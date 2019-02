O elevă din Vaslui uimeşte prin talentul său literar. Redactor editură: ”Este o traducere, nu-i aşa? Un român nu poate scrie o asemenea carte ”

Lansarea volumului Clona în oraşul natal al Ralucăi Iacob s-a bucurat de succes, eleva de 17 ani reuşind, cu forţe proprii, să organizeze un eveniment care să iasă din tipare.

Pe lângă membrii ”echipei Clona”, invitaţi să vorbească despre volumul publicat de editura Berg, atmofera a fost completată cu un microrecital de chitară şi pian susţinut de colegii autoarei, elevii Monica Roşu şi Radu Filipescu şi un recital de poezie impresionant interpretat de eleva Miruna Vasiliu.

Inspectorul şcolar Petronela Nasătase, fosta învăţătoare a Ralucăi Iacob, editorul Editurii Berg, Mihaela Sipos, profesorul Valeriu Caragaţă, administratorul public al judeţului Vaslui, eleva Alexandra Robu (alături de de care Raluca Iacob lucrează la un nou proiect literar) au vorbit despre tânăra scriitoare şi despre primul roman ieşit de sub tipar care îi poară semnătura.

”Clona este primul volum din seria ”Într-un univers paralel”. Este o poveste, relativ reală, în care sunt sigură mulţi se vor putea regăsi. Este povestea unei fete care trece prin multe şi face greşeli şi care nu o scoate tot timpul bine la capăt, dar care la finalul zilei reuşeşte să treacă prin toate. În cele din urmă, eu consider că este o lecţie de aşa nu. O consider o lecţie despre cum să speri şi despre perseverenţă, despre cum să continui să faci ceea ce faci, chiar dacă pe moment nu iese bine”, a afirmat Raluca Iacob în deschiderea evenimentului.

”Un copil ambiţios şi perseverent”

Unul dintre cele mai emoţionante momente a fost discursul fostei învăţătoare a Ralucăi, al cărei opţional de literatură i-a declanşat pasiunea pentru scris.

”Raluca mi-a spus în urmă cu ceva timp că lucrează la o carte. Am văzut în ochii ei strălucire, a vorbit cu înflăcărare. Am crezut-o că îşi va duce misiunea până la capăt, cunoscând-o şi ce fel de copil era: ambiţios şi perseverent. Să ai scris numele pe coperta unei cărţi, care îţi aparţine, la care ai muncit, e o realizare remarcabilă pentru o întreagă viaţă de om, darămite pentru cei doar 17 ani ai Ralucăi. Realizarea ei este cu atât mai deosebită. Am citit cartea, am primit-o de la Raluca. Cred că aceasta se adresează, încă din titlu, cititorilor care fac parte din generaţia ei, adolescenţilor, tinerilor, dar trebuie să recunosc că şi eu mă simt cu sufletul tot acolo şi mi-a făcut plăcere să o citesc. Exigentă cum o ştiu şi pretenţioasă, Raluca îşi selectează cititorii încă din primele pagini” a precizat inspectorul şcolar Petronela Năstase.

În opinia acesteIa, cartea Ralucăi Iacob nu este este o lectură facilă sau o lectură de vacanţă, ci este ”o carte care te vrea acolo, îţi solicită atenţia, te supune la nişte încercări”. Volumul Clona abundă de neologisme, fosta învăţătoare mărturisind că şi ea, pe alocuri, a trebuit să apeleze la dicţionar pentru a căuta înţelesul anumitor cuvinte.

”Sunt convinsă că Raluca a muncit foarte mult ca să scrie această carte. Se vede clar că s-a documentat, veţi vedea foarte multe detalii. Acţiunea nu se derulează tumultos, Raluca nu doar relatează nişte fapte, nişe întâmplări, ci merge până într-acolo încât analizează în detaliu ceea ce simte, ceea ce gândeşte personajul în acţiunea respectivă. Are o preferinţă pentru detalii, asta spune mult despre un om, despre un autor. În mod sigur, Raluca cred că nu a scris un cuvânt, o frază, un paragraf şi a trecut mai departe. Cred că această carte este rezultatul unor citiri, recitiri, regândiri, rescrieri, reformulări. Este un început, dar este un început puternic, promiţător. Şi nu pot decât să îmi doresc să am bucuria să citesc şi celelalte cărţi ale seriei”, a completat fosta învăţătoare a Ralucăi Iacob.

”Este un copil extrem de matur în felul în care gândeşte. Se vede că a citit foarte, foarte mult”

Mihaela Sipos, editorul Editurii Berg, a povestit despre cum au au ajuns să publice romanul adolescentei de 17 ani din Vaslui. Iniţial, reprezentanţii editurii au crezut că este vorba de o greşeală de redactare în privinţa vârstei autorului, textul părând mai degrabă ca fiind scris de un scriitor cu experienţă.

”La mine a ajuns prima dată mailul Ralucăi, într-o seară. Mi-am spus i-a să vedem ce scrie. Sinopsisul suna foarte bine. Mi-a trimis şi primul capitol. L-am citit, recunosc, cu dicţionarul lângă mine. Mi s-a părut interesant. Ştiam ce vârstă are Raluca, dar începusem să nu o mai cred. Mă gândeam că e o greşeală de scriere în mail. Nu cred că are 17 ani. I-am răspuns, apoi am trimis textul către redactor. Redactorul cărţii, la noi nu află vâsta, nu află numele autorului, absolut nimic, pentru a nu fi influenţat în vreun fel. Redactorul, mă sună uimit şi îmi spună: «Este o traducere, nu-i aşa? Pentru că nu român nu poate scrie o asemenea carte». I-am spus că o să fie uimit. Când a aflat că este vorba de un autor român, s-a gândit că este vorba de unul cu experienţă. Când a aflat că are doar 17 ani, nu a crezut. Raluca se documentează extrem de bine. Se vede că a citit foarte, foarte mult. Este un observator foarte fin al fiinţei umane. Se joacă într-un anume fel cu cuvintele, într-un mod pe care scriitori cunoscuţi nu reuşesc să îl facă. Tocmai de aceea am discutat cu Raluca să ducem această carte şi în afară pentru că va avea cu siguranţă succes. Este un copil extrem de matur în felul în care gândeşte. Cu siguranţă, va avea succes şi în România, dar şi peste hotare”, a opinat Mihaela Sipos.

Alexandra Robu, una dintre cele mai bune şi mai vechi prietene ale Ralucăi Iacob, a vorbit despre proiectele literare la care au lucrat încă de când erau mici, dar şi despre cartea la care scriu amândouă şi pe care urmează să o publice.”Să rămâneţi cu ochii pe Raluca, urmează nişte proiecte superbe”, a atenţionat Alexandra Robu.

Prezent la eveniment, profesului Valriu Caragaţă a vorbit despre autoarea volumului Clona ca fiind ”unul dintre elevii de aur ai Vasluiului”

Evenimentul a fost încheiat cu momente interactive susţinute de elevii de la Interact, care au împărtăşit celor prezenţi propriile poveşti de viaţă, şi cu sesiunea de autografe a tinerei scriitoare.

