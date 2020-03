Cinismul preotului care ia apărarea bărbatului acuzat că a ucis un copil: „Vă suntem aproape“. Familia victimei, pusă la zid: „Se dau la televizor plângând“

Preotul paroh Ştefan Iulian a reacţionat public, arătându-şi susţinerea faţă de bărbatul acuzat de omor calificat, comentând pe pagina de Facebook a acestuia. Apropiat al familiei agresorului, preotul Ştefan a ales să reacţioneze chiar la postarea pe care Dan Mîcnea o publicase în luna decembrie, anul trecut, prezentând pagubele produse în magazin. Mai mulţi internauţi au reacţionat la respectiva postare, după ce bărbatul de 39 de ani a comis crima odioasă, reproşându-i că nu avea dreptul să ia viaţa unui copil, indiferent de ce ar fi făcut acesta.

Preotul Ştefan Iulian a intervenit după respectivele mesaje, cu un comentariu în care îşi manifesta susţinerea necondiţionată faţă de autorul cimei şi familia acestuia.

„Lucrurile nu rămân niciodată neresplătite; Indiferent dacă sunt bune, ori rele! Curaj! A fost o încercare mare, dar împreună cu ajutorul lui Dumnezeu o să treceţi peste! Şi nu uitaţi că aveţi şi prieteni! Şi nu pot duşmanii să distrugă cât pot clădi prietenii şi prietenia. Asta e ce contează. Vă suntem aproape!”, a transmis preotul pe pagina de Facebook a bărbatului arestat pentru omor calificat.

Reacţia clericului a fost criticată de către internauţi, motiv pentru care preotul a intervenit cu un comentariu mult mai amplu şi mai părtinitor. Acesta afirmă că băiatul de 14 ani, ”dacă nu ar fi fost în situaţia aceasta” (ucis - n.r.) ar fi făcut cu siguranţă lucruri în urma cărora ar fi suferit mai mulţi oameni. Preotul face speculaţii despre trecutul victimei, inducând opiniei publice ideea că afirmaţiile sale reprezintă adevărul. Mai mult, preotul Ştefan Iulian pune la îndoială durerea familiei victimei, ”care se de plânsă la televizor”.

”Nu justific în niciun fel fapta! Numai că toţi care comentaţi ştiţi povestea doar din prisma celor spuse din presă şi blestemaţi şi aruncaţi cu piatra! Acest copil, Dumnezeu să-l odihnească în pace, dacă nu era situaţia aceasta, vă asigur că făcea lucruri în urma cărora ar fi suferit mulţi oameni (cum au suferit şi până acum). Acum 3 luni, le-a dat foc la magazin (care de fapt era o cameră a casei părinţilor lor)...şi mama era abia operată...nu se putea deplasa oricum. A furat, a fost trimis acasă din nu ştiu ce ţară că tot din-astea făcea. Eu am încercat cât am putut, împreună cu familia să liniştim apele. Însă în momentul în care organele competente nu i-au dat nicio speranţă că lucrurile se vor rezolva în vreun fel spunând ca el- copilul nu aparţine nimănui şi ca nimeni nu răspunde pt el; în acel context din păcate a cedat. Sunt multe de spus, acum toţi cei "din familia" copilului, care nu-l recunoşteau până acum, acum se dau la televizor plângând. El o să fie pedepsit pentru faptă. Mai mult....Dumnezeu cu mila pt fiecare dintre noi. Iertaţi-mă pentru că nu am putut face mai mult!”, a comentat preotul Ştefan Iulian.

Reacţia parohului a stârnit indignare şi critici aspre, internauţii acuzându-l pe preot de cinism şi că este nedemn de haina preoţească pe care o poartă.

Motivul întârzierii anchetei în cazul incendiului

Deşi preotul susţine că ”organele competente” nu i-ar fi dat nicio speranţă lui Dan Mîcnea după ce i s-a incendiat magazinul şi că ar fi cedat după ce anchetatorii i-au comunicat că nu poate fi tras la răspundere deoarece este copil şi nimeni nu răspunde pentru el, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui au precizat că dosarul privind distrugerea prin incendiere nu a fost soluţionat şi că cercetările în acest caz au fost îngreunate deoarece a fost dispusă o expertiză, ale cărei rezultate au fost comunicate recent anchetatorilor.

Băiatul de 14 ani avea calitate de suspect în acest dosar, alături de alte două persoane majore. Proprietarul magazinului a ales să-şi facă ancheta pe cont propriu şi să ”aplice o lecţie” celui mai mic dintre suspecţi.

Reamintim că Sebastian-Petrişor Gaiţă a fost ucis pe 23 februarie, după ce Dan Mîcnea l-a pus să reconstituie traseul din noaptea incendiului. Crima a fost descoperită opt zile mai târziu, timp în care minorul a fost dat dispărut.

Mâcnea a recunoscut crima după ce a picat testarea poligraf. Cadavrul minorului a fost găsit într-o râpă de aproape 40 de metri, la 15 kilometri distanţă de sat. Bărbatul de 39 de ani, a încercat să-şi acopere urmele, distrugând pătura cu care a transportat cadavrul şi aruncând bicicleta victimei într-un canal. Acuzat de omor calificat, Dan Mîcnea a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.