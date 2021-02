Pompieri atacaţi şi înjuraţi la stingerea unui incendiu. Primar: „Au acţionat sub impulsul situaţiei de necontrolat”

Incendiul a izbucnit la primele ore ale dimineţii, un apel la 112 anunţând că incendiu de proporţii a izbucnit la magazinul din comuna Dumeşti. La faţa locului a fost dirijat un echipaj de la cea mai apropiată secţie de pompieri, cea de la Negreşti, în ajutor fiind trimise alte două echipaje de la Detaşamentul Vaslui.

Potrivit procedurilor, până la sosirea echipajelor de intervenţie la faţa locului ar fi trebuit să ajungă pompierii voluntari din comună, coordonaţi de primar. Reprezentanţii ISU Vaslui susţin că voluntarii nu au intervenit, de altfel primarul comunei fiind găsit după mai multe apeluri telefonice.

”Până la sosirea forţelor de intervenţie, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) Dumeşti nu a intervenit, incendiul dezvoltându-se liber. La sosirea echipajului de intervenţie din oraşul Negreşti, aproximativ 24 km între Garda II Negreşti şi locul unde are loc intervenţia, incendiul se manifesta cu violenţă la nivelul unui magazin sătesc, a unei anexe gospodăreşti şi la nivelul unui depozit în care se aflau materiale plastice, produse alimentare, de menaj şi material lemnos. Între municipiul Vaslui şi oraşul Negreşti sunt 32 km, iar între locaţia în care este amplasat Detaşamentul de pompieri Vaslui şi locul intervenţiei sunt aproximativ 55 km”, au precizat reprezentanţii ISU Vaslui.

Drumul naţional, acoperit cu polei

Potrivit oficialilor ISU, primul echipaj, cel de la Negreşti, a intervenit cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, de medie capacitate, respectiv de 2.500 de litri de apă, pentru că nu era o altă autospecială.

Acest lucru a determinat ca intervenţia primului echipaj să se axeze pe limitarea extinderii focului. şi nu lichidarea acestuia. Numai pe cele două furtunuri aveau o capacitate de 400 de litri de apă, astfel că încercarea de a limita incendiu până la sosirea echipajelor de la Vaslui era imposibilă, afirmă pompierii. Aceştia au folosit şi o motopompă pentru a utiliza apa dintr-o fântână din apropiere, însă vâlvătaia era mult prea puternică.

Cele două autospeciale trimise de la Vaslui au ajuns după mai bine de o oră, deplasarea, afirmă reprezentanţii ISU, deoarece Drumul Naţional 15 D era acoperit cu polei. Sosirea întârziată a celor două echipaje a stârnit revoltă printre localnici, câţiva dintre ei (rude ale proprietarilor magazinului) înjurând şi lovind cu pumnii doi dintre pompieri.

”La sosirea echipajelor de pompieri trimise din Detaşamentul Vaslui, doi dintre subofiţerii operativi au fost agresaţi de către câţiva localnici. La faţa locului au fost solicitate forţe de intervenţie ( poliţişti şi jandarmi) care asigură protecţia pompierilor. În sprijinul pompierilor au fost trimise patru echipaje de poliţie şi unul de jandarmi. Pompierii militari agresaţi au putut să îşi continue intervenţia”, au precizat reprezentanţii ISU.

De partea cealaltă, localnicii au acuzat pompierii (primul echipaj) că ar fi venit la intervenţie fără apă şi că echipajele de la Vaslui ar fi ajuns mult prea târziu când focul se generalizase. La rândul său, primarul comunei afirmă că a ajuns la faţa locului, ba chiar s-a ocupat de dirijarea circulaţiei până la sosirea echipajelor de intervenţie. Edilul recunoaşte tensiunile diitre localnici şi pompieri, dar le pune pe seama emoţiilor provocate de incendiul devastator.

Reacţia primarului

”Astăzi am trecut prin clipe şi emoţii pe care nu le-am mai trăit. Am participat la incendiul care a avut loc în Dumeşti, încă de la început. Am dirijat circulaţia până au ajuns echipajele de poliţie şi am îndepărtat mulţimea de oameni care se adunase. Familia Mitan a trăit astăzi clipe groaznice alături de angajaţi care de nenumărate ori i-am oprit să nu se bage în incendiu. Am văzut comentarii la diferite publicaţii care afirmau că echipa de voluntari de pompieri de la Dumeşti nu a intervenit, vin să spun că au fost acolo de la primele momente când era doar o maşină de pompieri. Am dovezi cu fotografii şi filmuleţe, eram acolo când proprietarul disperat cerea socoteală salvatorilor,care toată lumea spune că au intervenit mai greu. Vă spun că drumul era plin de zăpadă şi polei la ora respectivă, au luptat cu focul, apa, frigul şi emoţiile situaţiei pe care o aveau de gestionat . Eu care am fost acolo spun că au acţionat fiecare sub impulsul situaţiei de necontrolat . În zona respectivă am camere de filmat care pot stabili fiecare moment al situaţie de astăzi”, a transmis primarul comunei Dumeşti.

Cei 17 pompieri, deplasaţi la Dumeşti, au stins focul după mai bine de 10 ore. Intervenţia a fost înregreunată şi din cauza lipsei de apă. Chiar dacă imobilul era situat la şosea, în zonă nu era nicio sursă de apă cu presiune. Pompierii au cărat apă cu maşinile din râul Bârlad şi din comuna Băceşti. Peste 100 de tone de apă s-au folosit pentru stingerea incendiului, au precizat reprezentanţii ISU Vaslui.

Pagubele incendiului au fost uriaşe. Au ars aproximativ 450 metri pătraţi acoperiş, circa 60 metri pătraţi spaţiu de locuit, o parte din arhiva societăţii şi aproximativ 300 metri pătraţi tavan pe structură din lemn. Din cele trei spaţii pentru depozitare, au ars produse alimentare, produse din lemn şi materiale plastice, diverse textile şi articole de menaj. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un coş de fum neprotejat termic faţă de materialele combustibile din apropiere.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui, la momentul deplasării echipajelor de pompieri pe DN 15 D se circula în condiţii de iarnă. Drumarii erau ieşiţi pe şosea pentru a împrăştia material antiderapant, însă în zona Negreşti continua să ningă.

Vă mai recomandăm să citiţi: