Un adolescent a băgat o întreagă familie în spital pentru că îi ceruseră să dea muzica mai încet

Sătenii din localitatea vasluiană Iana au asistat joi, 4 noiembrie, la o scenă de groază. Un adolescent de 13 ani, care se afla se pare sub influenţa băuturii, a sărit cu un cuţit la vecinii care îi ceruseră să dea muzica mai încet.

A rănit o fată de 15 ani şi pe mama acestei, iar tatăl adolescentei s-a ales cu un traumatism cranio-cerebral. În loc să aplaneze conflictul, tatăl minorului a sărit cu un par la vecini, iar acum este cercetat penal alături de fiul său şi a fost plasat sub control judiciar.

”Era muzică. Am înţeles că mai devreme, fata lor şi băiatul meu au avut un schimb de replici în drum. Nu ştiu! Ele au intrat în curte. Eu eram cu un prieten pe prispă, pregăteam nişte varză. S-au dus direct la băiat şi l-au luat la palme, l-au zgâriat, vorbe urâte. Am intrat şi le-am spus să iasă. Recunosc că am apucat –o de păr şi i-am dat cu un lemn în spate, pentru că nu ieşea. Nu ştiu când le-a tăiat băiatul cu cuţitul, eu nu am văzut. Poate s-a apărat, nu ştiu. Eu m-am înţeles bine cu vecinii, nu aş fi vrut să se ajungă aici. Dar nu aveau ce cauta cu scandal în curtea mea! Eu mi-am crescut fiul cum am putut. Am muncit în Germania, am trimis bani acasă, el a stat la mama mea, dar şi la mama lui, la Iana, cinci luni de zile. Atunci nu s-a întâmplat nimic. Nu ştiu ce a fost acum. Eu aş vrea să îl iau înapoi, poate să-l crească o sora de-a mea. Nu ştiu, vom vedea, dar eu nu mă simt vinovat! Am făcut ce am putut”, a declarat bărbatul, potrivit stiriest.ro.

Vecinii îl contrazic şi susţin că băiatul e scăpat de sub control şi îi terorizează de luni de zile.

”Bea, înjură, loveşte lumea, rupe gardurile vecinilor cu toporul. Foarte obraznic, foarte rău. Violent. Are 13 ani. E un copil, dar toată uliţa îi ştie de frică. Pe vecina de peste drum a tăiat-o la mână, fata ei e la spital, la Vaslui, operată la mână. Tatăl lui este vinovat pentru că nu îl educă şi nu îl creşte frumos. Nu contează că mama e plecată în alt sat, ei au rămas împreună şi nu trebuia să se ajungă aici. Să îl ţină la şcoala de corecţie, pentru că acolă va avea mai mult de învăţat decât în sat”, spun localnicii.

Poliţiştii au deschis un dosar penal în acest caz pentru lovire şi alte violenţe şi ameninţare. Băiatul de 13 ani a fost internat într-un centru al Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Vaslui şi va fi evaluat psihologic.

