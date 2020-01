Paguba imensă făcută unor firme de un hoţ care închiria maşini de lux pe care le vindea apoi la dezmembrări auto

Judecătoria Braşov a dispus, joi seara, arestarea preventivă a celor doi inculpaţi: Andrei- Nicolae Pălălae, din Vaslui, şi Vladimir Stănescu, din Neamţ. Cei doi sunt acuzaţi de înşelăciune, abuz de încredere, furt, respectiv complicitate la aceste infracţiuni, prejudiciul estimat de anchetatorii braşoveni, până la această dată, fiind de 133.000 de euro. Numărul victimelor celor doi este posibil să fie cu mult mai mare.

Poliţiştii din Braşov au declanşat ancheta în acest caz, după ultima lovitură dată de hoţi. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Braşov, pe 5 ianuarie 2020, tânărul din judeţul Vaslui a indus în eroare reprezentantul unei societăţi comerciale din judeţul Braşov, în vederea închirierii unui autovehicul, folosindu-se de un nume fals şi utilizând documente de identitate emise de autorităţile din Marea Britanie pe numele altei persoane.

”Cu ocazia cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că bărbatul în cauză ar fi închiriat vehicule din mai multe judeţe ale ţării, pe care nu le-ar mai fi restituit şi le-ar fi valorificat prin intermediul unui alt bărbat în vârstă de 28 ani din jud. Neamţ, cauzând persoanelor vătămate un prejudiciu în valoare de aproximativ 133.000 euro. La data de 15 ianuarie 2020, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Braşov, în colaborare cu poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Vaslui şi poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Neamţ, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară pe raza judeţului Neamţ, ocazie cu care au fost identificate mai multe componente auto provenite din dezmembrări, au precizat reprezentanţii IPJ Vaslui.

Andrei Pălălae a fost protagonistul unui episod sângeros la începutul lunii decembrie, anul trecut, când un păgubit dintr-un alt judeţ l-a prins în parcarea unui centru comercial din Vaslui. Acesta i-a aplicat o corecţie fizică hoţului şi a chemat Poliţia la faţa locului. Bărbatul în cauză reclama că în urmă cu un an i-ar fi dat un autoturism tânărului de 22 de ani, pentru a-l testa în vederea cumpărării, dar ulterior vasluianul nu i l-a mai restituit. De altfel, pe lângă societăţile de închirieri auto, Pălălae este acuzat că a făcut numeroase victime şi în rândul celor care vând maşini la mâna a doua pe Internet. Tânărul căuta anunţuri, vizând în special maşini scumpe. Ulterior, solicita testarea autoturismelor, oferind o garanţie modică, după care îşi pierdea urma.

“E un ţepar, dom’le! I-am dat masina acum un an de zile, zicea că vrea să o cumpere şi vrea să facă un drum de Bucuresti. Când am văzut cã nu mai vine, după câteva zile, l-am sunat. Mi-a spus că e la Brasov, că a avut un accident şi că o să mă sune, după care nu am mai vorbit cu el, nu mai rãspundea la niciun telefon. Am localizat masina la Bacãu şi m-am dus repede acolo, dar au trimis-o la Moinesti, în trei ore au dezmembrat-o. Smecherul ăsta a tepuit mulţi proprietari de masini”, a spus păgubitul, sunând la 112 pentru a reclama incidentul.

Aflat la volanul unui Touareg, hoţul încercat să iasă din maşină şi să fugă, însă păgubitul s-a luptat cu el şi i-a blocat ieşirea pentru a nu părăsi parcarea până la venirea Poliţiei. Pălălae a fost condus atunci la sediul Poliţiei Municipiului Vaslui pentru audieri, însă după ce a dat declaraţia a fost lăsat liber. La doar o lună distanţă, acesta avea să dea o nouă lovitură la Braşov.