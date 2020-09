Harta îmbolnăvirilor COVID-19 în judeţul Vaslui: jumătate dintre comune nu au niciun bolnav, la oraş- avalanşă de cazuri

Datele comunicate de DSP Vaslui, la solicitarea Adevărul, arată că în perioada 17 -31 august 2020, la nivelul judeţului Vaslui s-au înregistrat 410 cazuri de COVID-19, continuându-se explozia de îmbolnăviri care s-a declanşat odată cu luna iulie.

Din martie, până la începutul lunii iulie, judeţul Vaslui înregistrase 189 de cazuri COVID-19. Relaxarea măsurilor de siguranţă, suprapusă cu perioada concediilor, a dus Vasluiul din coada clasamentului naţional, printre judeţele cu cea mai mare rată de îmbolnăvire.

Cele mai multe cazuri se înregistrează în mediul urban, municipiile Vaslui şi Bârlad reprezentând zonele cu riscul cel mai crescut de transmitere comunitară a virusului SARS-CoV-2.

Din cele 410 cazuri COVID-19, înregistrate în judeţul Vaslui în perioada 17-31 august, nu mai puţin de 305 s-au înregistrat în mediul urban: 147 cazuri în municipiul Vaslui, 136 de cazuri în municipiul Bârlad, 12 cazuri în municipiul Huşi, 7 cazuri în oraşul Negreşti şi 3 cazuri în oraşul Murgeni.

În acelaşi interval, în mediul rural s-au înregistrat 105 cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, însă în aproape jumătate dintre comune (39 din 81) nu a fost confirmat niciun caz, iar alte 23 de comune au întregistrat câte un singur caz.

Situaţia îmbolnăvirilor mediul rural, judeţul Vaslui

Comuna cu cel mai mare număr de îmbolnăviri COVID-19, în perioada 17-19 august, este Dumeşti, cu 13 cazuri, urmată de Muntenii de Sus- 9 cazuri, Muntenii de Jos- 8 cazuri şi Vutcani cu 6 cazuri.

Comune cu câte cinci cazuri: Ivăneşti, Zorleni

Comune cu câte patru cazuri: Văleni, Fălciu

Comune cu câte trei cazuri: Bogdăneşti, Codăeşti, Dragomireşti, Griviţa, Puieşti, Soleşti

Comune cu două cazuri: Olteneşti, Perieni, Pogoneşti, Roşieşti, Voineşti

Comune cu un caz: Albeşti, Banca, Băceşti,Costeşti, Deleni, Dimitrie Cantemir, Duda Epureni, Ghergheşti, Iana, Ibăneşti, Iveşti, Laza, Lipovăţ, Oşeşti, Poieneşti, Pungeşti, Puşcaşi, Rebricea, Tanacu, Tutova, Viişoara, Vultureşti, Zăpodeni.

Prefectul judeţului Vaslui, Mircea Gologan, care este şi preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui a explicat care ar fi principalele motive pentru care numărul de îmbolnăviri este mai ridicat în mediul urban.

„Mediul urban, pe lângă concentrarea populaţiei, mai are un specific: o mai mare deplasare a populaţiei în zonele turistice cu un potenţial mai mare de contaminare. Apoi, avem foarte multe persoane care în acte au domiciliu în zonele urbane Vaslui, Bârlad, dar în realitate locuiesc în alte zone ale ţării. În cazul confirmării pozitive, ei sunt arondaţi judeţului Vaslui, pentru că aici figurează ca având domiciliu. În plus, am mai avut câteva focare, de genul celui de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, cu ramificaţii în mediul urban şi aici mă refer la familii”, a precizat prefectul de Vaslui, Mircea Gologan.

Până în prezent, de la izbucnirea pandemiei, în judeţul Vaslui s-au înregistrat 1.918 cazuri de COVID-19. În ultimele 24 de ore, la nivelul judeţului au fost confirmaţi pozitivi 59 de pacienţi, număr ce a situat Vasluiul pe poziţia a şasea a clasamentului naţional.

