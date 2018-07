Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu: „Cu această imagine consacrat negativă câştigăm alegerile dintodeauna”

Declaraţiile lui Dumitru Buzatu au fost făcute în timpul conferinţei de presă organizate de Consiliul Judeţean Vaslui cu ocazia deschiderii activităţii la depozitul de deşeuri de la Roşieşti, acţiune la care era prezent şi managerul societăţii care a concesionat gestiunea serviciului public de management al deşeurilor.

Managerul societăţii Romprest Energy a invocat buna colaborare pe care a avut cu conducerea CJ Vaslui după ce a câştigat licitaţia.

”După ce am câştigat licitaţia am avut o uşă deschisă permanent la conducerea Consiliului Judeţean. A fost un schimb permanent de informaţii şi nu vreau să fiu înţeleles greşit dar ăsta este purul adevăr. Am găsit o uşă deschisă şi pentru ceea ce am transmis noi că este oportun pentru a ne dezvolta în viitor. În final şi judeţul Vaslui va trebui să intre în economia circulară. Cum vom realiza acest lucru? Cu ajutorul instituţiilor statului, cu ajutorul Consiliului Judeţean, cu ajutorul operatorilor. Eu zic că se poate realiza, dar trebuie să avem voinţă”, a precizat Gigi Alexe, directorul Romprest Energy.

Considerând că este lăudat, liderul CJ Vaslui a solicitat jurnaliştilor să nu consemneze aprecierile la adresa sa, deoarece el este obişnuit să aibă o imagine negativă, iar acest lucru ar fi contribuit la câştigarea alegerilor.

”Domnul director, într-un mod mai subtil, mi-a adus câteva laude şi vă rog să nu le menţionaţi. Eu am o imagine consacrat negativă şi dacă mă lăudaţi mi-o stricaţi. Cu această imagine negativă consacrată am reuşit să câştigăm alegerile dintodeauna. Dacă acum se apucă cineva să mă laude e clar că se creează o premisă să le pierd”, a declarat Dumitru Buzatu.

Dincolo de ironii, preşedintele CJ a afirmat ca gestionarea deşeurilor după normele europene nu va fi o misiune uşoară în judeţul Vaslui.

”Să nu ne imaginăm că de mâine, dintr-odată, deşeurile vor fi colectate selectiv, puse în containere separate. Nu se va întâmpla treaba asta, este o activitate complicată, grea, pentru care trebuie să muncim cu toţii şi dacă o abordăm cu atitudine pozitivă şi încercăm să-i aducem pe toţi la acelaşi numitor, să înţeleagă că nu pentru mine, nu pentru conducerea CJ, nu pentru prestator lucrăm, ci lucrăm pentru noi, să ne asigurăm un mediu acceptabil, decent de locuire”, a completat Buzatu.