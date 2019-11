O secţie a spitalului din Vaslui, închisă din cauza infecţiilor nosocomiale. Medicii îndemnau pacienţii să îşi cumpere kit-uri speciale pentru a nu se îmbolnăvi

Direcţia de Sănătate Publică Vaslui a declanşat o anchetă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, după ce conducerea unităţii medicale a raportat apariţia celor trei cazuri de infecţii nosocomiale.

“O parte din bolnavi au fost externaţi, iar doi pacienţi au fost transferaţi la Secţia de Boli Infecţioase. Am luat decizia sa închidem secţia pentru rezolvarea problemei, ne-am mobilizat imediat, am chemat personal din concediu, astfel încât lucrurile sa reintre în normal. Pentru pacienţii care se vor interna în aceasta perioada la Ortopedie am relocat două saloane de la altă sectie”, a declarat Ana Rinder, managerul SJU Vaslui pentru stiriest.ro.

Riscul contactării infecţiilor nosocomiale era una dintre principalele temere ale cadrelor medicale de la Secţia Ortopedie, deşi conducerea spitalului din Vaslui a dat mereu asigurări că sunt luate toate măsurile pentru siguranţa pacienţilor. Cu toate acestea, unii ortopezi din cadrul secţiei recomandau pacienţilor care urmau să fie supuşi unor intervenţii chirurgicale complexe, un kit special care să îi protejeze împotriva contactării infecţiilor intraspitaliceşti, ce le-ar fi putut agrava situaţia. Kiturile erau achiziţionate de pacienţi, pe cheltuială proprie, şi administrate înainte de a fi operaţi.

Tot la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, în luna iulie, anul curent, o pacientă de 77 de ani a murit după ce a contactat Clostridium Difficilae în urma unei intervenţii chirurgicale ortopedice. Cadrele medicale au invocat atunci că situaţia pacientei s-a complicat pe fondul afecţiunilor cronice de care suferea.

Clostridium difficile, cunoscută ca „bacteria ucigaşă“, este o infecţie agresivă care se manifestă prin febră şi diaree apoasă, boală ce apare la persoane care au stat în spitale şi au făcut tratament excesiv cu antibiotic. Toxina este letală în 20% din cazuri. În urmă cu doi ani, cinci pacienţi şi o infirmieră de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui au fost depistaţi cu Clostridium Difficile. Cazurile au avut o evoluţie favorabilă.