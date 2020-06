Indolenţa statului ucide: de la furt neanchetat la dublă crimă: „Să-ţi vezi părinţii scoşi din casă în saci de plastic e cumplit, este o traumă pe viaţă“

Cazul soţilor Elena şi Neculai Coşer, din comuna Zorleni, judeţul Vaslui, ascunde, dincolo de o tragedie cumplită, o uriaşă indolenţă a autorităţilor. Indolenţă pe care cei doi bătrâni, de 82, respectiv 86 de ani, au plătit-o cu viaţa.

În zadar au încercat fiica şi fiul celor doi să-şi protejeze părinţii, montându-le gratii la geamuri, sisteme cu senzori, alarme, hoţii nu s-au lăsat intimidaţi, câtă vreme Poliţia nu i-a deranjat. Familia Coşer era percepută în comunitate, drept una de vază, care după o viaţă de muncă, aveau o gospodărie mare.

Copiii plecaţi în alte colţuri ale ţării ţineau legătura permanent cu părinţii, iar după ce bătrâna a suferit un accident vascular le-a angajat o menajeră pentru a avea grijă de ei şi pentru a-i ajuta în gospodărie. Ea a fost cea care în dimineaţa de 22 august 2019 i-a găsit măcelăriţi pe cei doi bătrâni. Întreaga casă era răvăşită, iar victimele au fost găsite în curte, respectiv în holul casei.

Cinismul criminalului nu s-a oprit după ce a luat viaţa celor doi bătrâni lipsiţi de apărare cu o cruzime si o violenţă ieşită din comun. Crezând că îi va duce pe anchetatori pe o pistă greşită, atacatorul a aşezat în mâna bătrânei un cuţit. Femeia ieşise în holul casei după ce auzise zgomote în curte, iar soţul nu se mai întorcea. Acolo, a fost prinsă de atacator şi lovită cu cruzime. Îngrozită de cele descoperite, menajera a alertat autorităţile, acelaşi care cu doar două săptămâni înainte au fost alertate de preotul din sat că soţii Coşeru au fost călcaţi de hoţi.

Cei doi bunici erau foarte apreciaţi de comunitatea locală

Criminalul, un recidivist periculos

În urma cercetărilor desfăşurate de poliţiştii de investigaţii criminale şi procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, autorul dublei crime a fost identificat ca fiind un vecin de-al celor doi soţi. Gheorghe Creţu (24 ani), un recidivist feroce care avea la activ mai multe tâlhării. Deşi avea un mod de operare foarte brutal, atacând victimele la drumul mare, după care încerca să şteargă urmele, Creţu s-a bucurat de clemenţa instanţelor româneşti, primind pedepse ridicol de mici. A ieşit din închisoare pe 31 martie 2019.

În timpul anchetei, a reieşit că tot el a acţionat la locuinţa celor doi bătrâni şi cu două săptămâni înainte de crimă. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui nu au anchetat şi faptele de furt, limitându-se doar la infracţiunile de omor şi nu au avut nici măcar curiozitatea profesională să afle dacă există o legătură de cauzalitate între furt şi crime.

La furtul din noaptea de 6/7 august, potrivit declaraţiei martorului-cheie din dosarul de omor, Creţu ar fi acţionat la locuinţa celor doi bătrâni, furându-le găinile. Cu ocazia audierilor, cei doi s-au acuzat reciproc. Mai mult, în timp ce se afla în arest preventiv, Gheorghe Creţu a contactat telefonic redacţia unui ziar local din Vaslui pentru a anunţa că nu el este autorul crimei, ci celălalt individ. Procurorii afirmă însă că probele, inclusiv cele ADN, îl indică drept autor pe Gheorghe Creţu.



Dosarul în care Gheorghe Creţu este acuzat de omor calificat a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Vaslui, primul termen de judecată fiind stabilit pentru luna iulie. Fiica şi fiul celor doi octogenari au ridicat excepţii în cameră preliminară, principala lor nemulţumire fiind legată de faptul că procurorii au reţinut infracţiunea de omor calificat, şi nu omor deosebit de grav. Având în vedere că mama lor era încadrată în gradul I de handicapat, copiii au apreciat că se cuvine ca fapta să fie considerată deosebit de gravă, având în vedere prevederile Codului Penal.

Dacă dosarul de omor îşi are cursul - greoi, este drept - pe rolul instanţei, dosarele de furt care au avut ca persoane vătămate pe cei doi octogenari nu au fost soluţionate nici până în prezent. Asta deşi, la ultimul caz, anchetatorii au toate datele necesare care să-i conducă la autori. Lipseşte, însă, voinţa.

„Dacă furtul era anchetat, părinţii noştri erau azi în viaţă”

În memoria părinţilor lor, copiii Elenei şi ai lui Neculai Coşeru se luptă să li se facă dreptate. Măcar post-mortem să primească dreptul la adevăr. Mâhniţi că autorităţile din Vaslui nu au luat măsuri la timp, în urma plângerilor repetate făcute de părinţii lor, fiica celor două victime a adresat mai multe petiţii, inclusiv preşedintelui României şi ministrului de Interne, asta după ce s-a adresat şi autorităţilor din Vaslui. Memoriile înaintate autorităţilor de la Bucureşti s-au întors spre soluţionare la Vaslui, adică acolo unde nimeni nu a făcut nimic pentru a asigura dreptul la viaţă a doi cetăţeni.

După înmormântarea părinţilor, la sfârşitul lunii august, s-au adresat Poliţiei din Zorleni cu o petiţie în care au solicitat număr de înregistrare al plângerilor făcute de soţii Coşeru şi ce măsuri au fost luate pentru a fi prinsi făptaşii .



”În sediu erau două domnişoare poliţiste, la două calculatoare, şi un agent de politie care ne-au spus că numai şeful de Post înregistrează şi dă informaţii, iar dânsul este cu probleme îin altă localitate. Ce să înteleg: că dacă lipseşte un om toată activitatea este blocată? Că nu există un registru? O bază de date? Ca urmare a acestei situaţii, am recurs la trimiterea prin Poşta Română pentru care am primit confirmare la data 09.09.2019. În data de 24.09.2019 am făcut o petiţie la Preşedintele României cu privire la furturi şi crimă, petiţie care a fost trimisă imediat în lanţ la MAI , IGPR , IPJ Vaslui”, a precizat fiica victimelor.

Verificări interne fără niciun efect

În răspunsul comunicat de IPJ Vaslui la jumătatea lunii noiembrie, petentei i se precizează că „pasivitatea organelor Postului de poliţie Zorleni a făcut obiectul verificărilor în cadrul unor lucrări interne”.

”Verificările interne” nu avut, însă, niciun efect asupra poliţiştilor din Zorleni care, nici până în prezent nu au soluţionat cele două dosare de furt, deşi la ultima infracţiune ancheta de omor le pune pe tavă informaţii esenţiale despre furt.

Poziţia oficială a IPJ Vaslui este că ”dosarul se află în lucru la Postul de Poliţie Zorleni”. Potrivit procedurii penale, cercetarea penală este coordonată de un procuror, în cazul de faţă de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad. Dosarele mici, ”găinăriile” cum li se spun, nu reprezintă o miză în a fi soluţionate cu celeritate. Iar dacă nu există suspecţi, de cele mai multe ori se ajunge la soluţia de clasare. În cazul soţilor Coşeru, de la un furt neanchetat la timp s-a ajuns la crimă.

”Suntem absolut convinşi că dacă acest individ (Creţu Gheorghe - n.r.) ar fi fost audiat după furtul din noaptea de 6/7 august, având în vedere antecedentele penale, modul de operare al furturilor era similar cu cele din dosarele anterioare şi faptul că locuia pe aceeaşi stradă, la patru case distanţă, astăzi părinţii noştri erau în viaţă”, afirmă cu mâhnire copiii soţilor Coşeru.

Nu există noapte în care să nu ne gândim la suferinţa fizică şi mentală din ultimele lor clipe, ce frică, ce durere au simtit în acele momente! Să-ţi vezi părinţii scosi din casa la care au muncit o viaţă, în saci de plastic, este cumplit, este o traumă pe viaţă. Este cumplit să-ţi iei părinţii de la morgă în sicrie închise, pentru că erau efectiv mutilaţi de criminal. Copiii victimelor

Poliţiştii din sat, „foarte ocupaţi“

Aceştia sunt revoltaţi şi cum un prieten de-al inculpatului în dosarul de omor are doar calitate de martor, deşi i-a fost complice, tănuindu-i faptele. În declaraţia dată anchetatorilor, martorul Marian Ungureanu a declarat că ”a ţinut de şase” şi l-a însoţit toată noaptea pe criminal la întâlniri cu alţi tineri, atât înainte, cât şi după crimă.



„Am sunat de nenumărate ori la Poliţia Zorleni şi l-am rugat pe şeful de Post să urgenteze ancheta, măcar în acest ultim dosar să aflam făptaşii. De fiecare dată, ne-a spus că este foarte ocupat. Deci de zece luni de la furtul care s-a terminat cu o dublă crimă nu este timp, nu există un cerc de suspecţi şi nici o declaraţie, absolut nimic. Ce poate fi mai important decât crima asupra a doi bătrâni, care au fost oameni de vază ai comunei, care şi-au plătit taxele si impozitele, care au respectat legile acestei ţări dar lor nu le-a fost respectat dreptul la viaţă şi la apărare şi acum, după moartea crudă, nici dreptul la adevăr?”, se întreabă retoric copiii soţilor Coşeru.

Aceştia afirmă că nu doresc să fie sanctionat cineva, nu doresc daune, vor să afle cine sunt făptaşii furturilor, să fie traşi la răspundere, iar autorităţilor le solicită să acţioneze cu responsabilitate pentru a preîntâmpina pe viitor astfel de cazuri tragice: „Ca să puteţi înţelege prin ce trecem noi, vă rugăm închipuiţi-vă, că într-o zi, primiţi un telefon cu o veste şoc, ca cea pe care am primit-o noi, pentru că toată lumea are părinţi, bunici în vârstă şi se poate întâmpla oricui. Nu există noapte în care să nu ne gândim la suferinţa fizică şi mentală din ultimele lor clipe, ce frică, ce durere au simtit în acele momente!

Să-ţi vezi părinţii scoşi din casa la care au muncit o viaţă, în saci de plastic este cumplit, este o traumă pe viaţă. Este cumplit să-ţi iei părinţii de la morgă în sicrie închise pentru că erau efectiv mutilaţi de autorul dublei crime. Acest criminal, chiar dacă condiţiile din penitenciare nu sunt mulţumitoare, se bucură de lumina soarelui, că trăieste, şi de mult prea multe drepturi, pe când părinţii noştri nu mai pot fi aduşi înapoi, drepturile lor nu au fost si nu sunt respectate”.

Drumurile copiilor şi ale nepoţilor Elenei şi lui Neculai Coşer acum se opresc la cimitirul din sat