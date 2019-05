Reacţia senatoarei Gabriela Creţu, soţia liderului PSD Dumitru Buzatu, după alegeri: „Ziua de ieri va deveni simbolică pentru moartea democraţiei“

În opinia Gabrielei Creţu, ziua de 26 mai 2019, ”va deveni simbolică pentru moartea democraţiei, imperfectă cum era, dacă nu ne trezim”. Senatoarea PSD consideră că la alegerile europarlamentare 2019 desfăşurate în România nu a câştigat şi nu a pierdut niciun partid.

Redăm integral mesajul senatoarei Gabriela Creţu:

Nu mă sperie atacurile personale. Am curaj pentru toţi cei pe care îi reprezint! Altfel nu mi-aş fi asumat niciodată răspunderea de a intra în bătăliile în care am intrat!

Că sunt atacuri total mincinoase şi nedrepte, mă doare dar e o problemă personală. Că încercă ”cei bine organizaţi” să anuleze o viaţă pe care am dedicat-o integral muncii şi celorlalţi, pot să gestionez singură! Nu ştiu să urăsc sau să dispreţuiesc. Nu mă tem pentru mine. Nimic din ceea ce-mi pot ei lua nu-mi este indispensabil! În realitate, sunt eu, aşa cum mă ştiu cei care mă ştiu!

Sunt înfinit îngrijorată pentru că nu am anticipat cât de repede se va instala puterea de a crea şi controla o realitate paralelă şi oameni de unică folosinţă.

Crezând fundamental în umanitatea din noi, am anticipat, dar nu destul, eficienţa programării urii amestecată cu fake-news-ul. Sunt infinit îngrijorată că jumătate din această ţară va fi aruncată peste bord (şi 90% din această lume). Nici despre cealaltă jumătate nu aş garanta prea multe... Visul pentru o lume mai bună se mai amână.

E un trend, nu suntem buricul pământului. Ieri nu a câştigat niciun partid politic şi nu a pierdut niciun partid politic. Nu plângeţi şi nu vă bucuraţi!

Ziua de ieri va deveni simbolică pentru moartea democraţiei, imperfectă cum era, dacă nu ne trezim. A fost doar un experiment. Putem fi transformaţi în orice şi puşi să facem, cu bucurie chiar, orice...

Suntem cu un pas doar în urma Franţei. După cei de unică folosinţă, vin fasciştii. High tech!

Post Scriptum

Comentariul nu se referă la bună credinţa sau naivitatea cu care oamenii pot face lucrurile. Comentariul nu e o analiză. E o reacţie. Pentru analiză, e nevoie de multe...

Despre partid, aceleaşi lucruri, ca în trecut. Plus unul. Ne trebuie curaj şi solidaritate tutror celor care suntem de stânga. Drumul va fi lung. Nu mă refer la procente!

Cine este Gabriela Creţu

Originară din Ruginoasa (Iaşi), asemenea lui Dumitru Buzatu, Gabriela Creţu a ajuns la Vaslui ca profesor de ştiinţe socio-umaniste. Licenţiată în filosofie şi istorie, a predat la mai multe licee din Vaslui, până în anul 2004, când a candidat la alegerile parlamentare, fiind aleasă deputat.

În 2004, Ion Iliescu i-a acordat Ordinul Meritul pentru Invatamant în grad de Ofiţer. Motivul este explicat Gabriela Creţu pe pagina sa de internet: ”Am chinuit niste tineri să înveţe atât de mult şi să obţină atâtea premii nationale si internationale încât s-a considerat ca acest lucru este un merit - “Meritul pentru educatie în rang de ofiter”.

Doctor în filosofie, Gabriela Creţu este foarte activă în mediul online. Este bloggeriţă încă din 2007, publicând articole despre politică şi societate. Senatoarea este autoarea a peste zece cărţi şi numeroase studii şi articole pe teme sociale, feminism, filosofia ştiinţei, filosofie politică, etc., publicate în reviste de specialitate (clasice şi electronice) din România şi din străinătate.

Reacţia nervoasă de la "România, te iubesc!”: ”Nu-i nimic! Ei mă votează!”

Gabriela Creţu, senatoare PSD de Vaslui, a avut o ieşire nervoasă uluitoare în faţa reporterilor emisiunii ”România, te iubesc!”, de la ProTV, în momentul în care a fost întrebată despre iniţiativele legislative avute în Parlament menite să-i ajute pe oamenii din judeţul care i-au acordat votul.

Întrebată despre ce iniţiative legislative a avut pentru a ajuta oamenii care au trimis-o în Parlament, senatoarea a cerut echipei Pro TV să iasă afară din biroul ei, după ce le-a adus la cunoştinţă că este profesor de ştiinţe social-politice şi încercă să-i învăţ pe oamenii care lucrează în presă ”să nu întrebe lucruri care nu au relevanţă”.

Jurnaliştii au insistat ca senatoarea să prezinte care sunt lucrurile considerate de ea irelevante. Gabriela Creţu le-a citit de pe telefon cifra investiţiilor pe care le-a susţinut pentru judeţul Vaslui (în jur de 90 de milioane de lei), după care a izbucnit: ”Dacă aveţi obsesii, vă rog frumos... Noi construim acum un spital excepţional la Vaslui. Eu cred că nu ştiţi cu cine vorbiţi. Ieşiţi afară!. Nu am de ce să vă dau explicaţii!”.

”Nu vreţi să le explicaţi vasluienilor pentru ce vă votează...”, a insistat juralista. ”Nu-i nimic! Ei mă votează, nu e nicio problemă”, a replicat Gabriela Creţu.

După ce a dat jurnaliştii afară din birou, senatoarea s-a îndreptat spre sala de şedinţe, spunând: ”Nu mă tem de servicii, da?”.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: