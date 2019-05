Preotul care şi-a dat în judecată soţia ca să afle dacă este tatăl copilului. O altă preoteasă a zvonit în comună că femeia acuzată are o relaţie cu viceprimarul

În vara anului 2018, un preot din judeţul Vaslui a iniţiat un demers juridic fără precedent pentru o faţă bisericească, dându-şi în judecată propria soţie. Ştefan Şălaru, preot din localitatea Stănileşti, s-a adresat unei instanţe de judecată pentru a afla dacă este tatăl copilului pe care soţia sa l-a născut la începutul anului 2018.



Procesul iniţiat în august 2018 nu s-a finalizat până în prezent, la ultimele două termene de judecată preoteasa fiind amendată de judecători pentru că nu s-ar fi prezentat la Institutul de Medicină Legală în vederea efectuării expertizei.



„Având în vedere că pârâta nu s-a prezentat la I.M.L. în vederea expertizării, instanţa dispune amendarea acesteia cu amendă judiciară în cuantum de 700 lei. Acordă termen de efectuare a expertizei la data de 20.05.2019. Acordă termen de judecată la 27.05.2019“, au stabilit judecătorii la termenul din 13 mai, după ce anterior, în luna aprilie, i-au mai aplicat soţiei preotului o amendă tot în cuantum de 700 de lei.



Preotul Ştefan Şălaru şi-a dat soţia în judecată după ar fi aflat anumite zvonuri, potrivit cărora preoteasa ar fi avut o relaţie extraconjugală cu viceprimarul comunei.



Preoteasa Mihaela Şălaru, funcţionar public în cadrul Primăriei Stănileşti, a negat acuzaţiile de infidelitate, afirmând că la mijloc sunt nişte răutăţi alimentate de soţia unui alt preot, la rându-i angajată la primărie. Mihaela Şălaru a spus după izbucnirea scandalului că a încercat să soluţioneze conflictul din familie cu un test de paternitate făcut la o clinică privată, fără a se expune public, însă preotul a refuzat de teamă că rezultatele ar putea fi trucate.



Mihaela Şălaru afirmă că problemele din familie datau de mai multă vreme şi că a încercat, alături de soţul ei, să găsească soluţii pentru ieşi din impas. Neînţelegerile n-au vizat niciodată, afirmă femeia, aspecte legate de paternitatea fiului. Nici în perioada sarcinii, nici după ce a născut, nu a existat vreo discuţie în familie pe această temă.



Tensiunile s-au acutizat şi au apărut suspiciunile după ce familia celuilalt preot i-ar fi transmis preotului Ştefan Şălaru zvonurile despre presupusa relaţie extraconjugală a preotesei Mihaela Şălaru.



„Iniţial, aş fi vrut să evit un asemenea proces şi i-am propus să efectuăm analiza respectivă la un cabinet privat, unde să nu ne ştie nimeni, dar am fost refuzată. El a solicitat acordul superiorilor ierarhici pentru a introduce respectiva acţiune în instanţă şi a obţinut acel acord. Dacă ar fi existat semne de întrebare vizavi de tatăl copilului, probabil că ele ar fi trebuit să apară când am rămas însărcinată, pe parcursul sarcinii sau în cele opt luni, nu în clipa în care au apărut zvonurile comunicate de colega mea, prin soţul ei“, a declarat Mihaela Şălaru, după ce cazul a devenit public.



În toiul scandalului de paternitate, cei doi soţi s-au separat, preoteasa rămânând cu copilul. Pentru a obţine venituri, Mihaela Şălaru a decis să-şi reia activitatea la muncă. Solicitarea de a se întoarce la locul de muncă avea să se lovească de refuzul primarului care, potrivit legii, era obligat să asigure condiţiile necesare reluării activităţii. Motivele invocate de edil au fost, în opinia angajatei, profund umilitoare. Primarul a invocat că revenirea la serviciu a fost amânată din cauza „unor probleme de natură personală“.



„Apariţia în presă a unor articole denigratoare la adresa dumneavoastră şi a altui angajat al Primăriei Comunei Stănilesti este de natură a afecta buna funcţionare a aparatului administrativ precum şi reputaţia funcţionarilor publici din cadrul Primăriei comunei Stănileşti. Rezolvarea problemelor personale este, la acest moment, mai importantă decât reluarea activităţii şi, până la schimbarea situaţiei, vor fi menţinute efectele dispoziţiei privind suspendarea la cerere a raporturilor de serviciu“, a argumentat primarul comunei în răspunsul comunicat angajatei.



Mihaela Şălaru s-a adresat mai multor instituţii (Prefectura Vaslui, Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici) pentru a sesiza abuzul primarului. Deşi instituţiile în cauză au dispus luarea tuturor măsurilor legale de către către primar în vederea respectării drepturilor angajatei aflate în concediu de maternitate, edilul nu s-a conformat.



Mihaela Şelaru s-a adresat Tribunalului Vaslui, solicitând obligarea primarului de a emite dispoziţia privind reluarea activităţii de către acesta şi plata drepturilor ce i s-ar fi cuvenit începând cu 1 octombrie 2018 (data de la care a solicitat reluarea activităţii). De asemenea, a solicitat obligarea primarului la plata sumei de 100.000 lei, reprezentând daune morale cauzate prin refuzul nejustificat şi trimiterile la viaţa privată.



În instanţă, primarul a invocat că s-ar fi înţeles verbal cu angajata ca aceasta să-şi reia activitatea mai târziu pentru a se estompa scandalul.



Judecătorii nu şi-au însuşit apărarea primarului arătând că „această înţelegere verbală care ar fi avut loc între reclamantă şi pârât nu rezultă din niciun mijloc de probă“.



Tribunalul Vaslui a dat câştig de cauză preotesei şi a obligat primarul să emită decizia de reintegrare în muncă, cu plata drepturilor salariale aferente. În plus, edilul a fost obligat să-i achite femeii 2.000 de lei cu titlul de daune morale.



Preoteasa şi-a reluat activitatea în cadrul Primăriei Stănileşti. Ea însă a fost nemulţumită de decizia judecătorilor, raportat la prejudiciile morale suferite, astfel că a atacat-o cu recurs. Nemulţumit a fost şi primarul, care l-a rându-i a contestat-o. Dosarul a fost înaintat Curţii de Apel Iaşi care va pronunţa o decizie definitivă.



Dincolo de litigiu civil, primarul comunei Stănileşti este vizat şi de o anchetă penală a procurorilor, urmare a plângerii formulate de preoteasă. Într-o primă fază, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui au dispus clasarea cauzei, însă soluţia a fost infirmată de prim procuror care a solicitat judecătorilor confirmarea redeschiderii urmăririi penale.

