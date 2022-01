Echipa de robotică ,,Inorog”, formată din elevi de la Colegiul Naţional „Gheorghe Roşca Codreanu”, a creat un robot autonom programabil cu lampă UVC. Acesta poate dezinfecta eficient holurile şcolii pe timp de noapte şi în pauza dintre schimburi pentru ca orele să se desfăşoare în condiţii de siguranţă.

Robotul poate parcurge orice traseu şi, în prezent, dezinfectează holurile şcolii pentru ca orele să se desfăşoare în siguranţă.





„Scopul nostru a fost găsirea unei metode cât mai eficiente de dezinfectare a şcolii. Astfel a descoperit lampa UV. Problema era că această lampă, deşi asigură dezinfecţia necesară, este fixă. Iar echipa de robotică a şcolii a venit cu soluţia de a crea un robot care să mişte lampa în mod automat pe holurile şcolii, asigurând o suprafaţă mult mai mare de dezinfecţie”, explică Andrei Marin, membru al echipei de robotică din Bârlad.

Robotul parcurge în mod autonom traseul stabilit, dezinfectând aerul şi suprafeţele din zona de acţiune. Dispune de un sistem integrat de temporizare, de trei programe fiecare a câte 15 minute, 30 minute, 60 minute. În acest fel, toată dezinfecţia se face în mod sigur şi automat.

Înfruntăm pandemia cu roboţi

Sub îndrumarea mentorilor Cătălin Angheluţă (profesor de fizica), Neculai Iosub (informatician) şi Petrică Chiriac (manager SC Fluxinternet), echipa a reuşit să parcurgă toate etapele construirii robotului: proiectare, construire, programare, testare. Acest proiect este produsul muncii, al devotamentului echipei şi al entuziasmului cu care sunt abordate noi provocări.





„Ceea ce a pornit ca un vis îndrăzneţ a devenit în scurt timp realitate prin munca echipei. Ceea ce ne-a ambiţionat cel mai tare a fost ideea de a crea ceva în folosul comunităţii, de a ajuta în lupta contra pandemiei. Acest obiectiv ne-a motivat să depăşim toate dificultăţile întâmpinate pe parcurs. Cu toţii stim că pandemia ne-a schimbat vieţile. În această situaţie de criză suntem puşi în faţa unei răscruci: ne adaptăm sau ne lăsăm copleşiţi de obstacole. Noi ne-am adaptat. Am încercat să găsim soluţii şi căutăm în continuare metode de a îmbunătăţi proiectul nostru. Sperăm să inspirăm şi pe alţii să încerce, să îndrăznească să caute soluţii ingenioase folosindu-se de creativitate şi simţ practic”, spun reprezentanţii echipei de robotică ,,Inorog”.

Un ,,Inorog” care se respectă

,,Inorog” este o echipă de robotică, formată din profesori şi elevi ai Colegiului Naţional „Gh. R. Codreanu” din Bârlad. Ca orice „Inorog” care se respectă, membrii echipei de robotică sunt în căutarea excelenţei.

„Motto-ul nostru este «Once upon a time, we made a robot…» Echipa a fost înfiinţată pe 26 iunie 2019, de către prof. Angheluţă Cătălin în urma unei discuţii cu domnul Ştefan Tănasă, fost elev al prof. Angheluţă şi jurat în cadrul competiţiei First Tech Challenge (FTC). La evenimentul de înfiinţare, am avut onoarea de a avea alături echipa XEO din Alba Iulia care tocmai se întorsese de la faza internaţională a concursului de robotică First Tech Challenge (FTC), desfăşurată în Statele Unite. Colaborăm permanent cu echipele de robotică din Huşi (Quasar Robotics) şi din Tecuci (Thobor), cărora le suntem recunoscători pentru sprijinul permanent”, spun reprezentanţii echipei de robotică din Bârlad.

Aceştia mai menţionează că echipa ,,Inorog” poate crea roboţi adaptaţi pentru dezinfecţia oricărei instituţii.

