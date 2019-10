Primarul de Vaslui declară război samsarilor din cimitir: „Umblă unul cu sacul de bani şi le spune oamenilor să se ducă la el, tranzacţionează morminte“

Criza locurilor de veci din principalul cimitir din municipiul Vaslui a dus la o adevărată o explozie a preţurilor de care au profitat din plin samsarii. O recunosc şi cei din conducerea municipalităţii, urmare a nenumărate plângeri ale cetăţenilor.

S-a ajuns la costuri uriaşe pentru un loc de veci, din cauza spaţiului insuficient. În cadrul unei conferinţe de presă, primarul de Vaslui, Vasile Pavăl, a anunţat că în cel mult un an capacitatea Cimitirului Eternitatea va ajunge la limita maximă. Din această cauză, se caută soluţii în vederea amenajării unui nou cimitir, însă până în prezent nu s-a identificat un spaţiu adecvat, care să respecte legislaţia în vigoare în vederea deschiderii unui cimitir nou

Până atunci, municipalitatea din Vaslui declară război samsarilor din cimitir. În acest sens, Primăria Vaslui a decis ca lucrările şi serviciile funerare din Cimitirul "Eternitatea" Vaslui să fie efectuate de către o societate din subordinea Consiliului Local.

Primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavăl, a declarat că s-a luat această decizie după ce mai mulţi cetăţeni au reclamat că serviciile prestate de anumite firme private în cimitirul aflat în administrarea primăriei sunt foarte scumpe.

"De vreo patru-cinci luni de zile, am o reacţie negativă din partea oamenilor referitor la ceea ce se întâmplă acolo. Nu pot rămâne indiferent, mă întâlnesc cu oamenii, asta este situaţia. O piatră costă sute de milioane, o lucrare nu mai ştiu cât, este unul care umblă cu sacul de bani şi le spune oamenilor să se ducă la el, tranzacţionează morminte. Atunci le-am spus colegilor, pe teritoriul meu, nu pot să pun ordine? Pe teritoriul meu, în casă la mine îl aştept pe altul să facă? El normal, vine, că are interes. I-am întrebat pe colegi, are vreunul vreo firmă, am eu vreo firmă? Nu. Luptaţi, faceţi o firmă, angajaţi vreo cinci-şase oameni şi mergeţi să faceţi lucrările în cimitir, corect, cu deviz, cu totul transparent! (...) Vom face totul la vedere şi îi lăsăm pe 'băieţii aştia buni', pentru că au ajuns nişte lucrări la nişte preţuri exorbitante. La sesizarea oamenilor trebuie să pun un pic STOP. O să depăşim şi acest moment şi o să fie bine. Să se ducă să-şi vadă de treabă! De ce să nu lucreze la drumuri, că este atâta de lucru, de ce să nu meargă la alte obiective şi să stea să frece două pietre acolo, lasă-le să le mai frece şi alţii", a declarat primarul municipiului Vaslui.