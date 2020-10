Infirmieri de la Psihiatrie judecaţi pentru purtare abuzivă. „Au bătut un pacient până l-au lăsat fără dinţii în gură“

Toţi cei trei angajaţi puşi sub acuzare sunt infirmieri, unul dintre ei fiind coordonator în cadrul secţiei. Vasile Acameniţoae, Alin Beleuţă şi Costel Niţoi sunt acuzaţi că în luna ianuarie, anul trecut, în timpul desfăşurării atribuţiunilor de serviciu au bătut un pacient, ulterior minţind că acesta s-ar fi lovit singur, după ce ar fi căzut, de pardoseală.

Ancheta desfăşurată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui avea să scoată la iveală că pacientul a fost victima agresiunilor celor trei infirmieri. Procurorii au dispus trimiterea lor în judecată, dosarul fiind înaintat spre soluţionare Judecătoriei Vaslui.

Bărbatul de 51 de ani, din localitatea vasluiană Sauca, a fost internat în ziua de 22 ianuarie în Secţia Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui. Trei zile mai târziu, când rudele au mers în vizită la el, l-au descoperit ”desfigurat”. Bărbatul prezenta urme de violenţe şi un traumatism la nivelul feţei. El a povestit că a fost bătut de infirmieri.

“Eu n-am mai văzut aşa ceva. În halul ăsta să baţi pe cineva, n-am crezut că se poate întâmpla. Noi l-am internat marţi, din cauza unor crize de epilepsie, şi de atunci, aproape zilnic, am mers să-l vizităm. Miercuri am plecat pe la 5 după-amiază de la el, iar vineri dimineaţă, când ne-am dus să-l vizităm, am rămas şocaţi când l-am văzut. Avea ochii umflaţi, buza spartă, îi curgea sânge din nas. L-au bătut până l-au lăsat fără dinţi în gură. În partea de sus nu mai are niciun dinte, iar în partea de jos îi lipsesc doi dinţi”, au precizat rudele bărbatului.

Conducerea Secţiei Psihiatrie a venit atunci o cu totul altă variantă despre acest incident. Infirmierii au raportat şefului de secţie că, de fapt, bolnavul ar fi sărit la bătaie, iar în momentul în care a fost condus la salon, s-a împiedicat şi a căzut cu faţa de pardoseală.

“Vorbim de un pacient consumator de alcool, cu mai multe internări în secţia noastrã. El ajunge la noi în stări de sevraj, asa cum s-a întâmplat şi marţi. Din cauza lipsei alcoolului, starea lui s-a agravat în sensul că a început să fie confuz, să aibă halucinaţii. Joi noaptea, pacientul respectiv a ieşit pe hol cu un scaun de plastic în mână. Am înteles că un infirmier a vrut să-l conducă înapoi în salon, dar a fost lovit de mai multe ori cu acel scaun. A venit un alt infirmier, i-au pus mâinile la spate si l-au dus în salon, pentru a fi contenţionat. Din ce mi-au spus infirmierii , am înteles că în momentul când au ajuns lângă patul lui, ţinându-l cu mâinile la spate, pacientul s-a împiedicat şi ar fi căzut cu faţa de podea şi un infirmier peste el. În urma acestui incident, bărbatul a suferit un traumatism local, la nivelul ochiului drept”, a afirmat, după producerea incidentului, şeful secţiei de Psihiatrie, medicul Aurelian Străulea, subliniind că astfel de incidente sunt regretabile şi nu fac bine nimănui.

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui a declanşat, la rândul său, o anchetă internă, precizând că toleranţa va fi zero în cazul în care se va confirma că pacientul a fost agresat de angajaţii spitalului.

Având în vedere că, urmare a plângerii formulate de familia pacientului, a fost declanşată o anchetă penală, potrivit procedurilor, cercetarea disciplinară faţă de cei trei infirmieri a fost suspendată, până la soluţionarea juridică a cazului. În tot acest timp, infirmierii acuzaţi continuă să îşi desfăşoare activitatea în cadrul secţiei.

Acuzaţiile de purtare abuzivă a angajaţilor de la Psihiatrie nu reprezintă un caz izolat. De-a lungul timpului, mai multor bolnavi s-au plâns că infirmierii sunt violenţi cu pacienţi, profitând de starea lor de vulnerabilitate. Secţia Psihiatrie este dotată cu camere de supraveghere însă doar pe holuri, nu şi în saloane.

