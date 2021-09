Primarul antivaccinist din judeţul Vaslui este anchetat penal pentru instigare publică. „Credeţi voi că nu veţi da seamă nimănui?”

Postarea primarului localităţii vasluiene Şuletea, Ciprian Tamaş, de acum câteva zile, când susţinea că cei care ”îi stresează” pe români să se vaccineze sunt cei mai mari duşmani ai neamului românesc, nu a rămas fără urmări. Poliţia din Vaslui s-a autosesizat în acest caz şi îl cercetează acum pe edil pentru instigare publică.

”În urma apariţiei în spaţiul public a unui mesaj, poliţiştii din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale Vaslui s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de instigare publică, fiind efectuate cercetări în vederea stabilirii măsurilor legale”, a declarat Mihaela Manoliu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui.

”Pentru ce mi-au făcut dosar? Eu am scris pe Facebook gândurile mele, am dreptul să spun ce gândesc pe pagina mea personală, nu am instigat pe nimeni. Fiecare om decide pentru el însuşi dacă se vaccinează sau nu. Eu nu pot hotărâ pentru trupurile copiilor mei. Ei, după 18 ani, vor decide dacă se vaccinează sau nu. Cum să decid eu pentru o comunitate?”, spune primarul Ciprian Tamaş.

I-a fost restricţionat accesul pe Facebook

Primarul comunei Şuletea a constatat ulterior şi că accesul pe reţeaua de socializare Facebook i-a fost restricţionat, nemaiavând dreptul să posteze mesaje şi să comenteze la postările altor utilizatori.

”Am fost restricţionat de Facebook până astăzi să mai pot posta sau comenta! Nici like-uri nu am mai putut da, iar eu sunt bine! Vă mulţumesc pentru sutele de mesaje primite din toate colţurile lumii, sunteţi minunaţi! Spre deosebire de ei, noi îl avem alături pe Dumnezeu! Iar ei să nu uite că Maica Domnului iubeşte România şi pe locuitorii săi, iar singurul lucru de care mie îmi este teamă pe lumea asta este doar Dumnezeu! Mă ameninţaţi cu dosare penale pentru că îmi apăr drepturile copiilor mei de a nu se vaccina?? Dar credeţi voi că nu veţi da seamă nimănui pentru batjocora la care aţi supus întreg poporul român?? Morţii, fără a le mai face autopsie, i-aţi trecut direct la Covid şi aţi impus reguli de înmormântare demne de toată nesimţirea: să fie îngropaţi ca nişte câini, goi, în saci de plastic!! Nici copiii lor nu au putut să-şi ducă părinţii la groapă, că imediat ce ajungeau în ţară erau băgaţi în carantină!!!”, susţine edilul.

”Ferească-vă Dumnezeu să ne obligaţi să ne vaccinăm!”

Reamintim că, într-o postare de acum câteva zile pe pagina personală de Facebook, primarul comunei vasluiene Şuletea, Ciprian Tamaş, susţinea că vaccinarea este inutilă pentru că mai mulţi prieteni de-ai săi s-au vaccinat şi tot au contractat virusul.

„Nu m-am vaccinat şi nici nu mă voi vaccina! Dar sunt surprins că am prieteni care au fost vaccinaţi prin lunile martie-aprilie-mai al acestui an şi acum au fost diagnosticaţi cu covid! Concluzia?? Voi, cei care ne tot stresaţi să ne vaccinăm, sunteţi cei mai mari duşmani ai neamului românesc!”, spune Ciprian Tamaş.

Edilul avertiza Guvernul că nu va ezita să se opună cu forţa dacă va emite o ordonanţă de urgenţă, prin care va obliga populaţia să se vaccineze.

„Ferească-vă Dumnezeu să daţi vreo ordonanţă să ne obligaţi să ne vaccinăm!!! La fel o zic, ca şi atunci când a fost cu pesta porcină!! Vă vom aştepta la fel cum îi aştepta Ştefan cel Mare pe turci...cu furcile, coasele şi securile!!! Nu vă jucaţi cu nervii noştri, cu vieţile noastre şi ale copiilor noştri, oameni de carton care sunteţi!! Voi fi în prima linie şi voi apăra drepturile tuturor celor care nu vor să se vaccineze!”, ameninţă primarul.

Ciprian Tamaş le cerea guvernanţilor să nu condiţioneze anumite categorii profesionale de vaccinare şi susţine că nu se teme de eventualele măsuri care ar putea fi luate împotriva lui.

„Nu îi mai condiţionaţi că nu îi veţi mai primi la serviciu pe doctori, pe poliţişti, pe militari, pe profesori şi pe mulţi alţii, sau la şcoală pe elevi, dacă nu se vor vaccina!!! Nu îmi este teamă de voi şi nu voi ceda un centimetru...îmi iubesc ţara, neamul şi identitatea!!!”, avertiza edilul în urmă cu câteva zile.

Vă mai recomandăm să citiţi şi:

Un om de radio din SUA, renumit antivaccinist, a murit de COVID-19. Ce a spus înainte să fie doborât de virus