Infirmieri de la Psihiatrie anchetaţi pentru desfigurarea unui pacient: „L-au bătut până l-au lăsat fără dinţi în gură“

Bărbatul de 51 de ani, din localitatea vasluiană Sauca, a fost internat marţi, 22 ianuarie, în Secţia Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui. Vineri, când rudele au mers în vizită la el, l-au descoperit ”desfigurat”. Bărbatul prezenta urme de violenţe şi un traumatism la nivelul feţei. El a povestit rudelor că a fost bătut de infirmieri.

“Eu n-am mai văzut aşa ceva. În halul ăsta să baţi pe cineva, n-am crezut că se poate întâmpla. Noi l-am internat marţi, din cauza unor crize de epilepsie, şi de atunci, aproape zilnic, am mers să-l vizităm. Miercuri am plecat pe la 5 după-amiază de la el, iar vineri dimineaţă, când ne-am dus să-l vizităm, am rămas şocaţi când l-am văzut. Avea ochii umflaţi, buza spartă, îi curgea sânge din nas. L-au bătut până l-au lăsat fără dinţi în gură. În partea de sus nu mai are niciun dinte, iar în partea de jos îi lipsesc doi dinţi”, au precizat rudele bărbatului.

Soţia acestuia a depus plângere la Poliţia din Vaslui. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui, în cauză s-a întocmit dosar penal pentru purtare abuzivă.

Secţia Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui este dotată cu camere de supraveghere, însă acestea sunt amplasate numai pe holurile unităţii, nu şi în saloane, acolo unde s-ar fi produs agresiunea.

Versiunea infirmierilor: bolnavul s-a împiedicat şi a căzut

Conducerea Secţiei Psihiatrie are o cu totul altă variantă despre acest incident. Infirmierii au raportat şefului de secţie că, de fapt, bolnavul ar fi sărit la bătaie, iar în momentul în care a fost condus la salon, s-a împiedicat şi a căzut cu faţa de pardoseală.

“Vorbim de un pacient consumator de alcool, cu mai multe internări în secţia noastrã. El ajunge la noi în stări de sevraj, asa cum s-a întâmplat şi marti. Din cauza lipsei alcoolului, starea lui s-a agravat în sensul că a început să fie confuz, să aibă halucinaţii. Joi noaptea, pacientul respectiv a ieşit pe hol cu un scaun de plastic în mână. Am înteles că un infirmier a vrut să-l conducã înapoi în salon, dar a fost lovit de mai multe ori cu acel scaun. A venit un alt infirmier, i-au pus mâinile la spate si l-au dus în salon, pentru a fi contenţionat. Din ce mi-au spus infirmierii , am înteles că în momentul când au ajuns lângă patul lui, ţinându-l cu mâinile la spate, pacientul s-a împiedicat şi ar fi căzut cu faţa de podea şi un infirmier peste el. În urma acestui incident, bărbatul a suferit un traumatism local, la nivelul ochiului drept”, a afirmat seful sectiei de Psihiatrie, medicul Aurelian Străulea, subliniind că astfel de incidente sunt regretabile şi nu fac bine nimănui.

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui a declanşat, la rândul său, o anchetă internă, precizând că toleranţa va fi zero în cazul în care se va confirma că pacientul a fost agresat de angajaţii spitalului.

”Nu tolerez astfel de comportamente, sub nicio formã. Dacă se demonstrează cã, într-adevãr, pacientul a fost bătut, cei vinovati vor fi daţi afară. Deocamdată, avem cuvântul rudelor pacientului împotriva infirmierilor care lucrează pe secţia respectivă”, a declarat managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, Ana Rinder.

Pacientul de 51 de ani se află internat în continuare în Secţia Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: