Medic reclamat de familia unui pacient, pentru că i-a comunicat bărbatului că suferă de cancer şi „nu mai are ce-i face“

Rudele pacientului au reclamat faptul că medicul care l-a consultat ar fi spus, de faţă cu bolnavul, că acesta suferă de cancer şi că nu are ce să-i facă.

"Familia susţine aceste lucruri şi am demarat o anchetă pentru a stabili dacă se impun anumite măsuri. Personal, am văzut foaia pacientului şi am constatat că a fost tratat corespunzător, fiind direcţionat către o unitate superioară, care are resurse pentru îngrijirea unui astfel de bolnav", a precizat medicul Lucia Rotaru Ciupilan, managerul Spitalului ”Dimitrie Castroian” Huşi.

Reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, acolo unde a fost transferat ulterior pacientul, susţin că acesta suferă de cancer de laringe şi a ajuns la spital cu insuficienţă respiratorie. Pacientul fost supus de medicii Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui unei intervenţii chirurgicale, fiindu-i făcută traheostomă.