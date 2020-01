Top 10 bancuri cu politicieni. De ce un parlamentar nu va reclama niciodată un hoţ

1. - De ce nu-i place lui Dragnea să se joace de-a v-aţi ascunselea?

- Pentru că nimeni nu l-ar căuta.

2. Ajunge-un cetăţean în rai, unde trece pe lângă un pom plin cu clopoţei.

- Da’ pomul ăsta pentru ce-i?, îl întreabă pe Sf. Petru.

- Ăsta-i pomul minciunilor. Ori de câte ori cineva minte pe pământ, sună un clopoţel.

- Aha.

Mai stă omul ce stă, când deodată tot pomul se prăbuşeşte cu mare tamtam.

- Văleu, ce s-a-ntâmplat?, îl întreabă pe Sf. Petru.

- Ei, şedinţă de Guvern la Bucureşti.

3.- Cum îi aduce nevasta lui Iohannis ciorba?

- Clocotită!

- Până se apucă el de mâncat oricum se răceşte.

4. Se-ntâlneşte Dăncilă cu un catâr. O întreabă catârul:

- Da’ tu cine eşti?

- Eu sunt premierul României!, răspunde Dăncilă.

- Ei, în cazul ăsta eu mi-s cal de curse!

5. - Ce-şi schimbă soţia lui Călin Popescu Tăriceanu cel mai des?

- Prenumele.

6. La Radio Erevan, o ascultătoare întreabă:

- Ce capitală este mai mare, Londra sau Anglia?

Radio Ervan răspunde:

- Viorica, tu eşti?

7. La Parlament se întâlnesc doi parlamentari ce se plimbau pe hol, privind tablourile de pe pereti.

Cand ajung unul in fata aceluiasi tablou de pe coridor, spune unul către celălalt:

– Ce e, ce s-a întâmplat, nici tu n-ai somn?

8. Un hot ii spune prietenului sau:

-Aseara, am spart casa unui parlamentar dar m-a prins asupra faptului si apoi mi-a dat drumul …

-Nu a anuntat politia?

-Nu . Mi-a zis ca , corb la corb nu-si scoate ochii!

9. Olguţa îl sună pe Klaus:

– Domnule preşedinte a murit ministrul Transporturilor. Va implor sa ma puneţi pe mine in locul lui!

– Bine, o sa vorbesc mâine cu groparii!

10. Johannis e invitat la un ceai de către regina Angliei. Johannis întreabă :

- Care este secretul unei bune conduceri?

Regina răspunse :

- Filosofia minimala a conducerii cere să fii înconjurat de oameni inteligenţi. Permiteţi-mi să vă arăt. O sună pe Theresa May, puse telefonul pe speaker şi spune ,,Doamna prim-ministru, vă rog să-mi răspundeti la o întrebare: mama dvs. are un copil, tatăl dvs. are un copil, iar acest copil nu este nici fratele, nici sora dvs. Cine este el?’’

Theresa May răspunse fără ezitare :

- Eu, Majestate.

- Corect, spuse regina. Apoi, privindu-l pe Johannis:

- Aţi înţeles, domnule preşedinte?

- Da, majestate! Fiti sigură că o să folosesc această lecţie!

Odată întors la Bucureşti Johannis se hotărăşte să o supună la test pe Viorica Dăncilă.

- Ei bine, mama dvs are un copil, tatăl dvs are un copil, copilul ăsta nu este nici fratele, nici sora dvs. Cine este el?

Viorica îşi roteşte câteva clipe ochii între tavan şi podea şi în final îl întreabă pe preşedinte dacă i-ar putea acorda un răgaz de gândire. Intoarsă la Guvern, convoacă ministrii alături de care zăboveşte câteva ore asupra problemei, fără să ajungă la o soluţie. Pradă disperării, îl sună pe Dragnea: maică-ta are un copil, taică-tau are un copil şi acest copil nu este nici frate-tău, nici soră-ta. Cine este el ?

Dragnea răspunde pe loc :

-E simplu, sunt eu.

Viorica fuge glonţ la Cotroceni şi intră gâfâind in biroul lui Johannis

- Ştiu răspunsul, domnule! Ştiu cine este blestematul ăsta de personaj! E Dragnea !!!

La care Johannis cu o nedismulata grimasă de dezaprobare îi zice:

- Sunteţi într-o mare eroare doamnă! E Theresa May.