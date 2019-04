Disperarea mamei al cărei copil de 18 ani a fost nenorocit în bătaie de o gaşcă de cartier. „Suntem sărăci şi amărâţi, nici nu pot ajunge la copilul meu la spital“

Un tânăr în vârstă de 18 ani, din Bârlad, a ajuns la spital, în stare gravă, pre-comatoasă, în noaptea de 29 spre 30 martie, după ce a fost a fost acostat şi bătut, pe stradă (în apropierea bisericii Sfântul Spiridon), de o gaşcă de cartier.

Florin C. a fost lovit minute în şir cu bâtele de baseball şi cu picioarele, mai ales în zona capului şi a feţei, suferind traume deosebit de grave. Strigătele lui au fost auzite de locuitorii din zonă, care au ieşit la balcoane să vadă ce se întâmplă şi au sunat la 112.

„A fost adus pe 30 martie, la ora 1,10, un bãrbat de 18 ani, din Bârlad, policontuzionat prin agresiune. Diagnosticul dupã investigatiile fãcute: Traumatism cranio facial si cranio cerebral, hematom genian si laterocervical masiv, fracturã de mandibulã, hematom epicranian pareto-occipital. A fost direcţionat la Clinica Buco-Maxilo-Facialã Iasi”, a precizat medicul Angelica Gramaticu, purtãtorul de cuvânt al spitalului din Bârlad, acolo unde a ajuns iniţial Florin.

Ulterior, dat fiind că starea băiatului nu dădea semne de ameliorare, a fost trimis la Iaşi, unde a fost operat, dar este în continuare aproape de comă, spun medicii.

Poliţiştii au ajuns la faţa locului după circa 20 de minute, interval de timp în care autorii agresiunii au dispărut. De altfel, vinovaţii nu au fost încă identificaţi deşi au trecut şase zile de la incident. Mama lui Florin este disperată şi a povestit că cei care i-au bătut fiul sunt consumatori de droguri şi că aşteaptă ca el să-şi revină pentru a se face dreptate.

„Când a ajuns aici, în spatele bisericii, a fost atacat şi tras pe aleea din spate, spre blocul I2, iar atacatorii l-au bãtut cu bâtele de baseball. Mi-a spus o vecinã de la etaj, care a vãzut cum îl bãteau, şi a chemat prin 112 ambulanţă şi poliţia. L-au nenorocit, are capul umflat, maxilarul rupt, a fost dus la Iaşi. Medicii nu l-au operat pânã acum, deoarece are o stare letargicã, doarme. Nu este normală starea să, suntem foarte îngrijoraţi. Vai de noi, suntem sărăci şi amărâţi, nici nu am cu ce să mă duc la Iaşi, la copil. Deocamdatã, poliţia asteaptă să-şi revinã el şi să poatã spune cine l-a bãtut în halul acesta. Nişte drogaţi tot stau pe acolo”, a declarat mama lui Florin pentru vremeanoua.ro.

Potrivit poliţiştilor, ancheta depinde în mare măsură de declaraţiile victimei, dat fiind că declaraţiile martorilor sunt destul de aproximative. Zona este destul de prost luminată, iar feţele agresorilor nu au fost foarte vizibile. Deocamdată însă Florin nu poate vorbi, nu se poate hrăni şi este aproape o „legumă”.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: