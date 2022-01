Tânăr din Vaslui lăsat să moară de frig într-un şanţ, în urma unui pariu stupid. „I-au pus o ladă de bere goală lângă el“

Ali Istrate, un tânăr de 24 de ani din localitatea Duda, comuna Duda Epureni, judeţul Vaslui, şi-a găsit sfârşitul zilele trecute într-un mod groaznic. Băiatul avea probleme psihice minore, iar mama lui era extrem de protectoare cu el. Pentru că nu prea avea prieteni, în seara zilei de 21 ianuarie, femeia l-a lăsat să iasă cu câţiva prieteni din sat ca să se distreze.

Ce trebuia să fie o banală şuetă cu amicii s-a transformat într-o tragedie. Tinerii cu care ieşise l-au provocat să vadă care este mai rezistent la băutură şi au consumat alcool până când Ali a ajuns în stare de inconştienţă.

Din motive ce urmează să fie stabilite de anchetatori, amicii tânărului l-au scos în drum şi l-au abandonat, pe jumătate dezbrăcat, într-un şanţ. Alături, i-au pus şi o navetă de bere goală. În scurt timp, Ali a murit de frig.

Oamenii din sat şi familia tânărului de 24 de ani spun că acesta nu obişnuia să consume alcool. Un echipaj de poliţie l-a găsit pe băiat şi a sunat Ambulanţa. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa.

„Un bărbat de 24 de ani, găsit inconştient în loc public. Solicitarea a fost făcută de un echipaj de poliţie. La locul intervenţiei, echipajul a găsit victima fară semne vitale şi cu semnele morţii deja instalate”, a declarat medicul Dan Ungureanu, purtătorul de cuvânt al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Vaslui, potrivit stiriest.ro.

”Îl îngropăm mâine şi ei sunt în libertate”

Părinţii tânărului de 24 de ani sunt distruşi după cele întâmplate şi vor ca vinovaţii să fie traşi la răspundere.

„Pe la 3 fără un sfert a venit poliţia şi a bătut la uşă. M-a întrebat: ‘Unde e băiatul dumitale?’. Am zis că în sat, dar nu am ţinut cont de oră. Era un copil cuminte. Nu ştiu să vă spun, totul dădea de pe el. Am plecat pe drum în sus şi îmi zice: ‘Nu ştiu cum să vă spun, băiatul dumneavoastră e mort’. Am zis că mor”, a declarat mama victimei.

În urma necropsiei, medicii legişti au constatat că tânărul a murit îngheţat. „După, i-au pus o ladă de bere goală lângă el. Să se facă dreptate. Pe al meu îl îngropăm mâine şi ei sunt în libertate”, spune revoltat tatăl tânărului.

„E groaznic. Copii needucaţi, nesupravegheaţi. Păcat şi de unii, şi de alţii. Ăia se duc unde se duc, asta nu se mai întoarce. Am înţeles că au făcut pariu, care ţin mai mult la şpriţ”, a declarat o rudă a victimei.

Poliţiştii au deschis dosar penal în acest caz pentru ucidere din culpă. Cei doi tineri, de 19 şi 21 de ani, au fost plasaţi sub control judiciar.

