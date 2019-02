Top 10 bancuri cu preoţi. În ce condiţii acceptă un popă să înhumeze un câine

1. Un tip se duce la biserică să se spovedească. Preotul îl întreabă:

- Ai făcut păcate?

- Da, părinte.

- Te lepezi de Satana?

- M-aş lepăda, părinte, dar am doi copii cu ea.

2. Preotul şi postul de vineri

Un preot urcă scările. La etajul 1, miros de grătar, la 2 – miros de chiftele.

– E vineri, băi, păcătoşilor! Arde-i, Doamne!

Mai urcă un etaj şi ajunge acasă: ficăţei la cuptor cu mămăligă…

– Am glumit, Doamne, iartă-i!

3. Un tânăr merge la preot:

- Părinte, am venit să mă spovedesc.

- Nu este nevoie, ţi-am citit blogul!

4. Preotul furat

În staţia de autobuz unui preot i se fură portofelul. Singurul care vede faza e un beţiv. Apropiindu-se de preot îi spune:

– Batman, m-ai dezamăgit!

5. Piatra de mormânt a unui preot

– Ce scrie pe piatra de mormânt a unui preot?

– „Studii încheiate, plecat la examen!”.

6. Merge un enoriaş la preotul din sat şi îi spune:

– Părinte, ştiţi,… mi-a murit câinele şi aş vrea o mică înmormântare creştinească, aşa după cum se cade.

Preotul îi răspunde:

– Măi Ioane, eu am avut bunăvoinţa şi te-am ascultat dar du-te şi îngroapă-l undeva, unde ai mai văzut tu înmormântare la câini, cu popă?

Merge Ion acasă şi a doua zi, vine iar:

– Domn’ părinte, apoi io m-am gândit că totuşi… o mică slujbă acolo, nu se poate?

Preotul:

– Măi Ioane, du-te unde-i vrea, du-te caută-ţi pe cine-i vrea, să ţi-l îngroape, du-te la neoprotestanţi şi nu mă mai bate la cap.

Ion se îndreaptă spre uşă supărat şi zice:

– Apoi, dacă aşa stă situaţia, eu cu nevastă-mea am strâns, cu greu, vreo două mii de euro pentru înmormântarea lui Azorică…

Preotul:

– Apoi mă, stai aşa, despre Azorică-i vorba? No stai aşa mă… că Azorică-i câine ortodox, mă!

7. -De câte ori să-ţi repet: Dumnezeu nu există. Ai înţeles?

-Da.

-Slavă Domnului!

8. Împărţeala cea de pe urmă

Ion cu Vasile ies la furat de porumbi în mijlocul nopţii. Cu sacii pe spinare se gândesc ei să-i împartă în cimitir, că nu-i vede nimeni, dar la intrare le cad câteva drugi de porumb:

– Lasă, bă, că-i luăm dup-aia!…

Şi-ncep să-i împartă. Ţârcovnicu trecea pe-acolo şi-aude: „ia tu unu‘, iau eu unu, ia tu unu, iau eu unu”… Speriat fuge la popă:

– Părinte hai repede că moartea şi cu dracu‘ împart morţii în cimitir!

Ia popa crucea, aghiasma, cartea şi pleaca cu ţârcovnicu la cimitir, unde se ascund după poartă şi ascultă amândoi: „ia tu unu‘, iau eu unu, ia tu unu, iau eu unu”. La un moment dat ăştia termină împărţeala şi zice Ion:

– Bă, hai să-i luăm şi pe ăia de la poartă!

9. Zile de post

Popa merge pe la Ion acasă şi-l vede mâncând carne:

– Băi, Ioane, tu mănânci carne miercurea?

– Am crezut că-i vineri!

10. La spovedit:

– Părinte, am păcate multe: înjur de toţi sfinţii din calendar, de băut beau şi apa de la flori!

La care popa întreabă:

– Dar ia spune fiule, cu femei ai preacurvit?

– Auzi părinte, eu am venit să mă spovedesc, nu să mă laud!

