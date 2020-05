Gest extrem al unui bărbat de 40 de ani, după ce a aflat că ar putea fi bolnav

Două maşini de pompieri şi o ambulanţă au fost dirijate la locul incendiului, unde incendiul se manifesta generalizat nivelul întregului imobil. După aproximativ două ore focul a fost lichidat. În urma căutărilor efectuate sub resturile locuinţei arse şi prăbuşite, nu a fost identificată prezenţa vreunei victime.

Bărbatul de 40 de ani, despre care se credea că fost surprins de incendiu în imobil, nu a fost de găsit nicăieri. Părinţii acestuia, care locuiau în aceeaşi curte, au relatat echipajelor de intervenţie că fiul lor era foarte abătut în ultimele zile. Efectuase o serie de analize medicale, ale căror rezultate indicau că ar suferi de o anumită boală. Pe 27 mai, avea o programare la un medic specialist, pentru investigaţii amănunţite.

Îngroziţi că bărbatul ar fi putut recurge la un gest extrem, localnicii şi echipajele de intervenţie au pornit în cautarea lui prin imprejurimi. ÎIntr-un final, au dat peste el la câteva sute de metri distanţă, spânzurat de un copac la marginea unei păduri. Echipajul medical SMURD a încercat să îl salveze, însă nu s-a mai putut face nimic, aşa că a fost declarat decesul.

Din primele cercetări, reiese că bărbatul a cumpărat cinci litri de benzină cu care a stropit întreaga casă, pentru a cărei modernizare muncise din greu în ultimii ani, iar apoi i-a dat foc.

”Credeam că el e în casă. Nu a fost aşa, pompierii nu l-au găsit. Casa a ars în totalitate. După terminarea incendiului, l-am cautat cu 20 de oameni prin împrejurimi. Am mers cu lanterne, pe la 1 şi ceva, în marginea pădurii, la vreo 300 m, era spânzurat. Cred ca a intrat într-o depresie. I-au ieşit analizele un pic cam proaste, avea programare miercuri la Contagioase. I-am spus ca mergem, nu a mai comunicat cu noi. Apoi am aflat că luat 5 l de benzina, noi nu am găsit-o. A fost o explozie. El nu avea butelie. În circa o oră a ars toată casa. Era un băiat liniştit, muncitor. Nu avea familia lui, poate şi asta e o cauza”, a declatat un cumnat de-al victimei.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.