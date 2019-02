Top 10 bancuri cu români şi unguri. Care este cel mai vândut produs alimentar în Ţinutul Secuiesc

Un ungur, către un român:

– Ştii care-i diferenţa dintre un român şi o nucă de cocos?

– Nu.

– Nuca îţi oferă tot timpul ceva de băut, pe când românul niciodată.

– Ah, am înţeles aluzia! Tu vrei ceva de băut.

– Mi-ar plăcea…, spune ungurul.

– Atunci, du-te şi cumpără-ţi o nucă de cocos.

Mesaje bilingve

Un ungur rămâne blocat într-un lift din Cluj. Apasă butonul pentru a lua legătura cu dispecerul şi aude:

– Pentru limba română tastaţi 1. Pentru limba maghiară tastaţi 2.

Se gândeşte el un pic, apasă 2 şi aude:

– Ce-i, ungure, te-ai blocat în lift, ai?



Surpriza din dormitor

– Ieri am găsit-o pe nevastă-mea cu un ungur în pat.

– Şi ce i-ai spus?

– Păi ce să-i spun? Eu sunt român, nu ştiu ungureşte!

Cel mai vândut produs alimentar în Ţinutul Secuiesc este pateul. Maghiarii abia aşteaptă să meargă la alimentară şi să ceară:

– Daţi-mi, vă rog, „Ardealul”!

Ardeleanul salvator

– Un ardelean vede într-un lac un alb şi un negru gata să se înece. Pe care îl salvează?

– !?

– Pe negru, că sigur nu e ungur.



Ungurul şi berea

Merge ungurul la magazin şi îi cere vânzătoarei:

– Daţi-mi un bere!

– Nu se spune un bere, ci o bere!

Vine ungurul la magazin a doua zi şi îi cere vânzătoarei iarăşi:

– Daţi-mi un bere!

– Domnule dragă, nu se cere un bere, ci o bere. Când veniţi data viitoare cereţi corect „o bere”!

Merge ungurul a treia zi încercând să ţină minte cum să îi ceară vânzătoarei bere…

– Daţi-mi bere.

Vânzătoarea întreabă mirată:

– Câte?

Ungurul, sigur pe el:

– O!

Reconstituire românească

Ion e suspectat că l-a ucis pe vecinul lui ungur. Ion neagă şi povesteşte întâmplarea:

– Păi, am ieşit eu afară, cu o banană, ca să moară Istvan de ciudă că el n-are. Şi, dup-aia, am aruncat coaja la el în curte. No, şi a ieşit el afară, în curte, s-a împiedicat de coajă şi a căzut în furca mea, de trei ori.

Bai şi tragedie

Un ungur îl întreabă pe un român:

– Zi-mi şi mie care e diferenţa la voi dintre tragedie şi bai, mie mi se par la fel.

– Apăi, hai să îţi explic: dacă se sparge un geam e bai, dar nu e tragedie, dacă moare capra vecinului e bai, dar nu e tragedie, dar dacă se răstoarnă un autobuz plin cu unguri e tragedie, dar nu-i bai!

Ungurul corect

Gheorghe şi Pişti la restaurant.

– Gheo, cum se zice corect: o spătar sau un spătar?

– Un spătar, mă Pişti!

– Unspătar, două beri te rog!

Ungurii şi bună ziua

– Când spune un ungur „bună ziua”?

– După ce învaţă româneşte.

Dreptatea lui Ion

Ion îşi ascuţea coasa, iar vecinul lui Janos îl întreabă:

– De ce ascuţi coasa aia?

– Mă Janos, eu vreau să te omor.

– Eşti nebun, ne cunoaştem de 20 de ani, nu am avut nimic de împărţit, ce-ai cu mine?

– Mă, e adevărat că voi l-aţi omorât pe Mihai Viteazu?

– Da, dar asta a fost acum cinci sute de ani.

– Aşa e, dar eu numai azi am aflat.

