaş, se prezintă primar independent şi face vizite prin judeţ cu domnul deputat Olteanu (parlamentar ALDE n.r.)“, a spus Nelu Tataru, preşedintele PNL Vaslui.

Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat, prentru ”Adevărul”, că va trimite la Vaslui o echipă care să evalueze situaţia din partid. Orban a precizat că nu a fost înştiinţat despre incidentul din 18 septembrie, cu intervenţia Poliţiei la şedinţa PNL, însă a invocat că ”au mai fost semnale despre anumite nemulţumiri”.

