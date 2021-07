Un bărbat condamnat pentru omor în România a zguduit Germania. „El a ucis-o pe mama mea”

„Mătuşa mea a povestit că nu s-a auzit vreun strigăt de ajutor sau altceva. Mai apoi, am înţeles că el, după ce i-a tăiat gâtul mamei mele, a urcat-o în maşină şi a plecat pe autostradă, către Stuttgart. A fost oprit de Poliţie, iar, când l-au tras pe dreapta, agenţii au constatat că s-a tăiat şi el la gât. A fost luat cu un elicopter şi dus la spital, unde a fost pus sub comă indusă. Am înţeles de la Consulat că, acum, Aurel Prodan e în afara oricărui pericol, dar că nu poate vorbi, din cauza tăieturii la gât. El este cel care a ucis-o pe mama mea”, spune Adelina Vizitiu, fiica femeii ucise, potrivit bzi.ro.