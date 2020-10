Viceprimarul în funcţie al municipiului Vaslui este noul director general al Protecţiei Copilului

Dragoş Cazacu, viceprimarul în funcţie al municipiului Vaslui, a obţinut cel mai bun rezultat ,fiind declarat admis. Investirea în funcţie urmează a avea loc în perioada următoare, potrivit procedurilor legale.

”Sunt absolvent de Asistenţă Socială, este un domeniu care îmi place şi în care m-am implicat de-a lungul anilor. Cât am activat ca viceprimar am avut în subordine directă Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei. Evident, rezultatul concursului mă bucură şi mă onorează. Nu este un domeniu uşor, dar voi face tot ce îmi stă în pricepere pentru ca lucrurile să meargă bine, iar oamenii să fie mulţumiţi”, a declarat Dragoş Cazacu.

În vârstă de 36 de ani, Dragoş Cazacu este absolvent al Facultăţii de Filosofie din cadrul Alexandru Ioan Cuza Iaşi, specializarea Asistenţă Socială.

După absolvirea facultăţii a fost consilier în cadrul Prefecturii Vaslui, ulterior, în 2010, devenind director executiv al Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a Judeţului Vaslui. În 2012, a candidat pe listele PSD pentru un post de consilier local, devenind unul dintre cei mai tineri consilieri locali. În 2016 a candidat din nou pentru Consiliul Local Vaslui, devenind viceprimarul municipiului Vaslui.

Dragoş Cazacu afirmă că experienţa acumulată de-a lungul anilor în administraţia publică locală a contribuit semnificativ la perfecţionarea sa. „De la toţi oamenii cu care am lucrat am avut câte ceva de învăţat. Eram tânăr, am făcut şi greşeli, însă de fiecare dată când mi s-a arătat că nu este bine un lucru, am corectat, am învăţat şi din greşeli”, a completat Cazacu.

DGASPC Vaslui a rămas fără director general la începutul anului curent, când cel care a condus instituţia în ultimii 20 de ani, Ionel Stefănică Armeanu, a ieşit la pensie. Instituţia este cel mai mare angajator al judeţului Vaslui, având în structuri peste 2.500 de angajaţi.

De-a lungul anilor, DGASPC Vaslui a fost în centrul mai multor scandaluri privind gestionarea fondurilor publice, nereguli constatate inclusiv de inspectorii Curţii de Conturi.