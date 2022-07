Teren de fotbal construit în pantă, absurd de România. Suma uriaşă ce urmează să fie cheltuită din bani publici

Ultima şedinţă de Consiliu Local de la Huşi a scos la iveală o situaţie de un absurd greu de imaginat. Pentru realizarea unei baze sportive în oraş, primăria a identificat un teren unde ar urma să fie construit un teren de fotbal.

Proiectantul lucrării a descoperit cu stupoare însă că terenul cu pricina este în pantă. Şi nu vorbim de orice pantă, ci de o diferenţă de nivel de şapte metri şi jumătate. „Nu am ştiut că e aşa o pantă acolo”, a încercat primarul Ioan Ciupilan să justifice situaţia.

Conform calculelor efectuate de specialişti, pentru ca terenul în cauză să poată fi adus la acelaşi nivel, ar fi nevoie de lucrări ce ar costa nu mai puţin de 418.000 de lei.

„Eu cred că merită”

„Îmi însuşesc eu că am văzut prost acest teren. Alt teren în municipiul Huşi nu am găsit. Avem două variante, una e să nu fim de acord, nu predăm terenul şi investiţia nu începe”, şi-a pus cenuşă în cap edilul din Huşi, scrie Vremea Nouă.

Mai mulţi consilieri locali au propus ca suma amintită să fie mai bine investită în dotarea şcolilor din oraş cu cele necesare, dar primarul şi-a menţinut ideea ca noul teren de fotbal să fie realizat pe terenul în pantă propus iniţial.

„Pentru un milion şi vreo sută de mii de euro, a cheltui vreo 400.000 lei pentru a construi această bază sportivă într-un cartier în care am investit miliarde de lei, cu apă, canal, asfalt, eu cred că merită! Mai ales că cofinanţarea e zero şi partea de neeligibilitate e zero. Numai utilităţile le avem de făcut acolo. Dar, dacă nu sunteţi de acord, nu mai facem. Asta este. Huşul este în pantă, aproape toate terenurile din Huşi sunt în pantă”, spune edilul.

