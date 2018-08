Top 10 bancuri din concediu. Cum arată o vacanţă perfectă pe o plajă exotică

1. – Ştiţi de ce se numeşte o „vacanţă de vis”?

– Pentru că poţi să dormi oricât vrei.

2. Îmi zice aseară nevastă-mea că maică-sa ar vrea să plece în vacanţă, însă nu este hotărâtă unde anume şi m-a rugat să-i dau şi eu o sugestie pentru o destinaţie exotică. Se pare că Triunghiul Bermudelor nu a fost cea mai inspirată alegere.

3. Un doctor se întâlneşte cu un vechi prieten, avocat, în vacanţă pe Riviera Franceză. Doctorul:

– Salut, ce vânt te aduce pe aici?

– Păi mai ştii dărăpănătura aia de cabană la Predeal pe care am cumpărat-o? A luat foc şi cu banii de la asigurări am venit să mă relaxez, că oricum am unde sta. Dar tu?

-Păi tot aşa! Mai ştii dărăpănătura aia de casă de vacanţă din Moldova pe care mi-am luat-o? Au luat-o apele şi din banii de asigurare am venit să mă relaxez.

La care avocatul, cu voce joasă:

– Zi-mi şi mie: cum ai făcut să provoci inundaţiile?

4. Un tânăr sta de vorbă cu un domn mai în vârstă.

– Când mă însor, primul lucru pe care-l voi face va fi să o trimit pe soacră-mea doi ani în vacanţă!

– N-ai vrea să te însori cu fiica mea?

5. Ion a plecat în vacanţă la munte. Când a ajuns , a început să plouă. A plouat şi a doua zi, a plouat şi a treia zi şi încă şase la rând. Atunci îl întreabă pe recepţioner :

– Ce naiba se-ntâmplă , aici toarnă cu găleata mereu?!

– Nu , desigur că nu. Iarna ninge…

6. Doi olteni în vacanţă. La ora 3 dimineaţa, unul îl trezeşte pe celălalt:

– Marine!

– Ce?

– Deschide ochii şi spune-mi ce vezi?

– Cerul.

– Şi?

– Şi Luna.

– Şi?

– Şi Carul Mare.

– Şi?

– Şi Carul Mic.

– Şi?

– Şi… Ioaneee!… ăştia ne-au furat cortu’.

7. Doi prieteni se întâlnesc:

– Ce mai faci?

– Destul de bine, doar un pic supărat. M-am certat ieri cu nevastă-mea.

– De ce?

– Nu cădem de acord asupra concediului, eu vreau în Thailanda iar ea vrea să vină cu mine.

8. Ofertă pentru o vacanţă perfectă, pe o plajă exotică: La noi, găsiţi de toate, pentru toată familia:

• Nisip pentru copii

• Soare pentru doamne

• Fetiţe tinere pentru domni

• Rechini pentru soacre.



9. Ion şi Vasile

– Vasile, am fost în Turcia la all inclusive, excepţional: mănânci cat vrei, bei cât vrei, cu bar la piscină, lux mare. Dar să vezi ce fază păţesc: mă duc într-o dimineaţă la micul dejun, Maria mea rămâne în cameră. Când mă întorc, ia-o pe Maria de unde nu-i. O caut peste tot, mă panichez, mă duc la recepţie şi aflu că e în cameră la Antonio Banderas. Mă duc acolo, bat la uşă, deschide Antonio. Antonio, bărbat bine: înalt, frumos, plin de muşchi, brunet, ochi albaştri, fără pic de burta. Când colo, iese Maria mea dezbrăcată din baie! Cu sânii vai mama ei, fundul lăsat lăsat, cearcăne… bă, mi-a fost o ruşine de omul ăla …

10. Patru prieteni în vacanţă. La hotel, neavând prea mulţi bani, hotărăsc să doarma câte doi în cameră. Unul din ei se ştia că sforaie atât de cumplit, aşa că au convenit să doarma în camera cu el pe rând, fiecare câte o noapte.

Prima dimineaţă, vine primul care a avut "onoarea", cu ochii rosii, părul ravasit etc. "N-am putut dormi toată noaptea, am stat în fotoliu şi m-am uitat la el"

A doua zi, urmatorul, frânt de oboseală: "Cum să dormi, se clatină acoperisul de la sforăitul ăstuia, am stat toată noaptea în fotoliu şi m-am uitat la el"

A treia zi, vine al treilea fresh, odihnit, bine dispus. Ceilalţi miraţi:

"Cum ai reuşit să te odihneşti?!?"

"Simplu. Înainte de a ne băga în pat, l-am strâns in brate, l-am sărutat dulce şi i-am spus noapte buna. N-a închis un ochi toată noaptea".