Medic-şef amendat pentru că un pacient a fost ignorat ore în şir de personalul medical de la Urgenţe

Direcţia de Sănătate Publică Vaslui l-a sancţionat contravenţional pe medicul şef al Compartimentului de Primiri Urgenţe Bârlad pentru că personalul medical a ignorat timp de mai multe ore un bărbat care călcase într-un cui ruginit şi dorea să fie vaccinat antitetanos.

“Vreau să vă aduc în atenţie o situaţie penibilă în care am fost pus, şi anume: m-am prezentat la CPU Bârlad, la zona noncovid, pentru că am călcat într-un cui ruginit, pentru a face un vaccin antitetanos, dar erau câteva asistente care stăteau de vorbă şi mi-au spus să mai aştept. Am stat 2 ore, iar deoarece nu mă băgau în seamă şi eram ignorat, înaintea mea nu era niciun caz noncovid, am plecat! Mă gândesc la modul cum sunt trataţi pacienţii de covid care ajung în stare gravă, de aia probabil mor, deoarece nu sunt trataţi. Ce face managera? Sunt pe lista de transplant cardiac, vaccinat cu 3 doze anticovid şI, dacă păţesc ceva, cine răspunde, că nu au vrut să îmi facă acel vaccin antitetanos. Nici nu am fost băgat în seamă, aşa cred că sunt lăsaţi şi pacienţii să moară. (…)”, a scris bârlădeanul Dan A., potrivit Vremea Nouă.

Explicaţia oficială pentru cele întâmplate

Bărbatul a reclamat situaţia şi într-o petiţie adresată Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Vaslui, în care a relatat ce i s-a întâmplat, iar inspectorii sanitari au declanşat un control la Compartimentul de Primiri Urgenţe pentru a verifica dacă cele sesizate se confirmă. Pe 4 noiembrie, bârlădeanul a primit o adresă de la DSP Vaslui, prin care era încunoştiinţat că medicul şef de la CPU Bârlad a fost amendat pentru cele întâmplate.

“Ca urmare a petiţiei dumneavoastră, înregistrată la D.S.P. Vaslui pe 26.10.2021, vă informăm că inspectorii sanitari au efectuat un control la Compartimentul de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă <<Elena Beldiman>> Bârlad în data de 26.10.2021 şi au constatat că, în intervalul orar indicat de dumneavoastră, în registrul de consultaţii al C.P.U erau înscrise trei persoane, dintre care una cu diagnosticul “Plagă înţepată la picior”. Conform documentelor furnizate de personalul medical, celor trei pacienţi li s-a administrat vaccin ATPA (antitetanos).

Având în vedere afluxul de pacienţi (Covid-19 pozitiv şi non-Covid-19) care se prezintă la compartimentul de primiri urgenţe şi numeroasele documente care trebuie completate în urma evaluărilor medicale, unitatea sanitară a angajat şase asistenţi medicali pe perioada stării de alertă şi a detaşat personal medical din alte secţii. Reprezentanţii unităţii sanitare, precum şi medicii din C.P.U. au declarat că vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea aglomerărilor de persoane şi pentru scurtarea timpului de aşteptare a pacienţilor.

Pentru neregulile constatate, inspectorii sanitari au dispus grafic de conformare şi au sancţionat contravenţional medicul şef al compartimentului de primiri urgenţe din cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă <<Elena Beldiman>> Bârlad conform OG nr. 2/2001 şi HG nr. 857/2011.”, a precizat Mihaela Vlada, directorul DSP Vaslui.

