Medic din prima linie în lupta cu COVID-19, despre mitul apei cu sare: „Aduce beneficii, dar nu înseamnă «Gata, ăsta e tratamentul»“

Originar din Vaslui, medicul Radu Crişan încearcă să ţină un jurnal online din linia întâi, realizând clipuri, fără o pregătire prealabilă, în care vorbeşte despre noul context epidemiologic oferind internauţilor informaţii avizate despre problematica noului coronavirus. În ultimul episod, filmat fără o pregătire prealabilă, doctorul Crişan combate ”fake news-urile” pe tema coronavirusului. Tratamente minune, leacuri naturiste vindecătoare au fost rostogolite în mediul online, nu puţini fiind cei care le-au perceput ca fiind bune de pus în practică.

Radu Crişan combate mitul infuziei cu apă fierbinte cu busuioc, unul dintre leacurile minune, însă vorbeşte despre beneficiile igienizării căilor respiratorii superioare, a nasului şi a gurii, cu apă şi sare. Medicul explică exact cum trebuie procedat pentru a asigura o ”sterilizare” a căilor respiratorii, dar subliniind că această soluţie nu reprezintă un tratament. ”Aşa cum ne spălăm pe mâini, trebuie să igienizăm şi căile respiratorii”, subliniază acesta

Redăm integral recomandările transmise de medicul Radu Crişan:

O să încep combaterea fake news-urilor cu numărul unu: infuzia de busuioc sau mai ştiu eu ce ceai fantastic care distruge virusul şi dacă îl ai şi dacă nu-l ai, «să-ţi facă acasă apă fierbinte cu busuioc şi să faci faci inhalaţie că sigur îţi trece coronavirusu»l. Acum, nu aş vrea să jignesc pe nimeni, multă lume mă acuza la un moment dat că sunt arogant, să las şi medicina naturală. Perfect de acord, dar înainte de a lăsa medicina naturală şi obiceiurile oamenilor să funcţioneze, vreau să vă spun un singur lucru: virusul este intracelular, fiind intracelular, deci dacă l-ai luat pe mucoasă, a intrat în celulă. Sigur, creşti temeratura locală, apropo că de asta face omul febră, ai şansa să zicem să-l distrugi. Dar în opinia mea, făcând aceste inhalaţii, ai mai multe şanse să răneşti mucoasa, să o iriţi şi să iei virusul, eventual mai facil, decât să stai liniştit.

Un lucru, însă, este de recomandat, şi asta cu siguranţă că recomand pentru că nu are ce să strice şi vă garantez că aduce numai beneficii : apa cu sare. Vă spun asta din postura unei persoane care a făcut un doctorat cu Haloterapia. Haloterapia înseamnă utilizarea aerosolilor salini, ceea ce se întâmplă şi în saline, cum este la Cacica, cum este la Praid, sau în salinele artificiale de suprafaţă. Da, teza mea de doctorat a fost despre beneficiile haloterapiei la pacienţii bolnavi cronic respirator. Am avut nişte rezultate îmbucurătoare, foarte bune, aş putea spune. Sigur, nu ca singur tratament, ci ca tratament adjuvant, ca metodă de recuperare. Asta nu înseamnă că gata, ăsta este tratamentul şi nu trebuie să mai ia pacientul alt tratament. Este foarte important de reţinut acest aspect. Dar da, dacă vreţi să faceţi ceva în plus, dacă vreţi să vă sterilizaţi căile respiratorii superioare, puteţi să faceţi apă cu sare.

Concentraţia este aproximativ egală, sau apropiată cu cea a serului fiziologic. Să fiţi siguri, treaba aceasta se poate realiza aşa: în 300 de ml de apă, apă curată evident, se pune o linguriţă de sare (sare Himalaya sau sare de Cacica), se face o soluţie cu o concentraţie de aproximativ 1-1,5%, cam aşa, depinde de linguriţă, depinde de cât mai scăpaţi pe lângă. Cu această soluţie puteţi să vă faceţi toaleta nasului sau puteţi face gargară. Luaţi câte un gât de soluţie şi faceţi gargară cu ea. Este o metodă excelentă de toaletă, dacă vreţi, naturală, a căilor respiratorii, a gâtului şi a nasului. Dacă această soluţie este încălzită, cu atât mai bine. Nu faceţi cu apă rece, pentru că o să vă irite. Ce se întâmplă? O să vă explic, pe scurt, dacă tot vreţi să faceţi ceva natural.

Pentru că toată lumea parcă a înnebunit în perioada aceasta: caută azitromicină că a auzit de la francezi, caută să cumpere Hridroxi Clorochina sau Clorochină că asta au auzit la chinezi, că vindecă Coronavirusul, caută să cumpere antivirale, anti ARN, care nu se dau decât cu prescripţie medicală şi doar la pacienţii pe care îi putem supraveghea într-un spital. Sunt extrem de toxice şi agresive cu ficatul. Deci, atenţie, dacă cumva aţi făcut rost, dacă aţi găsit un farmacist «binevoitor» care să vă facă rost de aceste medicamente nu le luaţi! Nu le puteţi lua preventiv! Ca şi în cazul antibioticelor, nu există luat preventiv, nu îţi creează un scut în jur!

Singurul scut pe care ţi-l poţi crea este să te dezinfectezi, să ai o igienă corectă a mâinilor şi, evident, făcând lucrul acesta în fiecare zi te distanţezi de posibilitatea de a lua virusul, pentru că te igienizezi. Porţi o mască simplă, îl protejează pe celălalt de tine (o mască FFP2 sau FFP3 ar fi ideală, aceea care acoperă toată faţa şi creează o etanşietate).

Aşadar, igiena, masca, mănuşi, pentru că virusul se ia foarte uşor de pe suprafeţe! Toată lumea s-a înghesuit cu toată lumea la supermarchet, nu mai discutăm despre particulele acelea care s-au aerosolizat şi le-a inhalat toată lumea.

Pe lângă igienă, distanţare socială: nu ieşiţi din casele voastre! Rămâneţi acasă, faceţi activităţi dacă puteţi. Eu nu pot să rămân acasă, eu trebuie să vin la spital, în fiecare zi, dar voi staţi în casă.

Apa cu sare este non agresivă şi, într-un fel, sterilizantă. Sarea conţine Natriu-Clor. Sodiul este un electrolit care deshidratează membranele bacteriene. Nu ştim dacă are vreun efect asupra virusurilor, dar asupra bacteriilor sigur că da, iar clorul este un biocid natural. Orice gospodină ştie că dacă dă cu clor, mor bacteriile. O concentraţie de 1 până la 2% este în regulă, nu este agresivă cu mucoasa, o deshidratează şi scoate secreţiile. Faceţi gargară şi vă protejează mai bine decât orice altă tâmpenie cu mentol, cu busuioc sau mai ştiu eu ce Dumnezeu.

Aceasta este o metodă bună, pe care v-o garantez, dar repet, nu înseamnă că dacă faceţi chestia aceasta gata nu mai faceţi niciodată coronavirus. Dacă l-aţi luat pe mucoase şi a apucat să se replice, la revedere. Dar dacă vreţi o metodă cum ne spălăm pe mâini să ne spălăm şi pe mucoasele care intră în contact cu aerul puteţi folosi apă cu sare.

